最大規模咖啡市集！300攤「2026珈琲與花物語」在圓山，日本咖啡、甜點快閃要吃

編輯 鄭雅之 表示：中秋連假就衝花博喝咖啡、逛市集！

年度最受矚目的國際咖啡盛事「2026珈琲與花物語」熱鬧登場，今年特別移師到台北圓山花博爭豔館。讓大家可以在舒適的室內吹冷氣逛市集、喝咖啡。這次規模創下歷年新高，集結亞洲各地超過百間超人氣咖啡館，以及近300組風格品牌共襄盛舉。只要走進現場就能用味覺環遊世界，一次滿足咖啡迷對各國頂級風味的熱烈渴望。



▲連二年參展的北歐人氣名店「FUGLEN」，帶來標誌性的特調咖啡與極致風味創作。

▲森之市年度盛會移師圓山花博爭豔館，大型室內冷氣咖啡市集為大家帶來舒適的體驗。





世界冠軍職人來台獻藝！日本咖啡名店要先排

這次陣容集結頂尖職人，世界咖啡師大賽冠軍創立的「ULT Coffee Roaster」與王策的「VWI by CHADWANG」同場較勁，韓國隊冠軍坐鎮的「aery」也驚喜現身。紅遍東京的淺焙專家「GLITCH COFFEE & ROASTERS」、帶來特調創作的北歐名店「FUGLEN」，以及迎來十週年的人氣品牌「Mel Coffee Roaster」全數到齊。大家不用飛出國就能一站品嚐極致手沖與世界級的專業烘焙風味。



▲日本淺焙咖啡代表名店「GLITCH COFFEE & ROASTERS」也來台獻藝，由專業職人現場展現精湛手沖技術與極致風味。





排隊美食、甜點一次吃透！國宴頑固油飯也來

現場特別規劃台日美食專區，引進「Taberukoto Kenkyujo」主打的特色發酵料理、大阪「コバトパン工場」超吸睛的復古造型夾心麵包，以及「穀粒菓子店 雪ワタリテ麦イズル」精緻的手作燒菓子。搭配台灣在地排隊名店「頑固油飯」、「糯夫米糕」的高香氣古早味，與「el postre 帛絲翠」精緻法式甜點，甚至能喝到「弎坪さんぺん × SAKEMARU 日本酒酒藏」特調，帶來橫跨台日的絕妙味蕾饗宴。



▲現場集結多款超人氣台日特色餐飲，不只能喝咖啡，還能品嚐精緻現做甜點與手作輕食。





質感選物美學好逛好買！

場內邀集超過150間風格品牌，日本團隊「KODAWARIのいと」帶領創作者旋風來台，包含主打極簡日常服飾的「cobito」、質感甜點雜貨「アンズトモモ」、溫潤皮革手作「Tii leather」與傳遞溫暖故事的「ニジノ絵本屋」。各式精緻器物、皮革工藝與插畫選物穿插其中，讓人在漫步於生活美學森林時，隨時都能淘到提升生活儀式感的專屬寶藏品。



▲超過150間海內外風格設計品牌齊聚，提供服飾配件、手工藝與質感選物等豐富商品。



▲現場齊聚豐富的台日美食與烘焙甜點，現做甜甜圈與精緻點心讓饕客大飽口福。





海外音樂雙重奏超放鬆

音樂是營造氣氛的靈魂，主辦單位特別邀請兩位風格獨特的海外專家現場接力演出。來自日本的黑膠專家「クニモンド瀧口」將帶來迷人的城市音樂，傳遞極具質感的都會音符。搭配活躍於曼谷音樂場景的「David Parish」帶來節奏感十足的「House Music」，流暢動聽的旋律陪伴大家度過慵懶的午後時光。視覺、味覺與聽覺三重享受一次滿足。



▲「2026珈琲與花物語」結合音樂與手作藝術，營造出充滿濃厚文青氣息的質感市集氛圍。



▲榮獲世界與亞洲50間最佳咖啡廳的大阪「Mel Coffee Roasters」，帶來極致精準的烘焙好滋味。





限時集章免費換限定周邊

活動特別推出超有趣的疊印集章體驗，大家可以邊逛市集邊尋找印章台。將四個不同圖層親手印在特規小卡上，就能完成專屬於自己的紀念作品。憑成果作品還能免費兌換限量發行的「主視覺紀念紙徽章」。此外每日入場還加碼送「主視覺紀念資料夾」、「主視覺紀念郵票」與「小花紙卡」，數量有限發完為止。



▲除了傳統手沖，現場職人也發揮創意打造充滿水果香氣的特色調飲咖啡。

▲台灣在地品牌「弎坪さんぺん」等特色茶飲齊聚，現場手作現調濃郁抹茶與精緻飲品。





2026 珈琲與花物語 活動資訊

活動日期：2026年09月25日（五）至2026年09月28日（一）

活動時間：12點00分至18點00分

活動地點：台北圓山花博爭豔館（室內冷氣場館）

入場方式：購票入場





每日限量紀念品發放規則

主視覺紀念資料夾：每日入場前500名送1份，共有4款，每日發放不同款式，發完為止。

小花紙卡：入場後至大會服務台領取，每日限量1000份，共有4款，每日發放不同款式，發完為止。

主視覺紀念郵票：每日15點起於大會服務台開放領取，每日限量100份，共2款隨機發放，發完為止。

主視覺紀念紙徽章：完成4個指定集章處的疊印體驗後，憑作品至大會服務台兌換，每日限量150份，共6款隨機發放，兌完為止。





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看更多2026 珈琲與花物語

▲活動現場集結來自東京等地的亞洲人氣咖啡品牌，讓人一次品嚐多款特色冷飲與手沖咖啡。

▲由世界咖啡師大賽冠軍創立的「ULT Coffee Roaster」，帶來頂級濃縮咖啡與精緻風味體驗。

▲入選世界百大名店的菲律賓馬尼拉「Yardstick Coffee」，專業職人現場展現精湛拉花與義式咖啡風味。

▲除了各式手沖咖啡，現場更引進風格茶飲與日本酒特調，滿足不同饕客的絕妙味蕾。