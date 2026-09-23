星巴克買一送一無條件喝！加碼變身韓風電音派對，BIGBANG演唱會續攤衝星巴克

編輯 鄭雅之 表示：中秋四天連假先喝杯星巴克買一送一狂歡啊！

想要搶先享受咖啡小確幸的親朋好友看過來，全台星巴克將在9月24日中秋節前夕推出超划算的好友分享日優惠，邀請大家一起喝咖啡放假。除此之外，10月10日當晚在台北大巨蛋看完BIGBANG精彩演唱會之後，信義區還有星巴克打造的韓風電音派對，讓廣大的追星族看完演唱會後能直接無縫續攤繼續嗨。



▲參加「星巴克 WAVE K-POP GLOW PARTY」活動可享有門票包含的三杯指定飲品，還能品嚐到期間限定登場的蘋果森林與特色微醺特調。(攝影：編輯 鄭雅之)





中秋節前夕限定咖啡買一送一

想要趁著佳節前夕與親朋好友聚會喝飲料，記得鎖定9月24日的中秋特別活動。當天11:00到20:00前往全台指定門市，點購兩杯容量與風味相同的飲品即可享有買一送一優惠。不過大家要注意「冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡」與「烤夏威夷果燕麥星冰樂」等限定品項不適用，建議出發前先確認門市公告以免現場白跑一趟。



▲星巴克在中秋節前夕推出好友分享日活動，購買指定大杯以上飲品即可享有買一送一優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)





BIGBANG大巨蛋演唱會續攤首選

針對10月10日要在台北大巨蛋欣賞BIGBANG演唱會的歌迷朋友，星巴克特別在信義區門市舉辦超熱鬧的續攤活動。現場邀請亞洲百大電音歌手與知名音樂人輪番上陣，以滿滿的韓流金曲結合絢爛霓虹燈光效果，打造彷彿置身韓國街頭的頂級夜生活饗宴。追星族看完精彩表演後不用急著回家，快約上好姐妹一起來到信義區盡情跳舞應援。



▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市特別打造K-POP GLOW PARTY，提供廣大歌迷在台北大巨蛋看完BIGBANG演唱會後的續攤首選場所。





期間限定派對特調與購票攻略

這場盛大的韓流派對目前已經在網站上開賣，在9月30日前購買早鳥票只要700元非常划算。門票費用裡面直接包含3杯指定飲品，現場還能喝到期間限定登場的「蘋果森林」與特調酒精飲品「冷萃波本騷兒」。如果想換口味也可以選擇經典的「烏龍茶那堤」或精釀啤酒，由於活動辦在信義區，編輯溫馨提醒大家記得搭乘捷運前往才最安全。



▲活動現場結合絢爛的霓虹燈光與電音舞台效果，營造出充滿韓式夜生活氛圍的派對空間。

星巴克買一送一 中秋優惠

活動日期：2026年9月24日（四）11:00-20:00

活動內容：購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：每人每次至多買二送二，限當場一次領取。不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務及部分特殊門市。排除品項請依門市公告為準。





星巴克 WAVE K-POP GLOW PARTY

活動時間：2026年10月10日（六）21:30 - 10月11日（日）00:30

活動地點：星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市

票價優惠：原價750元，2026年9月30日（三）前購買享早鳥價700元（門票包含3杯指定飲品）。

演出陣容：DJ Swallow妖嬌、DJ Ken Lin林軒。

購票管道：於Accupass活動網站購買。





中秋連假這樣玩！

推薦閱讀：中秋連假賞月去這！Booking.com精選全台五大賞月祕境，陽明山私湯與清境星空美宿一次收

推薦閱讀：老師衝這兩處免費玩！中秋連假「全台6大遊樂園」優惠懶人包，壽星100元玩爆劍湖山

推薦閱讀：炭火香氣狂飄！台北士林萬麗中秋限定戶外BBQ饗宴登場，加碼現烤乳豬與位上龍蝦海陸一次滿足