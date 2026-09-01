開箱誠品行旅全新主題樓層！攜手秋刀魚雜誌打造今天是我讀書日，體驗黑膠與手沖咖啡再送質感托特包

誠品行旅攜手《秋刀魚》雜誌重磅推出「今日は、読曜日。」限定企劃，將飯店單一樓層轉化為專屬閱讀空間。資深編輯李維唐表示：「這次合作將平面編輯思維實體化，透過主題選書、經典黑膠與手沖咖啡，打造真正能放慢步調的大人假期。」

台北大巨蛋旁的時尚奢華地標誠品行旅，這次聯手日本文化誌秋刀魚震撼推出期間限定住房專案，直接把飯店單一樓層打造為質感滿點的專屬閱讀空間，住就送限量秋刀魚主題托特包與精選雜誌，讓文青迷們不必遠飛日本就能享受極致放鬆的大人休日。這項名為今天是我讀書日的超酷企劃，即日起至2026年10月31日限量開跑，從房卡、主題書籤到角落的創作者語錄都充滿巧思，隨手一拍都是IG絕美大片，絕對是今年秋天最讓人心動的台北奢華微旅行。

▲房裡處處藏著讓人心頭一震的靈魂金句，從熱水壺旁的牆面到木質門框邊，隨手燒水泡茶都能巧遇編輯私房語錄，整個房間就像一本可以走進去大玩特玩的大人感雜誌。圖／誠品行旅提供；窩客島整理 ▲提著極具質感的綠色貓咪帆布袋踏進十一樓走廊，兩側牆面印著寫真家的私密告白，沉靜溫暖的光影交織出濃濃文青感，每走一步都像走進日系雜誌的優雅彩頁裡。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

開箱三大主題閱讀空間！台日選書橫跨文學與美學

為了帶給旅人最深度的沉浸式體驗，誠品行旅特別延伸秋刀魚雜誌第47期編輯者的咖啡書店唱片行特輯概念，規劃出B-Side視点、In the Field現場以及First Draft初稿三大特色主題空間。走進客房就像輕輕翻開一本質感雜誌，旅人可以憑房卡隨心借閱專屬書單，包含坂本龍一的坂本圖書、是枝裕和的宛如走路的速度與栖來光的台日萬華鏡等作品。指尖撫過略帶紋理的紙張，在溫潤的燈光下享受無人打擾的獨處時光，感受文字帶來的療癒魅力。

▲手拿專屬閱讀紀錄卡，配上秋刀魚雜誌的精緻封面，隨手一拍就是IG超熱門的文青開箱大片，親手寫下今天閱讀的心情筆記，儀式感直接加到滿點。圖／誠品行旅提供；窩客島整理 ▲入住就能直接把這款超吸睛的鮮豔明亮帆布袋跟經典雜誌免費帶回家，柔軟的手感配上可愛的紅貓閱讀插畫，提著走在街上回頭率超高。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

飛利浦經典黑膠唱盤配樂！誠品音樂館打造專屬浪漫樂單

除了豐富的書單，聲音也是這趟旅程不可或缺的重頭戲。房內特別配置由飛利浦提供的THE TINA TAV9000木質藍牙黑膠唱盤，完美承襲經典收音機的復古外觀，擺在房內質感瞬間升級。伴隨著唱針落下時微微的類比炒豆聲，流淌出誠品音樂館精心策劃的專屬歌單，從鈴木弘的經典爵士、Cicada的細膩聲音景緻，再到落日飛車的迷幻聲響，醇厚的音樂圍繞在空間中，讓人情不自禁地沉浸其中。

▲輕輕放上唱針，溫潤質感的復古木質黑膠唱盤隨即流淌出優雅旋律，伴隨著微微的類比炒豆聲，在房裡沉浸式感受音樂與文字交織的大人放鬆時刻。圖／誠品行旅提供；窩客島整理



MKCR山小孩手沖咖啡香！享受慢滴濾掛的留白時光

頂級的閱讀休日當然少不了香醇咖啡點綴。這次企劃特別與台北超人氣品牌MKCR山小孩咖啡合作，為旅人準備了Wush Wush與藝伎兩款不同風味層次的自家烘焙濾掛咖啡。當滾燙的熱水緩慢穿過濾紙，濃郁的水果酸甜與堅果焦香瞬間蔓延整個房間。輕啜一口熱咖啡，看著熱氣蒸騰，在黑膠唱片的旋律與翻動書頁的沙沙聲交織下，原本緊繃的快節奏生活獲得了最優雅的釋放。

▲坐在舒適的絨布沙發上，透過窗上的質感文字遠眺台北城市景色，藍調時分的天空與室內暖光交織，創造出絕無僅有的極致沉浸式視覺饗宴。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

專屬房卡與質感好禮！把溫暖的假期記憶帶回家

這次的住房專案將雜誌編輯概念發揮得淋漓盡致，從特製杯墊、閱讀紀錄卡到客房角落的摘句，都讓人驚喜連連。入住旅人更能獲得質感滿分的秋刀魚主題托特包與精選雜誌，厚實的手感與簡約設計讓人愛不釋手。不論是在房裡完整聽完一張黑膠唱片，或是安靜地讀完幾頁書，這趟沒有景點壓力、只有留白與自在的假期，就是送給自己最奢侈的禮物。

▲辦理入住時親手接過專屬的莫蘭迪綠質感房卡與閱讀紀錄卡，優雅的設計開箱感滿滿，從這一刻起正式開啟專屬於自己的極致慢活休日。圖／誠品行旅提供；窩客島整理











誠品行旅Ｘ《秋刀魚》雜誌｜「今日は、読曜日」住房專案

專案核心：以「大人的閱讀休日」為主題，將飯店單一樓層規劃為獨立期間限定閱讀空間，強調不趕行程、專心閱讀與留白的放鬆體驗。

開放預訂期間：2026.08.01（六）至 2026.10.19（一）

開放入住期間：2026.08.01（六）至 2026.10.31（六）

訂房網站：https://www.eslitehotel.com/

活動整合頁面：https://linktr.ee/todayisreadingday

三大閱讀空間與企劃特色

主題空間規劃：延伸《秋刀魚》第 47 期〈編輯者的咖啡、書店、唱片行〉特輯概念，打造三處閱讀空間：

B-Side 視点：呼應觀看事物的另一面。

In the Field 現場：走入生活現場。

First Draft 初稿：創作尚未定稿的自由狀態。

雜誌思維實體化設計：房卡、閱讀紀錄卡、主題書籤、特製杯墊，以及散落客房角落的編輯摘句與創作者語錄，皆延續雜誌編輯思維重新設計。

主題選書：憑房卡可自由借閱期間限定主題書單，收錄《秋刀魚》專訪或合作創作者作品，如坂本龍一《坂本圖書》、是枝裕和《宛如走路的速度》、栖來光《台日萬華鏡》等，橫跨文學、旅行、攝影與繪本。

獨家合作品牌與限定禮遇

專屬住房贈品：入住旅人可獲贈《秋刀魚》主題托特包及精選雜誌。

誠品音樂館（主題樂單）：特別策劃專屬主題樂單，包含鈴木弘的經典爵士、Cicada 的細膩音景、落日飛車等台日音樂。

飛利浦（類比黑膠體驗）：空間配置「THE TINA TAV9000 木質藍牙黑膠唱盤」（承襲經典收音機 Philetta 273 設計），可播放黑膠與藍牙串流。

MKCR 山小孩咖啡（手沖濾掛）：提供「Wush Wush」與「藝伎」兩款自家烘焙濾掛咖啡。

住完誠品行旅的文化質感主題房，還想看看還有哪些頂級奢華飯店與國際精品品牌跨界推出令人驚豔的聯名驚喜嗎？

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