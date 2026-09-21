台北當代館閉館前必看！當代館25週年壓軸展美術館之後，買25週年繪本送門票

台北當代館25週年壓軸展登場！編輯鄭亦庭表示：即日起展出至12/31，展覽結束后當代館將閉館整修3年，快趁現在來當代館。
台北當代館25週年壓軸展閉館前必衝！今年迎來25週年的台北當代藝術館，將於2027年展開為期三年的閉館整修，在整修前當代館推出年度壓軸主題策劃展「美術館之後」，展覽帶觀眾把視角轉向美術館幕後，從支撐運作的藝術勞動、館舍空間到制度等，重新想像與形塑美術館的多重可能，展期即日起至12月31日，結束後將迎來3年閉館整修，快趁這次年度壓軸展覽來中山站當代館朝聖。
台北當代館壓軸展覽走進美術館之後當代館25週年壓軸展「美術館之後」展覽入口以2張影像揭幕，一張記錄藝術家瑪麗亞．艾其霍恩於倫敦展出要求員工停止工作的作品，讓原本在展覽背後的勞動變成觀看核心，背面則是當代館無人辦公室影像，當工作者暫時離開，日常勞動痕跡仍留存其中，兩張影像並置，讓觀眾進入「美術館之後」展覽，此外，在入口處天花板也能看到林盈潔《皮克托先生》，將逃生指示燈的「小綠人」變成小動畫，在館內不同角落都能看到他的身影。
展覽幕後工作展出這次展覽更直接在當代館建築右側警衛室展出李奧森的錄像作品《美術館警衛》，呈現長時間駐守的警衛工作，在限定開放時段內，觀眾可以從窗外觀看錄像，還能同時看到真的警衛工作空間與值勤日常；何睦芸《處理中，請稍候》透過工作坊與日常痕跡採集第一線勞動樣態；王詠翔《展間側寫》將原本隱於幕後的佈展過程轉化為幕前作品；陳亮融《英國無限期居留資格申請費用》則記錄籌措居留費期間的工時與收入，揭露創作背後的現實生存狀態。
當代館25週年壓軸展「美術館之後」必看張欣語《擴散》就像幫當代館建築進行聽診，蒐集空氣流動與結構震動的細微聲響，當觀眾打開容器，隱藏於內部的生命跡象隨之顯現；黃韶瑩《休憩室》將當代館辦公室物件變成柔軟雕塑，想像即將一座暫停運作的美術館，大家可以坐在變形的櫃子與窗戶上、坐進櫃子裡；徐笠慈則解構當代館拱形走廊、樓梯、展牆等，描繪出記憶中的景觀。
當代館2樓展區翻轉實體展間邊界當代館「美術館之後」2樓展區則有林南宏互動裝置《太空漫步》將戶外健身遊具搬進展場，讓觀眾使用並思考美術館邊界；陳亮璇《呼吸》記錄脫離既有身分框架的自我療癒，想像美術館作為停留喘息的所在；日本藝術團體 SIDE CORE 展出《KAIROS》，記錄橫濱美術館閉館整修3年的歷程與城市變化，《Golden City》則將金色陶瓷老鼠設置於館內及周邊街區，讓觀眾在偶然間發現作品，開啟不同方式觀看城市。
當代館25週年紀念繪本《當代館，晚點見》同步出版台北當代館25週年不只壓軸展「美術館之後」，更推出25週年紀念繪本《當代館，晚點見》，繪本以無字形式，描繪一名孩童在夢中走進夜晚的當代館，穿梭百年建築並遇見歷年展出作品，即日起至9月30日於當代館藝術商店搶先販售，首刷送建築資料夾、角色水晶貼，10月1日起全台書店上市，此外，只要在誠品線上預購、實體購書，就能獲得獨家加贈「美術館之後」展覽門票一張，數量有限贈完為止。
當代館25週年壓軸展 美術館之後展期：即日起- 2026.12.31(日)
地點：台北當代藝術館(臺北市大同區建泰里長安西路39號)
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