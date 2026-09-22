泰山首度推出馬祖高粱70周年7公升紀念酒！限量千瓶極致白瓷與木質底座，買就送精美禮盒與專屬瓷杯

泰山企業首度重磅推出馬祖高粱70周年7公升紀念酒，全台極限量發售1,000瓶！資深編輯李維唐表示，7公升大容量搭配白瓷瓶身與木質底座極具收藏價值，隨酒還附贈精美禮盒與專屬瓷杯。

泰山企業總代理馬祖酒廠，重磅推出馬祖高粱70周年7公升紀念酒，震撼登場的巨無霸瓷瓶展現無與倫比的霸氣，全台限量發售僅有1,000瓶，開賣瞬間便引發收藏家與酒饕們的熱烈討論，更令人驚喜的是，只要購買這款限量紀念酒，就能直接獲得專屬設計的精美禮盒，以及質感極佳的專屬瓷杯，讓人在開箱的瞬間就能感受到滿滿的好康與尊榮感。

▲7公升大藍寶瓷瓶一擺出來霸氣直接拉滿，旁邊600ml瓶身瞬間變得超精緻迷你，沉甸甸的瓷瓶質感順滑，倒出陳放15年的香醇酒液，濃郁糧香瞬間撲鼻而來。圖／泰山企業提供；窩客島整理



霸氣巨無霸瓷瓶設計，溫潤木質底座與金屬質感的極致美學

這款紀念酒在視覺與手感上都讓人讚嘆不已，7公升的超大容量瓶身拿在手中沉甸甸地極具份量，瓶身採用細緻白瓷打造，觸感溫潤滑順，上頭刻劃著代表馬祖酒廠70年歲月的風華紋路，搭配特製的溫潤木質底座與金屬質感飾件，整體設計兼具現代時尚質感與東方經典韻味，無論擺放在家中酒櫃或是辦公室，都能瞬間提升空間的整體品味，成為眾人矚目的焦點。

滴滴純釀的歲月精華，厚實棉柔口感與醇厚酒香交織

除了吸睛度滿分的霸氣外觀，這款紀念酒的酒體更是大有來頭，嚴選馬祖酒廠陳年高粱原酒，歷經歲月淬鍊與經典古法純釀，倒入專屬瓷杯時，清澈透明的酒液順著杯壁滑落，散發出濃郁而細膩的糧香與溫潤木質香氣，輕輕抿一口，首先感受到的是厚實綿柔的酒體在舌尖散開，隨之而來的是入喉後的甘甜與醇厚餘韻，完全沒有刺鼻的辛辣感，反而在入喉後留下滿口餘香，令人回味無窮。

限量千瓶尊榮發售，極致收藏價值與專屬禮遇一次擁有

馬祖酒廠建廠70周年是極具歷史意義的里程碑，泰山企業此次推出的7公升大容量紀念酒，全台僅限量發售1,000瓶，每瓶售價為18,888元，隨酒附贈的專屬精美禮盒與陶瓷酒杯，從外包裝到內在細節都展現出精緻的生活質感，極高的收藏價值與稀有性，絕對是酒界饕客與收藏家們今年不可錯過的夢幻逸品。





泰山企業首度推出馬祖高粱70周年7公升紀念酒

發售數量：全台限量發售 1,000 瓶

預購時間：2026年10月1日預購開跑

產品售價：每瓶售價 NT$ 18,888

商品規格與亮點

容量為 7 公升（6000ml）大容量裝

瓶身尺寸為 32 * 32 * 45.5 (H) cm

採用白瓷瓶身，搭配溫潤木質底座與金屬質感飾件

隨酒附贈好康

隨酒贈送專屬精美外盒禮盒

隨酒贈送專屬特製陶瓷酒杯

專屬預購網址：https://www.taisun.com.tw/brand/matsu liquor/store/