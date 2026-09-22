首爾近郊最新打點！京畿道《魔髮奇緣》咖啡廳重現天燈美景，蝴蝶結千層派可愛到發瘋

滿天天燈的場景真的美翻天，編輯王瀅瀅表示，喜歡長髮公主的絕對要去！

韓國必打卡咖啡廳再加一！位於京畿道議政府市的著名主題烘焙咖啡廳Two Hearts Bakery（투하츠베이커리），近期就將店內精心改裝為迪士尼經典動畫《魔髮奇緣》（長髮公主）的主題造景。最讓人驚豔的莫過於重現了電影中極具代表性的天燈場景，讓到訪的旅客彷彿一秒穿越到動畫裡的童話世界。

▲Two Hearts Bakery宛如歐洲童話小鎮般的咖啡廳建築，搭配精緻造景讓每個角落都非常好拍。

漫步歐洲童話鎮！一秒走進《魔髮奇緣》浪漫天燈場景

Two Hearts Bakery原本就以宛如歐洲童話小鎮般的建築風格廣受歡迎，店內不僅是寵物友善空間，還貼心規劃了戶外沙坑區、鵝群養殖區以及兒童繪畫專區，非常適合全家大小一同造訪。過去Two Hearts Bakery一直以來都以豐富的主題變幻聞名，過往曾推出過《哈利波特》與聖誕節等造景，每每吸引大批遊客前往朝聖打卡。

▲本次咖啡廳將店內打造為迪士尼電影《魔法奇緣》主題，懸掛滿滿天燈重現動畫夢幻場景。

本次改裝更是細節滿滿，最大亮點為天花板上懸掛著數十盞黃色暖光天燈，微光微微閃爍搖曳，傍晚時分點亮後視覺效果極具沉浸感。來到此處白天能感受絕佳采光，夜晚則散發浪漫氣息，角落處處都是熱門打卡點。

▲微光閃爍的天燈造景吸引無數遊客造訪，成為韓國目前熱門SNS打卡聖地。

烤玉米沾著拿鐵吃！還有可愛又好吃蝴蝶結千層派

來到Two Hearts Bakery除了拍照打卡，絕不能錯過這裡精緻又道地的烘焙點心與特色飲品。店內的明星商品「招牌拿鐵」是極具特色的咖啡選擇，本體為鋪上濃郁杏仁堅果風味奶油淋醬的拿鐵，上層還豪邁地放上一塊酥脆的蝴蝶酥，無論是單吃或是拿來沾著濃郁奶油抹醬享用，都能感受滿滿的層次感與香氣。

▲店內招牌拿鐵特別淋上濃郁杏仁奶油淋醬，並附上一塊香氣四溢的法式蝴蝶酥。

另一款人氣極高的特色飲品則是「玉米拿鐵」，吸一口就能瞬間感受到玉米的自然甘甜，滑順牛奶與濃縮咖啡交織出絕妙平衡，頂層更放上烘烤過的玉米粒以及玉米脆片，口感層次豐富令人驚豔。此外，店內的甜點如精緻可愛的藍莓蝴蝶結千層派與酥脆可口的法式千層，同樣也是視覺與味覺雙重享受的熱門選擇。

▲ 造型吸睛的藍莓蝴蝶結千層派與各類法式烘焙甜點，是下午茶不可錯過的美味。

Two Hearts Bakery（투하츠베이커리） 地址：경기도 의정부시 호국로 1800（京畿道議政府市 we-jeong-bu-si）

交通資訊：距離首爾市區車程約50～60分鐘



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