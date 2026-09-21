OK超商換藍白新招牌！日本零食、進口商品為主，網直呼有日本超商的錯覺

編輯 鄭雅之 表示：繼萊爾富崛起之後，現在連OK超商也要變得不一樣了！

深耕台灣多年的OK超商在完成與三商家購的整合之後，正式啟動了大規模的品牌改造計畫，OK超商門市紛紛換上藍白配色的極簡招牌，告別過去大家熟悉的傳統配色，充滿設計感的新視覺迅速在社群與探店圈掀起熱烈討論，第一階段改裝不僅帶來視覺新鮮感，更預告了台灣超商即將邁入全新競爭時代。

▲OK超商全新藍白店裝現身雙北街頭，極簡日系風格引爆網路代購與探店熱潮，轉型質感生活選品店。(AI製圖僅供參考)





視覺質感提升引爆網路熱議

全新登場的OK超商門市視覺改走日系質感路線，貼有全新幾何線條標誌與簡約配色的招牌令人眼睛一亮，許多網友路過，都紛紛表示有種日本超商的錯覺，也有不少民眾覺得新設計非常乾淨明亮，OK超商門市內部除了加入幾何圖案裝飾，更全面導入數位電子價卡，擺脫過去老舊的視覺印象，整體質感獲得極高的評價，為經常造訪便利商店的上班族帶來全新的購物體驗。

▲新型態OK超商門市不僅視覺升級，更優化空間配置，提供舒適的購物環境與多樣化的新型態便利服務。





瞄準通勤族回家路上的購物場景

經營團隊特別強調這次OK超商轉型絕不是要複製傳統超商的營運模式，不同於深入社區住宅的美廉社，新型態OK超商門市把目標鎖定在消費者每天通勤與返家途中的短暫停留，透過門市空間與後場設備的重新規劃，將更多空間釋放給商品陳列，打破過往市場對於便利商店的既定印象，預計在2026年第4季啟動第2波改裝，希望在競爭激烈的零售市場中建立起獨一無二的品牌識別。

▲OK超商轉型後強勢引進豐富日本零食與進口好物，滿足消費者不出國也能輕鬆開箱異國美食的渴望。





豐富的日本熱門選品強勢進駐

商品陣容更是這次OK超商品牌重塑的重大亮點，未來OK超商門市將會陸續導入超人氣「日本零食」、多元「進口商品」、優質「自有品牌」以及各種充滿驚喜的「新奇商品」，讓民眾在回家路上就能輕鬆買到異國美食與生活好物，經營團隊希望透過這套靈活的差異化選物策略，與市場上的傳統便利商店做出明確區隔，提供給追求生活品質的消費者一個隨時都能滿足採買慾望的全新去處。

▲OKMart持續創新，透過差異化策略鎖定通勤族回家路上的消費場景，打造與傳統超商不同的購物體驗。

OK超商門市改裝

門市外觀與設備升級：雙北部分OK超商門市率先換上藍白新招牌與幾何視覺，門市同步導入數位電子價卡，提升購物質感。

第4季全新改裝計畫：預計2026年第4季啟動新一波OK超商門市改裝，持續優化店內空間與商品陳列坪數。

獨家亮點商品陣容：未來OK超商將陸續上架日本熱門零食、各國進口商品、獨家自有品牌及各類新奇選品。

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