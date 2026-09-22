最大規模咖啡市集！300攤「2026珈琲與花物語」在圓山，日本咖啡、甜點快閃要吃

編輯 鄭雅之 表示：中秋連假就衝花博喝咖啡、逛市集！
年度最受矚目的國際咖啡盛事「2026珈琲與花物語」熱鬧登場，今年特別移師到台北圓山花博爭豔館。讓大家可以在舒適的室內吹冷氣逛市集、喝咖啡。這次規模創下歷年新高，集結亞洲各地超過百間超人氣咖啡館，以及近300組風格品牌共襄盛舉。只要走進現場就能用味覺環遊世界，一次滿足咖啡迷對各國頂級風味的熱烈渴望。
世界冠軍職人來台獻藝！日本咖啡名店要先排
這次陣容集結頂尖職人，世界咖啡師大賽冠軍創立的「ULT Coffee Roaster」與王策的「VWI by CHADWANG」同場較勁，韓國隊冠軍坐鎮的「aery」也驚喜現身。紅遍東京的淺焙專家「GLITCH COFFEE & ROASTERS」、帶來特調創作的北歐名店「FUGLEN」，以及迎來十週年的人氣品牌「Mel Coffee Roaster」全數到齊。大家不用飛出國就能一站品嚐極致手沖與世界級的專業烘焙風味。
排隊美食、甜點一次吃透！國宴頑固油飯也來
現場特別規劃台日美食專區，引進「Taberukoto Kenkyujo」主打的特色發酵料理、大阪「コバトパン工場」超吸睛的復古造型夾心麵包，以及「穀粒菓子店 雪ワタリテ麦イズル」精緻的手作燒菓子。搭配台灣在地排隊名店「頑固油飯」、「糯夫米糕」的高香氣古早味，與「el postre 帛絲翠」精緻法式甜點，甚至能喝到「弎坪さんぺん × SAKEMARU 日本酒酒藏」特調，帶來橫跨台日的絕妙味蕾饗宴。
質感選物美學好逛好買！
場內邀集超過150間風格品牌，日本團隊「KODAWARIのいと」帶領創作者旋風來台，包含主打極簡日常服飾的「cobito」、質感甜點雜貨「アンズトモモ」、溫潤皮革手作「Tii leather」與傳遞溫暖故事的「ニジノ絵本屋」。各式精緻器物、皮革工藝與插畫選物穿插其中，讓人在漫步於生活美學森林時，隨時都能淘到提升生活儀式感的專屬寶藏品。
海外音樂雙重奏超放鬆
音樂是營造氣氛的靈魂，主辦單位特別邀請兩位風格獨特的海外專家現場接力演出。來自日本的黑膠專家「クニモンド瀧口」將帶來迷人的城市音樂，傳遞極具質感的都會音符。搭配活躍於曼谷音樂場景的「David Parish」帶來節奏感十足的「House Music」，流暢動聽的旋律陪伴大家度過慵懶的午後時光。視覺、味覺與聽覺三重享受一次滿足。
限時集章免費換限定周邊
活動特別推出超有趣的疊印集章體驗，大家可以邊逛市集邊尋找印章台。將四個不同圖層親手印在特規小卡上，就能完成專屬於自己的紀念作品。憑成果作品還能免費兌換限量發行的「主視覺紀念紙徽章」。此外每日入場還加碼送「主視覺紀念資料夾」、「主視覺紀念郵票」與「小花紙卡」，數量有限發完為止。
2026 珈琲與花物語 活動資訊
活動日期：2026年09月25日（五）至2026年09月28日（一）
活動時間：12點00分至18點00分
活動地點：台北圓山花博爭豔館（室內冷氣場館）
入場方式：購票入場
每日限量紀念品發放規則
- 主視覺紀念資料夾：每日入場前500名送1份，共有4款，每日發放不同款式，發完為止。
- 小花紙卡：入場後至大會服務台領取，每日限量1000份，共有4款，每日發放不同款式，發完為止。
- 主視覺紀念郵票：每日15點起於大會服務台開放領取，每日限量100份，共2款隨機發放，發完為止。
- 主視覺紀念紙徽章：完成4個指定集章處的疊印體驗後，憑作品至大會服務台兌換，每日限量150份，共6款隨機發放，兌完為止。
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