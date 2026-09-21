GD麥當勞聯名來了！買套餐送GD小卡、3款加價購辦法，韓式辣醬堡5款聯名餐要點

編輯 鄭雅之 表示：GD麥當勞聯名餐真的要吃爆啊！三款小卡都要收到～

GD鐵粉要手刀準備衝去吃麥當勞！於上上週麥當勞一公布將和韓流時尚指標G-DRAGON聯名，結合其個人品牌PEACEMINUSONE推出聯名餐、聯名周邊，就在網路上掀起極高討論度，韓國首發之外，亞洲各國也將陸續開賣。今日台灣麥當勞終於正式宣布GD麥當勞聯名詳細辦法，除了有微辣帶甜的正宗韓式醬料漢堡、泡菜搖搖薯條，買套餐還直接送GD小卡，許多粉絲直言要照三餐吃麥當勞領周邊。



▲G-DRAGON驚喜亮相麥當勞全新跨界企劃，展現指標性的潮流時尚魅力，吸引全球粉絲高度關注。

▲G-DRAGON展示麥克鷄塊特餐，粉絲購買指定特餐即可收藏限定代言人小卡組。





GD麥當勞聯名套餐！買就送GD小卡

這次新品的核心靈感來自韓國傳統醬料文化，特別將韓國辣椒醬與奶油進行完美比例調配。這款抹醬口感滑順帶有甘甜鹹香，不論是用來襯托外酥內嫩的「正宗韓式辣醬鷄腿堡」，或是肉汁豐沛的「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」，搭配起司與生菜交織出多層次風味，每一口都是道地的韓風享受。



▲麥當勞推出正宗韓式辣醬鷄腿堡與正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡，融合韓式辣椒醬與奶油交織出微辣鹹香層次。





麥噹勞韓式沾醬美味加倍升級

除了話題十足的主餐漢堡以外，這次的副餐與沾醬陣容同樣充滿看點。沾滿特製粉包的「韓式泡菜風味搖搖薯條」散發濃郁發酵香氣，搭配果香酸甜的「韓式蜜柚氣泡飲」正好解膩。去年大受好評的「煙燻起司風味醬」也同步重磅回歸，深邃的煙燻香氣不管是沾鷄塊還是薯條都讓人上癮。



▲韓式泡菜風味搖搖薯條酸辣登場，金黃脆薯搭配特製泡菜風味粉包，口感層次超豐富。





獨家GD限定小卡、加價購必收

除了用美味滿足味蕾之外，這次特別為粉絲準備的實體周邊更是精緻度滿分。只要在活動期間購買指定「代言人小卡特餐」，就能直接獲贈珍貴的小卡組。自9月30日起購買任何套餐還可以加價購買「限定復古帽」、「聯名托特包」與「金屬小徽章」，絕對是潮流玩家今年秋季必備的時尚配件。



▲麥當勞攜手潮流品牌PEACEMINUSONE推出限定周邊，包含限定復古帽、聯名托特包與金屬小徽章。

▲PEACEMINUSONE聯名限定金屬小徽章一組三入，融入愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素，潮流鐵粉必收。

GD麥當勞聯名 正宗韓式辣醬餐點

販售時間：9月23日至10月20日

品項：

正宗韓式辣醬鷄腿堡：單點125元，經典套餐195元。

正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡：單點125元，經典套餐195元。

韓式泡菜風味搖搖薯條：單點69元，購買經典配餐+16元選大薯可免費升級（粉包單買6元/包）。

韓式蜜柚氣泡飲：單點50元。

煙燻起司風味醬：單點10元。





GD麥當勞小卡特餐

販售時間：9月23日至10月20日

品項：

正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐：售價294元，含正宗韓式辣醬鷄腿堡、中薯、38元飲品及代言人小卡乙組（含3款小卡）。

10塊麥克鷄塊代言人小卡特餐：售價278元，含10塊麥克鷄塊（原味或辣味）、中薯、38元飲品及代言人小卡乙組（含3款小卡）。

代言人小卡分享盒：售價440元，含正宗韓式辣醬鷄腿堡、20塊麥克鷄塊、大薯及代言人小卡乙組（含3款小卡）。





PEACEMINUSONE限定周邊加價購

販售時間：9月30日至10月20日

品項：

限定復古帽：購買任一套餐加價299元。

聯名托特包：購買任一套餐加價499元。

金屬小徽章（一組3入）：購買任一套餐加價239元。

（補充：套餐適用超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不含Happy Meal。每個套餐限加購1個周邊，每單最多4個套餐加購。）





麥當勞APP歡樂送2.0專屬優惠

販售時間：9月23日至10月13日

優惠內容：APP會員天天可領取歡樂送2.0專屬優惠券，單筆食物消費滿350元即贈送6塊原味麥克鷄塊乙份。





強強聯名要跟上！

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