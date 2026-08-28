奶茶控喝起來！萊爾富爆濃「束縛奶茶」75%乳含量，再推泡麵、零食買一送一。

編輯 鄭雅之 表示：喜歡奶香濃郁的奶茶控要衝萊爾富搶！

奶茶控要喝！萊爾富超商推出極具話題性的全新飲品「樂法 束縛奶茶」，憑藉高達75%的乳含量打造極致濃郁口感，成為奶茶控近期必朝聖的超商話題新品。門市同步祭出單件38元與2件59元優惠。此外包含熱門泡麵、微波宵夜點心與備糧組合均有超值折扣，提供民眾日常採買與美味解饞的全方位體驗。



▲超商話題新品「束縛奶茶」於萊爾富濃郁登場，以高達75%的乳含量打造醇厚口感，限時兩件優惠價59元，成為奶茶控必喝的療癒系飲品。





高乳含量束縛奶茶登場

全新登場的「束縛奶茶」以高達75%的乳含量驚艷亮相，將綿密奶香與優雅茶香調和得恰到好處，呈現厚實又滑順的口感。入口後濃郁香氣瞬間包覆味蕾，讓人一口接一口徹底被香氣「束縛」。不論是上班族的午茶小確幸，或是宅在家追劇放鬆，這款兼具品質與CP值的神級飲品絕對是療癒系首選。



▲萊爾富新品樂法「束縛奶茶」擁有高達75%的乳含量，輕鬆滿足下午茶解饞需求。





人氣點心、泡麵最高0元多一件

喝奶茶當然要搭配熱騰騰的小吃。門市微波冷凍區備受網友推崇的「燒烤珍珠七里香」、「美式風味香辣雞球」與「碳燒雞腿塊」享有任選2件88折，「椒麻雞柳條」優惠價45元。泡麵部分則有「素飄香」系列2件69元、「手打麵」系列2件60元，以及買1送1的「王麵河粉」系列，加熱即食超方便。



▲萊爾富即日起至9月15日推出防颱補給優惠，集結零食、泡麵、飲品買一送一等各種優惠。





普渡備糧袋選購優惠

除新品與熟食外，日常補水與澎湃零食也有驚喜優惠。「Hi-Life海洋深層水2000ml」享有買1送1，「樂法PH8.0鹼性離子水6100ml」推出2件99元優惠。因應節慶普渡與日常囤糧需求，特別推出售價599元的「2026中元普渡袋」，一袋集結麵條、罐頭、知名洋芋片及茶飲等12款熱銷商品，一次搞定。



▲萊爾富因應防颱備糧與中元普渡採買需求，推出包含泡麵、飲用水、零食及599元普渡袋等多元折扣商品，讓民眾一站式輕鬆購足生活物資。

萊爾富 樂法束縛奶茶

售價、優惠：單件38元、限時2件59元





萊爾富優惠

微波冷凍點心：Hi-Life微波冷凍肉製點心（燒烤珍珠七里香、美式風味香辣雞球、碳燒雞腿塊）任2件88折；Hi-Life椒麻雞柳條特價45元

熱門泡麵優惠：素飄香系列任2件69元；手打麵系列任2件60元；王麵河粉系列買1送1

飲用水優惠：Hi-Life海洋深層水2000ml買1送1；樂法PH8.0鹼性離子水6100ml單件59元、2件99元

2026中元普渡袋：每袋599元（內含12款熱銷泡麵、罐頭、零食與茶飲）





飲料控也要喝這些新品！

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