SNICKERS® 攜手SEVENTEEN珉奎MINGYU，推出6款親筆手繪限定包裝與18款桌布

追星族與巧克力控注意了！知名巧克力品牌 SNICKERS®宣布攜手超人氣品牌代言人珉奎MINGYU推出首款聯名親筆手繪包裝。這次珉奎MINGYU發揮個人創意巧思，親自參與設計6款獨具特色的手繪包裝，包裝即日起於各大通路限量開賣，不僅趣味十足更極具收藏價值，讓大家在隨時補充能量的同時，也能感受到MINGYU滿滿的心意，所有克拉們收集起來吧！

▲超人氣品牌代言人珉奎MINGYU推出首款聯名親筆手繪包裝。這次發揮個人創意巧思參與設計6款獨具特色的手繪包裝。





掃描包裝驗證解鎖彩蛋

除了6款手繪包裝外，SNICKERS®更把收藏樂趣延伸至數位生活中，既日起至 11月22 日特別推出長達9週的限定「客製桌布解鎖活動」。

QR Code掃描驗證

購買珉奎MINGYU聯名手繪包裝後，只需掃描包裝上的QR Code，並透過 Ai視覺技術完成包裝驗證，即可輸入專屬客製文字。

18款獨家桌布

活動期間每週將推出2款獨家桌布，連續9週共計18款。只要成功驗證對應的包裝設計，就能解鎖當週的限定桌布，同時還能獲得電商超值優惠券，讓珉奎MINGYU的帥氣身影天天陪伴你的手機螢幕。

▲特別推出長達9週的限定客製桌布解鎖活動，粉絲快把握機會。





超商限時優惠與贈品

想要一次集齊6款手繪包裝並將周邊帶回家嗎？各大超商也將於9月30日～10 月27日期間，推出令人心動的限時促銷與專屬好禮。

7-ELEVEN 門市限定

購買SNICKERS®享3件優惠價105 元，再加碼免費贈送「士力架磁吸燈箱鑰匙圈」乙個，讓你隨身攜帶小燈箱滿電放光芒。

全家便利商店限定

購買指定 SNICKERS®享 「加10元多1件」 超值折扣，購買滿3件再免費贈送「MINGYU貼紙組」乙份，方便隨手貼在筆記本或手機殼上。

▲台灣7-11和全家兩大超商9/30～10/27各有不同的優惠和獨家增品。





人氣聯名吃起來

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