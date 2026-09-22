勝過一堆收納架！無印良品分隔板「6大隱藏妙用」，收筆電和水壺超讚網推：相見恨晚

MUJI無印良品的收納系列一直以來都以極簡且實用著稱，其中看起來不起眼、結構簡單的「聚苯乙烯分隔板」，其實正是讓許多收納達人愛不釋手的隱藏版神級單品。除了能拿來收納書籍，更能跳脫書房限制，延伸到廚房與衛浴空間；像是將其用於廚房收納鍋碗瓢盆，或是收納筆電與平板等3C物品，都能讓原本雜亂無章的角落瞬間變得井然有序。

▲無印良品「聚苯乙烯分隔板」外型簡約極簡，卻擁有極高的收納靈活性。

一秒整理桌面！報章雜誌與筆電平板通通站好

最基本的經典用法莫過於書本與文件的分類收納，立起放在桌面上，能使各種尺寸的雜誌或資料夾站立整齊，拿取時不必擔心其他書籍傾倒。除了書房之外，這款整理架也是絕佳的筆電與平板架。將桌上散落的筆記型電腦與平板電腦依序插入隔格中，不僅能極大化節省桌面佔用面積，更能保持工作環境的俐落視覺感。

▲將雜誌與資料夾分門別類立放，筆電與平板也能直立收納，大幅釋放桌面空間、提升工作效率。

告別堆疊惡夢！浴巾捲著放、平底鍋立著拿超順手

轉移到浴室或備品區，厚重的浴巾如果只是堆疊在一起，往往不好拿取。此時將浴巾捲好並利用隔板分格立放，就能達到如飯店般精緻且方便抽取的收納效果。而在廚房空間裡，平底鍋往往因為形狀與手把問題極難疊放，將整理架放入櫃體中，將平底鍋側向立著擺放，料理時隨手就能順暢抽出，大幅提升下廚時的效率。

▲捲好的浴巾透過分隔板分格立放，水壺也能堆疊收納避免滾動，拿取更順手。

廚房空間大翻倍！保鮮盒立放、水壺橫躺不滾動

廚房裡的收納考驗可不止於鍋具，各種保鮮盒與備餐盒也常佔據大量空間，透過隔板將保鮮盒立著收納，能讓每個盒體一目了然且輕鬆抽取，徹底告別翻找盒蓋與疊放倒塌的困擾。此外，將整理架橫向放置，還能作為水壺與隨行杯的專屬架，讓原本容易傾倒圓滾的水壺乖乖躺好，創造出極致高效的空間利用率。

▲平底鍋與保鮮盒側向立著收納，不佔用廚櫃空間且料理時隨手抽出超順手。

商品資訊

聚苯乙烯分隔板（日本無印良品貨號：02856410）／售價990日圓（台灣無印良品門市售價為新台幣269元）





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