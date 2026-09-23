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鼎泰豐磁鐵扭蛋超萌！排骨被被炒飯、小籠包可以疊，加碼搶小籠包娃偶吊飾

扭蛋鼎泰豐小籠包娃偶
2026-09-23 19:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:鼎泰豐
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：鼎泰豐也太會！神還原的袖珍版小籠包、紅油抄手扭蛋，我要扭～

扭蛋控衝鼎泰豐！鼎泰豐近期再度創造生活熱潮，不僅推出製作精細的「袖珍磁鐵扭蛋」，將招牌的「小籠包」與「排骨炒飯」縮小成療癒生活小物，讓民眾免用餐就能直接扭。更同步祭出質感滿分的中秋禮盒與滿額免運好康，而先前開賣的包寶、蝦寶絨毛玩偶吊飾也成為矚目焦點，超萌的模樣就連日本人也直呼太可愛。

▲鼎泰豐實體門市皆設有專屬扭蛋機，吸引許多民眾前來體驗袖珍磁鐵扭蛋。
▲鼎泰豐實體門市皆設有專屬扭蛋機，吸引許多民眾前來體驗袖珍磁鐵扭蛋。
▲包含蒸籠包宝與袋子裡蝦寶兩款造型的鼎泰豐擬人化絨毛娃娃吊飾。
▲包含蒸籠包宝與袋子裡蝦寶兩款造型的鼎泰豐擬人化絨毛娃娃吊飾。

鼎泰豐招牌美食化身超萌迷你磁鐵扭蛋

這次推出的「袖珍磁鐵扭蛋」包含「外帶提袋」、「排骨炒飯」、「紅油抄手」與「小籠包」4款造型。微縮模型做工十分逼真，招牌小籠包標誌性的黃金18摺跟「紅油抄手」上的細緻蔥花都神還原，小籠包蒸籠還可以疊在一起，甚至還讓包寶躺在炒飯上、蓋著排骨被被賣萌，滿滿細節讓人忍不住想湊齊全套。

▲完美還原18摺小籠包與蓋著排骨被被炒飯的鼎泰豐袖珍磁鐵扭蛋細節。
▲完美還原18摺小籠包與蓋著排骨被被炒飯的鼎泰豐袖珍磁鐵扭蛋細節。

免排隊用餐隨時隨地輕鬆扭

想要收藏這組超吸睛生活小物的朋友完全不需排隊用餐，全台實體門市皆已設置專屬扭蛋機，單次150元且不限購買數量。許多網友分享現場店員補貨非常迅速，如果身上零錢不夠還能直接向櫃檯人員兌換。不過這系列為門市獨賣，線上通路可是完全買不到的。

▲全台鼎泰豐門市實體獨賣的袖珍磁鐵扭蛋，單次只要150元即可開扭。
▲全台鼎泰豐門市實體獨賣的袖珍磁鐵扭蛋，單次只要150元即可開扭。

限定中秋禮盒與海味蒸餃亮相

因應佳節送禮需求，鼎泰豐特別推出內餡酸甜紮實的「鳳梨酥」與帶有煙燻柴香的「桂圓酥」禮盒，售價分別為258元與288元，線上訂購滿額還能享有免運好康。此外點心單點也推出頂級海味「龍膽石斑蒸餃」，嚴選石斑搭配白菜與韭黃，半籠5顆325元、一籠10顆650元，雖然要價不可愛，但是整顆蒸餃呈現自然鮮甜味還是很值得一試。

▲嚴選台南東山龍眼內餡製成的鼎泰豐桂圓酥，帶有獨特煙燻柴香味且甜而不膩。
▲嚴選台南東山龍眼內餡製成的鼎泰豐桂圓酥，帶有獨特煙燻柴香味且甜而不膩。
▲鼎泰豐推出新品龍膽石斑蒸餃，結合白菜與韭黃打造溫潤甘甜的美味鮮香。
▲鼎泰豐推出新品龍膽石斑蒸餃，結合白菜與韭黃打造溫潤甘甜的美味鮮香。

擬人化絨毛娃娃吊飾萌翻全場

除了超威的磁鐵週邊之外，品牌先前推出的擬人化「絨毛娃娃吊飾」同樣擄獲無數少女心。這款商品將當家花旦「小籠包」與「蝦仁燒賣」變成Q版玩偶，不論是乖乖窩在蒸籠裡的包寶，或是俏皮躲在鼎泰豐袋子裡的蝦寶，掛在隨身包包上都是讓人回頭率超高的可愛小物。

▲擬人化的鼎泰豐包寶絨毛娃娃吊飾掛在隨身包包上，展現生活賣萌美學。
▲擬人化的鼎泰豐包寶絨毛娃娃吊飾掛在隨身包包上，展現生活賣萌美學。
▲鼎泰豐限量販售的擬人化絨毛娃娃吊飾展示區，包含小籠包與蝦仁燒賣等造型。
▲鼎泰豐限量販售的擬人化絨毛娃娃吊飾展示區，包含小籠包與蝦仁燒賣等造型。

鼎泰豐袖珍磁鐵扭蛋 活動資訊

開賣日期：2026年9月21日起正式開賣。
販售地點：全台鼎泰豐實體門市（線上通路未販售）。
販售價格：每抽150元，無購買數量限制。
購買限制：免於店內用餐，路過門市即可直接進入扭蛋，零錢不足可尋求門市櫃檯人員協助兌換。
扭蛋款式：共4款，包含外帶提袋、排骨炒飯、紅油抄手、小籠包。

鼎泰豐 中秋限定禮盒資訊

  • 鼎泰豐鳳梨酥：258元（每盒6個），嚴選台農17號金鑽鳳梨內餡，保留果肉纖維。
  • 鼎泰豐桂圓酥：288元（每盒6個），嚴選台南東山龍眼內餡，帶有獨特煙燻柴香。

線上優惠：網路訂購單筆消費滿3000元，即享有免運費優惠。
備註說明：限量商品，售完為止。

鼎泰豐 龍膽石斑蒸餃 新品

餐點特色：鮮嫩龍膽石斑結合白菜，並以韭黃點綴，風味溫潤甘甜。
販售價格：半籠（5顆）325元、一籠（10顆）650元。

鼎泰豐 絨毛娃娃吊飾 販售資訊

商品特色：將經典小籠包與蝦仁燒賣擬人化，包含蒸籠包寶與袋子裡蝦寶兩款造型。
售價：369元
販售通路：鼎泰豐實體門市、鼎泰豐線上購物商城

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看更多鼎泰豐 袖珍磁鐵扭蛋

▲鼎泰豐袖珍磁鐵扭蛋共有小籠包、紅油抄手、排骨炒飯與外帶提袋共4款造型，吸引粉絲全套收藏。
▲鼎泰豐袖珍磁鐵扭蛋共有小籠包、紅油抄手、排骨炒飯與外帶提袋共4款造型，吸引粉絲全套收藏。

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