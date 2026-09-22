▲19大台北展覽攻略！假日逛北投日本妖怪展、華山吉伊卡哇，話題台北展覽揪人衝。

19大台北展覽懶人包攻略！編輯鄭亦庭表示：假日逛展必去北投日本妖怪展、華山吉伊卡哇。
台北19大話題展覽清單一次看！從熱鬧的捷運中山站、信義區松菸、華山文創園區，到士林、北投都有人氣展覽正在展出，假日衝信義區必看富邦美術館托雷多珍藏展、松菸伊藤潤二展，忠孝新生站除了華山吉伊卡哇特展，還有能體驗大阪萬博環形大屋頂的藤本壯介建築展，士林則有科教館恐龍展、天文館銀河特展，北投文物館還有超萌日本妖怪展，每檔台北展覽都超好拍。
台北展覽推薦：北投文物館百鬼繚亂特展日本妖怪展覽在北投！北投文物館攜手日本唯一以妖怪為主題的「湯本豪一記念日本妖怪博物館」，推出臺灣首度日本妖怪文物特展《百鬼繚亂—妖怪WORLD》，展覽精選百餘件珍貴妖怪文物，時間橫跨江戶至昭和時代，展區各處也隱藏著妖怪的身影，完整呈現日本妖怪文化數百年發展軌跡，即日起至2027年2月14日於北投文物館展出，也推出妖怪主題餐、北投妖怪集章活動，讓你跟著日本妖怪們玩北投。
百鬼繚亂—妖怪WORLD特展 展覽資訊展覽日期：2026年8月1日（六）至2027年2月14日（日）
前期展期：2026年8月1日（六）至2026年11月15日（日）
後期展期：2026年11月17日（二）至2027年2月14日（日）
※本展部分展件採分期展出，後期將有新展件亮相。
開放時間：週二至週日 10:00~18:00(週一休館，遇假日照常開放)
票價：全票120元
全文介紹：日本妖怪展在北投！北投文物館百鬼繚亂特展，超過100件妖怪館藏、妖怪主題餐超好拍
台北展覽推薦：免門票空總a-We台灣主題特展大阪萬博超可愛a-We回台灣！2025年大阪世博期間帶著臺灣之名首登世界舞台的文化外交大使「a-We」，這是帶著「We TAIWAN」系列活動回臺，「a-We臺灣主題特展：a～～～Wemoji！」即日起至11月3日在空總國家文化基地圖書館展演空間展出，2層樓空間打造5大主題展區，現場還推出超過50款超可愛a-We周邊，讓大家看展覽、買周邊。
a-We臺灣主題特展：a～～～Wemoji！ 特展 展覽資訊展覽地點：空總國家文化基地圖書館展演空間(臺北市建國南路一段177號)
展覽期間：即日起至11月3日
開放時間：11:00–19:00，週一休館
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台北展覽推薦：藤本壯介建築展海外首站日本關西萬博環形大屋頂來台！忠泰美術館開館十週年首檔系列展覽與日本東京森美術館合作，將東京建築大展《藤本壯介建築展：原初．未來．森》搬到台北，展期自8月15日至2027年1月3日，現場甚至將2025年知名作品大阪關西萬博「環形大屋頂」以1：5大型局部建築模型呈現，觀眾可以走進空間中，讓大家彷彿身在萬博現場打卡，展出至明年絕對要來朝聖打卡。
藤本壯介建築展：原初．未來．森 展覽資訊展覽日期：2026.8.15(六)-2027.1.3(日)
展覽地點：主展區忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)
衛星展區建國啤酒廠成品倉庫(臺北市中山區松江路25巷40號)
開放時間：週二至週日 10:00-18:00(週一休館)
票價：全票250元、優待票200元(優待票須出示相關證件)，一票可通行雙展區
週三學生日：每週三憑學生證可當日單次免費參觀
全文介紹：日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展海外首站在台北，超過百個建築模型、手稿一次看。
台北展覽推薦：日本展覽《恐怖心展》來台日本爆紅展覽首度來台！日本人氣話題展覽《恐怖心展》即將於9/12至11/23來台，展覽展出數十件展品與沉浸式體驗，帶你重新認識講不清楚，卻真實存在的不安與恐懼心理，展覽地點就選在捷運中山站附近的「灰棚」無招牌地下室空間，讓大家從入口處便開始體驗一場探索「恐怖心」的沉浸式體驗，快揪人來中山站體驗。
恐怖心展・台北 展覽資訊展期：2026/9/12(六)～ 11/23(一)
開放時間：10:00–21:00（最後入場時間 20:30）
地點：灰棚(台北市中山區中山北路二段59巷16號B1)
票價：現場全票450元
身心障礙者本人及國小(含)以下兒童可免費入場(皆須由陪同者陪同)，陪同者仍須另行購票。
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台北展覽推薦：日本平面設計展C-GRAPHIC來台日本平面設計展來台！2026NOKE忠泰樂生活週年慶以「潮玩藝｜城市馬戲」為主題企劃，將集結設計、展覽、馬戲、魔術與電影，即將於10/8展出，讓大家走進台北大直NOKE忠泰樂生活，就能逛在日本京都掀起熱潮的人氣台北平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》，感受當代台日設計交會的獨特視覺魅力。
《C-GRAPHIC/TAIPEI》 展覽資訊展期：2026年10月8日－11月9日
展覽時間：週日－週四 11:00–21:30；週五－週六 11:00–22:00
展覽地點：NOKE忠泰樂生活 3F Uncanny(台北市中山區樂群三路200號)
票價：100元(詳細售票資訊將陸續公開，請持續關注主辦單位官網。)
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台北展覽推薦：台北當代館25週年壓軸展美術館之後台北當代館25週年壓軸展閉館前必衝！今年迎來25週年的台北當代藝術館，將於2027年展開為期三年的閉館整修，在整修前當代館推出年度壓軸主題策劃展「美術館之後」，展覽帶觀眾把視角轉向美術館幕後，從支撐運作的藝術勞動、館舍空間到制度等，重新想像與形塑美術館的多重可能，展期即日起至12月31日，結束後將迎來3年閉館整修，快趁這次年度壓軸展覽來中山站當代館朝聖。
當代館25週年壓軸展 美術館之後展期：即日起- 2026.12.31(日)
地點：台北當代藝術館(臺北市大同區建泰里長安西路39號)
開放時間：10:00 - 18:00，週一休館
票價：一般票100元、優待票50元
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台北展覽推薦：故宮龍藏經特展第二檔故宮《龍藏經》特展變預約制！國立故宮博物院北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展第二檔即將在8月8日至11月8日登場，這次故宮為提升觀展品質、減少排隊時間，特別試辦預約制入場，8月6日上午9點起開放線上預約，想看《龍藏經》記得先到故宮線上售票網站購票、預約參觀時段，窩客島先幫你整理故宮龍藏經特展怎麼預約、怎麼入場、可預約時間段一次看。
《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響特展第二檔 展覽資訊展覽地點：國立故宮博物院北部院區(臺北市士林區至善路二段221號)
展覽期間：2026年8月8日至11月8日
全文介紹：故宮龍藏經變預約制！故宮龍藏經特展第二檔預約制入場，預約方式、開搶時間一次看。
台北展覽推薦：信義區富邦美術館托雷多美術館珍藏展托雷多美術館林布蘭真跡，免飛美國就能看！信義區富邦美術館新展覽將美國托雷多美術館珍貴藏品帶到台灣，本次「古典光影大師：林布蘭到哥雅」展覽精選52件世界級館藏作品真跡，集結林布蘭、哥雅、透納、弗拉戈納爾等跨世紀歐洲藝術大師真跡，從尊貴的王公貴族肖像、經典神話，到自然風景畫，通通不用飛美國，在台北信義區就能看到，展期即日起至10月19日，今年絕對要來信義區富邦美術館朝聖。
古典光影大師：林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展I 展覽資訊展覽日期：2026/7/18-2026/10/19
展覽地點：台北富邦美術館1F (110 臺北市信義區松高路79號)
票價：全票500元、優待票450元、台北市民優惠票400元、特惠票250元、未滿6歲兒童與持身心障礙手冊者本人可免票入
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台北展覽推薦：新世紀福音戰士展台北站新世紀福音戰士展來台！超人氣《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》即日起至10月4日於信義區新光三越A9館9樓開展，本次展覽以「線」為核心概念，超過500件珍貴畫稿、設定資料首度來台，還有初號機模型登場，台北站更特別打造「懷舊阿嬤家」限定展區、台北站限定EVA周邊，動漫迷快衝信義區EVA展朝聖。
《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》台北站 展覽資訊展覽期間：2026/08/14(五)～ 2026/10/04(日)
展覽地點：新光三越 台北信義新天地A9 9F宴會展演館
開放時間：週日至週四 11:00 - 19:00(18:30 停止售票入場)
週五週六及國定假日前夕 11:00 - 20:00(19:30 停止售票入場)
票價：展期單人票480元
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台北展覽推薦：松菸伊藤潤二複製原畫展伊藤潤二首場海外原畫展在台北松菸！恐怖漫畫大師伊藤潤二首場海外大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑》，即日起在松山文創園區4號倉庫登場，台灣作為全球巡迴首站，格展出超過300幅複製原畫，粉絲們最愛的富江、旋渦、十字路口的美少年等代表作，都能在現場近距離一次看，展區內更打造互動式旋渦多媒體、反射路面鏡等驚悚打卡點，以及各種伊藤潤二周邊小物，伊藤潤二原畫展展出至9/28，動漫迷假日就衝松菸逛爆。
伊藤潤二展 誘惑 展覽資訊展覽地點：松山文創園區 4 號倉庫
展覽日期：2026/6/19(五)-2026/9/28(一)
營業時間：週一至週日 10:00-18:00(17:30 停止售票及入場)
票價：全票480元、雙人票900元、優待票450元、特惠票240元
全文介紹：松菸伊藤潤二展！伊藤潤二原畫展超過300幅，必買富江周邊 旋渦周邊一次看。
台北展覽推薦：松菸櫻桃小丸子特展松菸櫻桃小丸子特展亮點看這裡！櫻桃小丸子原作40週年特展即日起在松菸五號倉庫開展，本次小丸子特展規劃12大主題展區，不僅展出珍貴的原作手稿、沉浸式光影體驗，現場更有77座全新打造的立體角色人偶，讓鐵粉打卡拍不完，更特別邀請日本歌壇天后工藤靜香參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計，並由國際光影藝術大師藤本実操刀沉浸式作品《奇想劇場》，櫻桃小丸子特展12大展區亮點、入場特典帶你一次看。
櫻桃小丸子原作40週年特展 展覽資訊展覽日期：2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)
展覽時間：每日10：00-18：00（17：30停止售票及入場）
展覽地點：松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
票價：單人票470元、雙人票870元
全文介紹：松菸小丸子特展送周邊！櫻桃小丸子12大展區亮點，77座小丸子角色人偶超好拍。
台北展覽推薦：免門票松菸史努比快閃巡迴台北場史努比快閃巡迴來松菸！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸，現場集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃等全新藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在這次松菸快閃開賣，史努比鐵粉必須衝一波松菸。
走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站 展覽資訊快閃日期：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一）
開放時間：10：00 – 18：00
快閃地點：松山文創園區 南向製菸工廠
全文介紹：松菸史努比免費入場！史努比快閃巡迴台北場超過100款周邊，全新歐拉夫、史努比娃娃必買。
台北展覽推薦：華山波隆那世界插畫大獎展2026波隆那插畫展在華山！有著「插畫界奧斯卡」之稱的《波隆那世界插畫大獎展》，即日起至9月28日在華山西4館、西5館連兩館展出，本次華山波隆那插畫展集結全球78位藝術家、共390幅作品，規劃四大主題展區，帶領大眾了解多元的當代插畫，非常適合爸媽帶小朋友、或跟親友一起來，沈浸在充滿童趣的插畫世界中，暑假華山展覽開逛。
華山波隆那世界插畫大獎展 展覽資訊展覽日期：即日起9月28日（一）
展覽時間：週一至週日 10:00－18:00（17:00 停止售票、入場）
展覽地點：華山1914文化創意產業園區西4館、西5館
票價：一般票390元、愛心票195元、未滿3歲兒童免票
全文介紹：2026波隆那插畫展！華山波隆那插畫展連逛2館，四大主題展區一次看。
台北展覽推薦：華山吉伊卡哇台北特展吉伊卡哇台北特展來了！CHIIKAWA DAYS台北特展即日起至9/27在華山園區開展，本次特展現場展出超過百座吉伊卡哇立體公仔、巨型雕塑氣偶，更為台灣特別設計「台灣夜市」全新主題展區，超吸睛滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔，不僅化身超萌打卡點，更變身成玩偶吊飾、50公分大玩偶、餐具等特展限定周邊，華山吉伊卡哇特展採線上預約制入場，窩客島先幫你整理吉伊卡哇特展周邊價格多少錢、限購規定，鐵粉們衝現場直接買。
CHIIKAWA DAYS 台北特展 展覽資訊展覽日期：即日起- 9.27(日)
展覽地點：華山1914文創園區 東2館四連棟(台北市中正區八德路一段1號)
營業時間：每日11:00-19:00(18:20最後入場)
票價：特典套票1580元、全票490元、優待票470元、愛心票245元
全文介紹：華山吉伊卡哇台北特展！滷肉飯吉伊卡哇 珍奶兔兔超萌，超過70款吉伊卡哇周邊價格 限購攻略。
台北展覽推薦：史博館埃及木乃伊特展真的埃及木乃伊來台！國立歷史博物館6/18起推出《埃及木乃伊—永生傳說》特展，精選義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，以木乃伊真跡為首，彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶，到聖甲蟲等百件文物，通通都來台北史博館展出，這次《埃及木乃伊》展覽於史博館1、2樓展出至9/28，讓大家不用飛出國，就能欣賞埃及木乃伊，特展周邊更有各種古埃及樣式的保溫瓶、吊飾、明信片、古埃及神明毛絨娃娃等，逛完史博館埃及木乃伊特展，絕對要帶回家。
歷史博物館特展埃及木乃伊—永生傳說 展覽資訊展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（臺北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
票價：全票500元、優待票450元、特惠票250元、青春票100元、未滿6歲之兒童，持有本國或外國身心障礙手冊者本人及其必要陪伴者乙人免票
全文介紹：埃及木乃伊來了！史博館埃及木乃伊特展百件文物來台，5大展區 7大必買周邊先看。
台北展覽推薦：科教館侏羅紀恐龍奇遇記2026年暑假必玩親子恐龍遊樂區！台北親子互動展覽《侏羅紀恐龍奇遇記》即日起在國立臺灣科學教育館開展，打造侏羅紀恐龍世界，不僅能玩123木頭龍、近距離看迅猛龍搶食、遙控機器恐龍，甚至能體驗被暴龍咬著，身體上下起伏的刺激感，共有13大恐龍互動展區，士林科教館《侏羅紀恐龍奇遇記》展期即日起至10/11，今年暑假就帶小孩、跟親友來體驗侏羅紀世界。
侏羅紀恐龍奇遇記 展覽資訊展覽地點： 國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區(台北市士林區士商路189號)
展覽日期：即日起至 2026/10/11 (日)
休展日：10/5(一)
展覽時間：平日10:00-17:00／週末、國定假日 10:00-18:00(閉展前 30 分鐘停止售票及入場)
票價：單人票480元、優惠票450元、愛心票240元，未滿一歲兒童免費，須一位成人持票陪同入場。
全文介紹：被13公尺恐龍咬著狂甩！暑假台北親子展覽侏羅紀恐龍奇遇記，13大恐龍互動區必玩。
台北展覽推薦：科教館奇想世界特展2026台北科教館展覽必拍巨型珍奶打卡牆！來自西班牙的百萬IG創作者Anna & Daniel《A World of Wonder 奇想世界》特展台灣站現場帶來超過70件經典作品，結合巨型裝置藝術互動體驗，讓大家能走入作品中打卡，珍珠奶茶、鮭魚壽司、花朵打卡點必拍，展覽即日起至9月28日在國立臺灣科學教育館展出，超好拍打卡系台北展覽假日就揪人來拍。
A World of Wonder 奇想世界 展覽資訊展覽日期：即日起~2026/09/28
展覽時間：10:00~18:00(17:30 停止售票)
展覽地點：國立臺灣科學教育館7 樓東側特展區(臺北市士林區士商路 189 號)
全文介紹：2026台北科教館展覽必拍！奇想世界特展超過70組作品，巨型珍珠奶茶 鮭魚壽司床要拍。
台北展覽推薦：免門票士林天文館銀河星空特展天文館銀河劇場展覽超美！士林天文館近期推出「銀河不可思議之旅」特展，以天文知識打造5大主題展區，展覽以輕鬆的方式，帶大家了解神祕銀河、星雲與頂尖觀測望遠鏡，其中必拍沉浸式銀河劇場展出空間，讓你彷彿直接置身於銀河星雲中心，超夢幻打卡點即日起至10/11在士林天文館展出，假日快人一起來士林天文館拍照打卡。
銀河不可思議之旅特展 展覽資訊展覽日期：即日起至2026年10月11日（星期日）
開放時間：09：30～16：00（週一休館）
展覽地點：臺北市立天文科學教育館一樓特展室（臺北市士林區福佳里基河路363號）
全文介紹：天文館特展免費入場！士林天文館銀河星空特展，沈浸式360度銀河劇場超夢幻。
台北展覽推薦：中正紀念堂波特羅特展台北展覽圓滾滾風必拍！拉丁美洲藝術大師費爾南多・波特羅以獨樹一幟的「膨脹美學」風靡全球，被譽為20世紀最具代表性的世界級藝術巨匠之一，這次首度在台灣舉辦大型特展《滾潤的魔法 波特羅特展》，即日起在中正紀念堂開展，現場展出多達118件波特羅作品，不論是人物、動物、花果或風景，都以誇張膨脹的豐滿比例，呈現過目難忘的可愛視覺，台北展覽逛起來。
圓潤的魔法 波特羅特展 展覽資訊展覽日期：即日起-10.11
展覽地點：國立中正紀念堂1展廳
票價：單人票490元、雙人票920元、三人票1370元
全文介紹：波特羅特展首次來台！中正紀念堂8大展區118件圓滾滾作品，胖胖馬克杯周邊一次看。
人氣台北快閃店一次看
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