爭鮮秋蟹季X黑白大廚鄭鎬泳推17款新品！把蟹鉗插在霜淇淋上，網直呼不要玩食物

編輯 鄭雅之 表示：把蟹腳直接插在霜淇淋上是哪招啦！爭鮮這次秋蟹季也太狂了吧～

秋天就是要大嗑螃蟹，爭鮮這次重磅打造全新秋蟹季，特別跨國邀請因韓國《黑白大廚》節目爆紅的鄭鎬泳主廚攜手合作，自9月22日起一口氣推出17款限定海鮮菜色，不用飛出國就能在台灣以最低40元起的親民價格，爽爽解鎖名廚研發的星級美味。



▲爭鮮PLUS限定販售的雙蟹熔岩甲羅燒，將滿滿蟹膏與起司盛入蟹殼炙燒，濃郁焦香令人垂涎。(攝影：鄭雅之)

▲韓國黑白大廚爆紅的鄭鎬泳主廚親自來台參與研發試菜，攜手爭鮮跨海打造台韓混血秋蟹盛宴。(攝影：鄭雅之)





名廚私房食譜公開！爆餡烏龍麵與韓式生菜包飯全新進化

擁有26年日料底子的鄭鎬泳主廚將經典招牌菜色內化升級，在爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS獻上濃郁軟Ｑ的「蟹肉奶油烏龍麵」，以及搭配特製辣醬蘿蔔泥的「鮟鱇魚肝握握卷」，還有將韓式生菜包飯概念轉化的「蟹膏乳酪芝麻葉」，爭鮮迴轉壽司更獨家推出香氣逼人的「雙蟹熔岩起司燒」。



▲主廚招牌菜進化版蟹肉奶油烏龍麵，香濃蒜香乳酪白醬拌入粗烏龍麵，每一口都充滿濃郁蟹鮮。(攝影：鄭雅之)





蟹膏控一定要衝！超奢華甲羅燒與獵奇鹹甜聖代

爭鮮PLUS獨家端出極具視覺震撼的「雙蟹熔岩甲羅燒」，將濃郁蟹膏與乳酪盛入蟹殼炙燒出誘人焦香味，還有口感酥脆的「柚香蟹膏乳酪串串」，甜點控則不能錯過「噌蟹榛果脆脆聖代」，將香濃霜淇淋淋上黑糖蟹絲味噌醬與可可榛果纖穀脆，創造出令人驚豔的鹹甜碰撞體驗。



▲爭鮮PLUS限定柚香蟹膏乳酪串串，以酥炸鱈場蟹風味棒搭配特製蟹膏乳酪醬，香濃不油膩。(攝影：鄭雅之)





拍照打卡話題王！韓式洋釀炸軟殼蟹與霸氣蟹鉗冰

MAGiC TOUCH點爭鮮則帶來4款話題性十足的聯名料理，包含結合韓式洋釀醬與炸軟殼蟹的「金蟹洋釀鮮旨握」、份量澎湃的「蟹冠特盛天婦羅」、質地滑嫩的「宮廷蟹肉茶碗蒸」，以及獵奇系甜點「蟹鉗味噌霜淇淋」，將牛奶霜淇淋加上黑糖味噌醬與整隻蟹鉗，創造出搶眼的反差美味。



▲MAGiC TOUCH點爭鮮話題甜點蟹鉗味噌霜淇淋，牛奶霜淇淋加上黑糖味噌醬與整隻蟹鉗，視覺味覺超反差。(攝影：鄭雅之)

▲MAGiC TOUCH點爭鮮獨家金蟹洋釀鮮旨握，整隻酥炸軟殼蟹淋上韓式洋釀醬，咬下外酥內嫩酸甜開胃。(攝影：鄭雅之)





奢華海鮮一次吃個夠！澎湃龍蝦盛先點

除了聯名系列之外，爭鮮自研的6款秋蟹新品同樣令人垂涎，爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS推出「蟹肉鮮旨玉子凍」、「柚香琥珀蟹肉盛」與「雙蟹鮭魚卵玉子」，點爭鮮則推出集結龍蝦與黑魚子的「豪邁龍蝦蟹肉盛」，還有搭配酸種麵包的「紅雪蟹酪梨金磚」與「海豐蟹肉珍珠盛」。



▲雙蟹鮭魚卵玉子以微甜玉子燒取代海苔，一口氣塞滿紅雪蟹絲、蟹膏與爆汁鮭魚卵，海味十足。(攝影：鄭雅之)

▲MAGiC TOUCH點爭鮮限定紅雪蟹酪梨金磚，香酥酸種麵包鋪滿鮮甜紅雪蟹絲與濃郁酪梨，層次豐富。(攝影：鄭雅之)

爭鮮《喔蟹！新鮮過頭了吧！》秋蟹季 活動資訊

活動時間：2026年9月22日至2026年11月9日

活動品牌：爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、MAGiC TOUCH點爭鮮





爭鮮 鄭鎬泳主廚聯名新品

爭鮮迴轉壽司限定：雙蟹熔岩起司燒 100元

爭鮮PLUS限定：雙蟹熔岩甲羅燒 120元、柚香蟹膏乳酪串串 100元、噌蟹榛果脆脆聖代 80元

迴轉壽司與PLUS共同販售：蟹肉奶油烏龍麵 100元、鮟鱇魚肝握握卷 60元、蟹膏乳酪芝麻葉 40元

MAGiC TOUCH點爭鮮限定：蟹冠特盛天婦羅 180元、蟹鉗味噌霜淇淋 130元、金蟹洋釀鮮旨握 120元、宮廷蟹肉茶碗蒸 100元





爭鮮秋蟹自研新品

迴轉壽司與PLUS共同販售：蟹肉鮮旨玉子凍 60元、柚香琥珀蟹肉盛 60元、雙蟹鮭魚卵玉子 60元

MAGiC TOUCH點爭鮮限定：豪邁龍蝦蟹肉盛 499元、紅雪蟹酪梨金磚 90元、海豐蟹肉珍珠盛 80元





2026最新秋蟹必吃推薦！

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看更多爭鮮《喔蟹！新鮮過頭了吧！》秋蟹季照片

▲韓國名廚鄭鎬泳研發蟹膏乳酪芝麻葉，以韓式生菜包飯為靈感，融合濃郁蟹膏與柑橘果香。(攝影：鄭雅之)

▲爭鮮聯名黑白大廚鄭鎬泳推出鮟鱇魚肝握握卷，濃郁魚肝搭配特製辣醬蘿蔔泥，口感層次豐富。(攝影：鄭雅之)

▲爭鮮秋蟹季限定柚香琥珀蟹肉盛，晶透高湯凍與日本柚醋凍交織清爽酸香，完美襯托蟹肉鮮甜。(攝影：鄭雅之)

▲點爭鮮海豐蟹肉珍珠盛以柚香海苔包覆醋飯，搭配紅雪蟹絲、海灣貝與爆汁鮭魚卵，口感極致澎湃。(攝影：鄭雅之)