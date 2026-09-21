台北當代館閉館前必看！當代館25週年壓軸展美術館之後，買25週年繪本送門票

台北當代館25週年壓軸展登場！編輯鄭亦庭表示：即日起展出至12/31，展覽結束后當代館將閉館整修3年，快趁現在來當代館。

台北當代館25週年壓軸展閉館前必衝！今年迎來25週年的台北當代藝術館，將於2027年展開為期三年的閉館整修，在整修前當代館推出年度壓軸主題策劃展「美術館之後」，展覽帶觀眾把視角轉向美術館幕後，從支撐運作的藝術勞動、館舍空間到制度等，重新想像與形塑美術館的多重可能，展期即日起至12月31日，結束後將迎來3年閉館整修，快趁這次年度壓軸展覽來中山站當代館朝聖。



▲台北當代藝術館閉館3年！當代館25週年壓軸展「美術館之後」即日起至12/31，快衝中山站朝聖。(攝影：鄭亦庭)



▲台北當代館25週年壓軸展「美術館之後」將視角轉向美術館幕後，帶大家看向美術館展覽背後的運作。(攝影：鄭亦庭)





台北當代館壓軸展覽走進美術館之後

▲當代館25週年壓軸展「美術館之後」展區中有多個小綠人動畫出沒。(攝影：鄭亦庭)





展覽幕後工作展出

▲李奧森四頻道錄像作品《美術館警衛》直接在警衛室展出，呈現警衛長時間駐守的巡視日常。(台北當代藝術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦)





當代館25週年壓軸展「美術館之後」必看

▲當代館25週年壓軸展！黃韶瑩《休憩室》將辦公室日常物件轉化為柔軟雕塑，象徵即將暫停運作的休憩美術館。(攝影：鄭亦庭)



▲當代館25週年壓軸展！徐笠慈解構當代館拱形走廊、樓梯、展牆等，描繪成記憶中的景觀。(攝影：鄭亦庭)





當代館2樓展區翻轉實體展間邊界

▲當代館25週年壓軸展！林南宏《太空漫步》將戶外健身遊具搬進台北當代藝術館展場，邀請觀眾互動參與。(攝影：鄭亦庭)



▲當代館25週年壓軸展！日本藝術團體SIDE CORE展出《KAIROS》，記錄橫濱美術館三年整修歷程與城市變遷。(攝影：鄭亦庭)





當代館25週年紀念繪本《當代館，晚點見》同步出版

▲當代館25週年紀念繪本《當代館，晚點見》同步登場！首刷送建築資料夾、角色水晶貼。(圖片：台北當代藝術館提供)



▲台北當代館25週年紀念繪本《當代館，晚點見》同步登場！描繪一名孩童在夢中走進夜晚的當代館。(攝影：鄭亦庭)





當代館25週年壓軸展 美術館之後

當代館25週年壓軸展「美術館之後」展覽入口以2張影像揭幕，一張記錄藝術家瑪麗亞．艾其霍恩於倫敦展出要求員工停止工作的作品，讓原本在展覽背後的勞動變成觀看核心，背面則是當代館無人辦公室影像，當工作者暫時離開，日常勞動痕跡仍留存其中，兩張影像並置，讓觀眾進入「美術館之後」展覽，此外，在入口處天花板也能看到林盈潔《皮克托先生》，將逃生指示燈的「小綠人」變成小動畫，在館內不同角落都能看到他的身影。這次展覽更直接在當代館建築右側警衛室展出李奧森的錄像作品《美術館警衛》，呈現長時間駐守的警衛工作，在限定開放時段內，觀眾可以從窗外觀看錄像，還能同時看到真的警衛工作空間與值勤日常；何睦芸《處理中，請稍候》透過工作坊與日常痕跡採集第一線勞動樣態；王詠翔《展間側寫》將原本隱於幕後的佈展過程轉化為幕前作品；陳亮融《英國無限期居留資格申請費用》則記錄籌措居留費期間的工時與收入，揭露創作背後的現實生存狀態。張欣語《擴散》就像幫當代館建築進行聽診，蒐集空氣流動與結構震動的細微聲響，當觀眾打開容器，隱藏於內部的生命跡象隨之顯現；黃韶瑩《休憩室》將當代館辦公室物件變成柔軟雕塑，想像即將一座暫停運作的美術館，大家可以坐在變形的櫃子與窗戶上、坐進櫃子裡；徐笠慈則解構當代館拱形走廊、樓梯、展牆等，描繪出記憶中的景觀。當代館「美術館之後」2樓展區則有林南宏互動裝置《太空漫步》將戶外健身遊具搬進展場，讓觀眾使用並思考美術館邊界；陳亮璇《呼吸》記錄脫離既有身分框架的自我療癒，想像美術館作為停留喘息的所在；日本藝術團體 SIDE CORE 展出《KAIROS》，記錄橫濱美術館閉館整修3年的歷程與城市變化，《Golden City》則將金色陶瓷老鼠設置於館內及周邊街區，讓觀眾在偶然間發現作品，開啟不同方式觀看城市。台北當代館25週年不只壓軸展「美術館之後」，更推出25週年紀念繪本《當代館，晚點見》，繪本以無字形式，描繪一名孩童在夢中走進夜晚的當代館，穿梭百年建築並遇見歷年展出作品，即日起至9月30日於當代館藝術商店搶先販售，首刷送建築資料夾、角色水晶貼，10月1日起全台書店上市，此外，只要在誠品線上預購、實體購書，就能獲得獨家加贈「美術館之後」展覽門票一張，數量有限贈完為止。展期：即日起- 2026.12.31(日)地點：台北當代藝術館(臺北市大同區建泰里長安西路39號)

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