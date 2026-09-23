放假遛孩看這篇！中秋連假雙北4大親子活動，天文館免費看劇場、兒童新樂園抽Switch 2

面對即將到來的四天連假，應該很多爸媽已開始瑟瑟發抖。編輯王瀅瀅表示，以下雙北4大親子活動先存！

本週將迎來中秋連假，許多爸媽最煩惱的就是該帶孩子去哪裡充分放電。今年雙北地區推出不少親子活動與節慶市集，其中兒童新樂園特別推出「中秋童樂」打卡抽獎活動，只要拍下指定照片，就有機會抱走 Switch 2 等豪禮；臺北天文館則舉辦夜間免費賞月與多元手作，帶領孩子近距離感受宇宙奧秘；圓山花博與朱銘美術館也各自祭出嘉年華優惠與生態體驗。以下為大家精選雙北中秋連假四大熱門親子景點，陪伴大家度過四天假期。

▲雙北中秋連假推出多項精彩親子活動，是爸媽帶孩子外出放電與享受節慶氛圍的最佳選擇。(圖：朱銘美術館)

1.兒童新樂園

臺北市兒童新樂園自9月19日至9月28日特別推出「中秋童樂」打卡抽獎活動，邀請大小朋友尋找園區內的中秋限定佈置。一樓海洋總動員前有數隻可愛玉兔集合，三樓火山口則有浪漫的發光月亮造景，白天能和玉兔俏皮合照，入夜後更能捕捉溫馨的月夜氛圍。

民眾只要按讚兒童新樂園官方Facebook粉絲專頁、公開分享指定貼文，並在貼文留言區上傳與月亮或玉兔的合照、標記2位好友且寫下指定文字，就有機會獲得Nintendo Switch 2主機、音樂劇觀賞券，或是兒童新樂園與貓空纜車的雙樂園票券，得獎名單將於9月30日公布，非常適合全家大小邊玩樂園邊留下難忘的回憶。

▲兒童新樂園推出中秋限定發光月亮與玉兔造景，現場舉辦線上打卡抽獎活動，有機會抱走豐富好禮。(圖：兒童新樂園)

2.圓山花博長廊廣場

萬眾矚目的2026商圈嘉年華於9月26日至9月28日每日12時至19時在圓山花博長廊廣場登場。現場集結臺北市35處商圈與75個特色攤位，並打造專屬親子童樂園，備有海盜船、旋轉飛機及趣味釣魚池等遊樂設施。舞台節目則由YOYO家族南瓜哥哥與KIWI姐姐、人氣親子偶像GK爸爸以及如果兒童劇團輪番帶來唱跳與表演。

今年活動還特別推出夢幻巨偶遊行與限量造型氣球發放，並設有結合中秋元素的節慶DIY體驗。民眾於現場消費集點，還有機會摸彩抽中iPhone 17 Pro、Apple Watch及AirPods等超值禮品，一次滿足全家吃喝玩樂的需求。

▲圓山花博長廊廣場集結多個商圈特色攤位與親子遊樂設施，提供豐富的吃喝玩樂體驗。(圖：台北市商業處)

3.臺北天文館



臺北天文館於9月25日至9月28日推出「中秋星樂園・敬師同歡」系列活動。9月25日19時至21時舉辦「中秋特別開放－月光魔法夜」，現場設有專業望遠鏡引導賞月與手機拍月體驗，搭配雜耍、魔術及博狀元民俗活動，當晚17時至20時展示場免費開放，宇宙劇場與立體劇場也安排3場次免費影片欣賞，YouTube頻道同步直播。

連假期間每日10時至12時與14時至16時可透過望遠鏡「白晝看金星」，展示場同步提供手機闖關體驗。此外，9月25日有創作發光銀河的特展藝術工作坊、9月26日有星姊姊說故事，9月28日則有特展假日親子DIY；9月26與27日亦可欣賞沉浸式互動星空劇「星織國．飛馬篇」。9月適逢教師月期間，臺北市教師於例假日憑證可攜2位同行者免費觀賞宇宙劇場及立體劇場。

▲臺北天文館於連假期間架設多部望遠鏡帶領民眾賞月，並提供手機拍攝月亮的獨特體驗。(圖：台北旅遊網)

4.朱銘美術館

2026年中秋連假（9月25日至9月27日）期間造訪朱銘美術館，可享有北海岸藝術季限定優惠票每張200元（原價350元），或可預先於官網購買包含朱銘美術館與野柳地質公園全票各1張的雙館聯票300元，優惠效期至9月27日止；6歲（含）以下兒童及金山區居民憑證可享免費入館。

美術館內兒童藝術中心現正展出展期至2027年1月17日的《我喜歡在這裡》兒童生態體驗區，服務中心與兒童藝術中心亦提供120分鐘免費租借的「JM尋寶包」與破解密碼的「雨天偵探傘」活動。廣闊的戶外園區更設有粉筆塗鴉、水畫牆及玩水清涼消暑區，讓小朋友在自然環境中體驗藝術與解謎樂趣。

▲朱銘美術館提供寬廣的戶外園區，讓孩子可以在園區內進行粉筆塗鴉與水畫牆等互動體驗。(圖：朱銘美術館)

兒童新樂園

活動地點：臺北市士林區承德路五段55號

活動名稱：中秋童樂打卡抽獎活動

活動日期：9月19日至9月28日

活動內容：於園區尋找指定場景拍照並完成線上任務，即可參加抽獎，有機會獲得Nintendo Switch 2主機、音樂劇觀賞券或雙樂園票券等好禮

圓山花博長廊廣場

活動地點：臺北市中山區玉門街1號（圓山花博長廊廣場）

活動名稱：2026商圈嘉年華

活動日期：9月26日至9月28日 12:00-19:00

優惠活動：免費入場，參加集點摸彩有機會抽中iPhone 17 Pro、Apple Watch、AirPods等好禮

臺北天文館

活動地點：臺北市士林區基河路363號

活動名稱：中秋星樂園・敬師同歡

活動日期：9月25日至9月28日

優惠活動：9月25日17:00-20:00展示場免費開放，宇宙及立體劇場安排3場次免費影片；9月教師月臺北市教師憑證例假日可攜2位同行者免費觀賞宇宙與立體劇場

朱銘美術館

活動地點：新北市金山區西勢湖2號

活動名稱：北海岸藝術季中秋連假優惠活動

活動日期：即日起至9月27日

優惠活動：藝術季限定優惠票200元（原價350元）；野柳與朱銘雙館聯票300元；6歲（含）以下兒童及金山區居民憑證免費入館





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