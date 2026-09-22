中秋連假賞月去這！Booking.com精選全台五大賞月祕境，陽明山私湯與清境星空美宿一次收

中秋假期想遠離人群追尋純淨星空？ 資深旅遊編輯李維唐指出，超過七成旅人傾向選擇無光害目的地，這次Booking.com精選的全台五大祕境與美宿正是最佳選擇。

中秋連假賞月不踩雷，Booking.com特別精選全台五大賞月祕境與高質感特色美宿，幫大家安排好浪漫指數破表的追月假期。根據官方調查有超過70%的旅人希望遠離都市光害，尋找最純淨的夜空體驗，這次整理了從陽明山私湯木屋、宜蘭田園星空泳池、南投清境極簡森居、墾丁頂級海景陽台到花蓮玻璃屋森林系旅宿，讓大家輕鬆擁有最有儀式感的中秋回憶。



▲坐在露天平台喝杯熱茶，看著金黃夕陽漸漸沉入山巒後方，涼爽的山風拂過臉龐，這裡絕對是台北人夜間遠離光害看星空與明月的最佳私房基地。 圖／Booking.com提供；窩客島整理

擎天崗草原泡私湯看夜景

台北陽明山一直都是北部人夜遊賞月的首選景點，其中擎天崗草原更是擁有360度無死角的開闊視野，擺脫了市區的繁華喧囂與強烈光害，踏上涼爽的大草原就能感受天地交映的寧靜浪漫。如果想讓行程更極致升級，Booking.com推薦入住距離擎天崗只要10分鐘車程的陽明溫泉度假村，這裡獨棟木屋充滿濃濃的山居度假氣息，最厲害的是每棟木屋都配有大片玻璃窗旁的專屬私湯溫泉池，浸泡在熱氣騰騰的溫暖湯池裡，手裡端著熱茶，抬頭就能直接仰望明月與星空，不管是情侶約會還是全家出遊都超級療癒。



▲大片玻璃窗外就是綠意山景，浸泡在熱氣騰騰的溫暖私湯池裡，手邊隨手拿著木質水杓泡湯，夜晚還能直接抬頭賞月，私密又舒適的度假感瞬間滿格。 圖／Booking.com提供；窩客島整理

宜蘭夜間出海追波光月色

想過個不一樣的中秋節，宜蘭蘭陽的海上追月行程絕對能帶來無比驚喜。夜晚搭上遊船緩緩駛向大海，銀白色的皎潔月光灑落在大海波浪上，微風拂過臉龐帶有淡淡海風鹹味，幸運的話還能看見飛魚躍出水面的夢幻畫面。結束海景巡航後可以入住水畔星墅時尚會館，這棟獨立於綠意稻田間的時尚民宿擁有大片落地窗，清晨陽光與蔚藍天空一覽無遺，戶外還設有湛藍的露天游泳池與挑高客廳，躺在戶外躺椅上享受微風吹拂，度假氛圍直接拉滿。



▲躺在軟綿綿的大床上就能擁有360度極致景觀，三面透明大玻璃將藍天白雲與綿延山脈全收入眼底，夜晚更能直接躺著仰望滿天星空與月光。 圖／Booking.com提供；窩客島整理

▲清澈蔚藍的露天游泳池畔擺放著熱帶棕櫚樹，倒映著後方的獨棟時尚建築，隨手一拍就是度假大片，享受風吹過的微涼與滿滿夏日Vibe。 圖／Booking.com提供；窩客島整理

南投清境高山觀星賞月

想要近距離感受繁星點點的震撼，南投清境農場高海拔的天然優勢絕對不會讓人失望。白天可以在翠綠山坡上與可愛羊群玩耍，當夜幕低垂，滿天的銀河與皎潔明月便在眼前的天幕展開，隔天清晨還能一路直上合歡山迎接第一道曙光。留宿首選位於山林間的Hemma俬宅，整座建築採用北歐極簡風格設計，純白色的牆面與木質調交織出通透輕盈的採光，客房配備戶外露天陽台與休閒躺椅，坐在陽台上喝杯咖啡、沉浸在蓊鬱山林的芬多精與月色中，日常的緊繃情緒瞬間一空。



▲圓形天井將湛藍天空與陽光自然帶入室內，木質地板搭配質感暖色調布置，走出去還有專屬戶外露天平台，放鬆指數直接飆到最高點。 圖／Booking.com提供；窩客島整理

墾丁龍磐公園看海天一色

南台灣最強的觀星據點非墾丁龍磐公園莫屬，這裡擁有壯麗的紅土台地與珊瑚礁崩崖地形，站在崖邊直接面向廣袤無垠的太平洋，波濤洶湧的海浪聲搭配夜晚灑落在海面上的月光，畫面氣勢磅礡令人屏息。夜晚入住位於草原高地上的日光美宿日光嶼南，兩棟純白建築在藍天與綠草間顯得格外優雅，客房內透過大面積留白與落地窗設計將海天一色完美引入，二樓戶外觀景休息區更提供舒適沙發與樹下鞦韆，讓旅人在海風陪伴下細細品味浪漫月夜。



▲兩棟極簡風純白建築佇立在綠色草原上，遠處就是無邊無際的太平洋，純白壁面在陽光照射下閃耀，隨手拍都是滿滿的時尚雜誌感。 圖／Booking.com提供；窩客島整理

▲拉開落地窗簾就是一片無邊無際的湛藍大海，躺在床上就能看著海天一色的極致美景發呆，感受海風帶來的微涼與南台灣的熱情。 圖／Booking.com提供；窩客島整理

花蓮森林玻璃屋仰望星空

花蓮吉安鄉位在縱谷入口，能同時將層疊山巒、金黃稻田與靜謐的太平洋盡收眼底，呈現最有層次感的東部賞月景觀。白天走訪慶修院或是花蓮溪畔步道體驗人文風情，晚上則推薦入住隱身山谷的迴音谷森林一館。民宿全棟採用大量溫潤木質打造，部分房型更特別打造了夢幻的透明玻璃屋頂，躺在軟硬適中的大床上就能直接抬頭仰望夜空與月光，伴隨著蟲鳴螿唧的自然交響樂入睡，體驗與自然共生的自在時光。



▲溫暖的木質天花板搭配質感木床，走進房間就能聞到淡淡的木頭香氣，玻璃延伸空間讓人隨時都能感受陽光的洗禮。 圖／Booking.com提供；窩客島整理

▲以漂流木手感打造的獨特欄杆搭配大面積玻璃天窗，陽光穿透樹影灑落下來，呈現出充滿手作質感與自然生命力的極致空間。 圖／Booking.com提供；窩客島整理





Booking.com 全台五大賞月祕境與推薦旅宿

台北 陽明山｜擎天崗草原

地點特色：距離台北市區車程短，擁有開闊無垠的草原視野與低光害環境，適合夜間仰望明月。

推薦旅宿：陽明溫泉度假村（距離擎天崗約 10 分鐘車程），提供獨棟木屋與專屬私湯溫泉池，池畔配有大面窗戶可欣賞山景與夜空。

宜蘭 蘭陽｜海上追月

地點特色：以大海為背景，旅人可於夜晚搭船出航，欣賞灑落海面的銀色月光波影，並有機會目睹飛魚躍出水面。

推薦旅宿：水畔星墅時尚會館，獨棟民宿擁有田野景致、大面落地窗、露天陽台、露天游泳池與挑高公共空間。

南投 清境農場｜高山奇幻月夜

地點特色：具高海拔山林與滿山綠意，白天為草原羊群風光，夜晚可觀賞高山星空與明月，隔日還可至合歡山觀賞日出。

推薦旅宿：Hemma 俬宅，位於山林環繞中，採北歐極簡風格設計與迎光採光，配有露天陽台與躺椅。

墾丁 龍磐公園｜海天一色壯麗夜景

地點特色：擁有紅土台地與珊瑚礁崩崖地形，遠離光害並直面太平洋，夜晚可觀賞月光映照海面與大地的景致。

推薦旅宿：日光‧嶼南，由兩棟純白建築構成，房內採簡潔留白設計，二樓設有戶外觀景休息區，戶外提供樹下鞦韆與躺椅。

花蓮 吉安鄉｜縱谷稻田與美景

地點特色：位於縱谷入口，兼具山、谷、海景致，可同時俯瞰山巒、稻田與太平洋，周邊有吉安慶修院與花蓮溪畔步道。

推薦旅宿：迴音谷森林一館，隱身於鄉間且全棟以木材打造，部分房型配有透明屋頂，並提供戶外庭院、觀景平台與自行車租借。

規劃好了中秋連假浪漫住宿，想要順便鎖定各大飯店推出的早鳥省錢攻略與住房折價券嗎？

推薦閱讀：住進復古百老匯售票亭！小鹿文娛臺南全新劇院酒店平日雙人房只要1,000元起，憑房卡還能免費看音樂演出

推薦閱讀：日本飯店限時5折起！易遊網推日本住宿補助最高折2,500元，獨家攜手岡山市機加酒再送3,000元優惠攻略

推薦閱讀：臺北洲際酒店即將登陸大巨蛋！歡慶80週年寫下城市告白抽80位幸運兒免費攜伴搶先入住奢華客房