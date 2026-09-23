爭鮮秋蟹季X黑白大廚鄭鎬泳推17款新品！把蟹鉗插在霜淇淋上，網直呼不要玩食物

編輯 鄭雅之 表示：把蟹腳直接插在霜淇淋上是哪招啦！爭鮮這次秋蟹季也太狂了吧～
秋天就是要大嗑螃蟹，爭鮮這次重磅打造全新秋蟹季，特別跨國邀請因韓國《黑白大廚》節目爆紅的鄭鎬泳主廚攜手合作，自9月22日起一口氣推出17款限定海鮮菜色，不用飛出國就能在台灣以最低40元起的親民價格，爽爽解鎖名廚研發的星級美味。
名廚私房食譜公開！爆餡烏龍麵與韓式生菜包飯全新進化
擁有26年日料底子的鄭鎬泳主廚將經典招牌菜色內化升級，在爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS獻上濃郁軟Ｑ的「蟹肉奶油烏龍麵」，以及搭配特製辣醬蘿蔔泥的「鮟鱇魚肝握握卷」，還有將韓式生菜包飯概念轉化的「蟹膏乳酪芝麻葉」，爭鮮迴轉壽司更獨家推出香氣逼人的「雙蟹熔岩起司燒」。
蟹膏控一定要衝！超奢華甲羅燒與獵奇鹹甜聖代
爭鮮PLUS獨家端出極具視覺震撼的「雙蟹熔岩甲羅燒」，將濃郁蟹膏與乳酪盛入蟹殼炙燒出誘人焦香味，還有口感酥脆的「柚香蟹膏乳酪串串」，甜點控則不能錯過「噌蟹榛果脆脆聖代」，將香濃霜淇淋淋上黑糖蟹絲味噌醬與可可榛果纖穀脆，創造出令人驚豔的鹹甜碰撞體驗。
拍照打卡話題王！韓式洋釀炸軟殼蟹與霸氣蟹鉗冰
MAGiC TOUCH點爭鮮則帶來4款話題性十足的聯名料理，包含結合韓式洋釀醬與炸軟殼蟹的「金蟹洋釀鮮旨握」、份量澎湃的「蟹冠特盛天婦羅」、質地滑嫩的「宮廷蟹肉茶碗蒸」，以及獵奇系甜點「蟹鉗味噌霜淇淋」，將牛奶霜淇淋加上黑糖味噌醬與整隻蟹鉗，創造出搶眼的反差美味。
奢華海鮮一次吃個夠！澎湃龍蝦盛先點
除了聯名系列之外，爭鮮自研的6款秋蟹新品同樣令人垂涎，爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS推出「蟹肉鮮旨玉子凍」、「柚香琥珀蟹肉盛」與「雙蟹鮭魚卵玉子」，點爭鮮則推出集結龍蝦與黑魚子的「豪邁龍蝦蟹肉盛」，還有搭配酸種麵包的「紅雪蟹酪梨金磚」與「海豐蟹肉珍珠盛」。
爭鮮《喔蟹！新鮮過頭了吧！》秋蟹季 活動資訊
活動時間：2026年9月22日至2026年11月9日
活動品牌：爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、MAGiC TOUCH點爭鮮
爭鮮 鄭鎬泳主廚聯名新品
- 爭鮮迴轉壽司限定：雙蟹熔岩起司燒 100元
- 爭鮮PLUS限定：雙蟹熔岩甲羅燒 120元、柚香蟹膏乳酪串串 100元、噌蟹榛果脆脆聖代 80元
- 迴轉壽司與PLUS共同販售：蟹肉奶油烏龍麵 100元、鮟鱇魚肝握握卷 60元、蟹膏乳酪芝麻葉 40元
- MAGiC TOUCH點爭鮮限定：蟹冠特盛天婦羅 180元、蟹鉗味噌霜淇淋 130元、金蟹洋釀鮮旨握 120元、宮廷蟹肉茶碗蒸 100元
爭鮮秋蟹自研新品
- 迴轉壽司與PLUS共同販售：蟹肉鮮旨玉子凍 60元、柚香琥珀蟹肉盛 60元、雙蟹鮭魚卵玉子 60元
- MAGiC TOUCH點爭鮮限定：豪邁龍蝦蟹肉盛 499元、紅雪蟹酪梨金磚 90元、海豐蟹肉珍珠盛 80元
2026最新秋蟹必吃推薦！
推薦閱讀：霸氣外露！上海鄉村推出整隻軟殼蟹+手炒蟹黃醬拌麵禮盒，中秋時節在家也能輕鬆享受江浙風味的秋蟹時光
推薦閱讀：中秋烤肉吃到飽！台北晶華集結日韓台泰燒烤盛宴，松葉蟹與和牛免費升級
推薦閱讀：米其林三星君品頤宮秋蟹奢華登場！9款當季極鮮活蟹料理限定開吃