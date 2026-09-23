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爭鮮秋蟹季X黑白大廚鄭鎬泳推17款新品！把蟹鉗插在霜淇淋上，網直呼不要玩食物

迴轉壽司爭鮮黑白大廚鄭鎬泳
2026-09-23 16:30文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：把蟹腳直接插在霜淇淋上是哪招啦！爭鮮這次秋蟹季也太狂了吧～

秋天就是要大嗑螃蟹，爭鮮這次重磅打造全新秋蟹季，特別跨國邀請因韓國《黑白大廚》節目爆紅的鄭鎬泳主廚攜手合作，自9月22日起一口氣推出17款限定海鮮菜色，不用飛出國就能在台灣以最低40元起的親民價格，爽爽解鎖名廚研發的星級美味。

▲爭鮮PLUS限定販售的雙蟹熔岩甲羅燒，將滿滿蟹膏與起司盛入蟹殼炙燒，濃郁焦香令人垂涎。(攝影：鄭雅之)
▲爭鮮PLUS限定販售的雙蟹熔岩甲羅燒，將滿滿蟹膏與起司盛入蟹殼炙燒，濃郁焦香令人垂涎。(攝影：鄭雅之)
▲韓國黑白大廚爆紅的鄭鎬泳主廚親自來台參與研發試菜，攜手爭鮮跨海打造台韓混血秋蟹盛宴(攝影：鄭雅之)。
▲韓國黑白大廚爆紅的鄭鎬泳主廚親自來台參與研發試菜，攜手爭鮮跨海打造台韓混血秋蟹盛宴。(攝影：鄭雅之)

名廚私房食譜公開！爆餡烏龍麵與韓式生菜包飯全新進化

擁有26年日料底子的鄭鎬泳主廚將經典招牌菜色內化升級，在爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS獻上濃郁軟Ｑ的「蟹肉奶油烏龍麵」，以及搭配特製辣醬蘿蔔泥的「鮟鱇魚肝握握卷」，還有將韓式生菜包飯概念轉化的「蟹膏乳酪芝麻葉」，爭鮮迴轉壽司更獨家推出香氣逼人的「雙蟹熔岩起司燒」。

▲主廚招牌菜進化版蟹肉奶油烏龍麵，香濃蒜香乳酪白醬拌入粗烏龍麵，每一口都充滿濃郁蟹鮮。(攝影：鄭雅之)
▲主廚招牌菜進化版蟹肉奶油烏龍麵，香濃蒜香乳酪白醬拌入粗烏龍麵，每一口都充滿濃郁蟹鮮。(攝影：鄭雅之)

蟹膏控一定要衝！超奢華甲羅燒與獵奇鹹甜聖代

爭鮮PLUS獨家端出極具視覺震撼的「雙蟹熔岩甲羅燒」，將濃郁蟹膏與乳酪盛入蟹殼炙燒出誘人焦香味，還有口感酥脆的「柚香蟹膏乳酪串串」，甜點控則不能錯過「噌蟹榛果脆脆聖代」，將香濃霜淇淋淋上黑糖蟹絲味噌醬與可可榛果纖穀脆，創造出令人驚豔的鹹甜碰撞體驗。

▲爭鮮PLUS限定柚香蟹膏乳酪串串，以酥炸鱈場蟹風味棒搭配特製蟹膏乳酪醬，香濃不油膩。(攝影：鄭雅之)
▲爭鮮PLUS限定柚香蟹膏乳酪串串，以酥炸鱈場蟹風味棒搭配特製蟹膏乳酪醬，香濃不油膩。(攝影：鄭雅之)

拍照打卡話題王！韓式洋釀炸軟殼蟹與霸氣蟹鉗冰

MAGiC TOUCH點爭鮮則帶來4款話題性十足的聯名料理，包含結合韓式洋釀醬與炸軟殼蟹的「金蟹洋釀鮮旨握」、份量澎湃的「蟹冠特盛天婦羅」、質地滑嫩的「宮廷蟹肉茶碗蒸」，以及獵奇系甜點「蟹鉗味噌霜淇淋」，將牛奶霜淇淋加上黑糖味噌醬與整隻蟹鉗，創造出搶眼的反差美味。

▲MAGiC TOUCH點爭鮮話題甜點蟹鉗味噌霜淇淋，牛奶霜淇淋加上黑糖味噌醬與整隻蟹鉗，視覺味覺超反差。(攝影：鄭雅之)
▲MAGiC TOUCH點爭鮮話題甜點蟹鉗味噌霜淇淋，牛奶霜淇淋加上黑糖味噌醬與整隻蟹鉗，視覺味覺超反差。(攝影：鄭雅之)
▲MAGiC TOUCH點爭鮮獨家金蟹洋釀鮮旨握，整隻酥炸軟殼蟹淋上韓式洋釀醬，咬下外酥內嫩酸甜開胃。(攝影：鄭雅之)
▲MAGiC TOUCH點爭鮮獨家金蟹洋釀鮮旨握，整隻酥炸軟殼蟹淋上韓式洋釀醬，咬下外酥內嫩酸甜開胃。(攝影：鄭雅之)

奢華海鮮一次吃個夠！澎湃龍蝦盛先點

除了聯名系列之外，爭鮮自研的6款秋蟹新品同樣令人垂涎，爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS推出「蟹肉鮮旨玉子凍」、「柚香琥珀蟹肉盛」與「雙蟹鮭魚卵玉子」，點爭鮮則推出集結龍蝦與黑魚子的「豪邁龍蝦蟹肉盛」，還有搭配酸種麵包的「紅雪蟹酪梨金磚」與「海豐蟹肉珍珠盛」。

▲雙蟹鮭魚卵玉子以微甜玉子燒取代海苔，一口氣塞滿紅雪蟹絲、蟹膏與爆汁鮭魚卵，海味十足。(攝影：鄭雅之)
▲雙蟹鮭魚卵玉子以微甜玉子燒取代海苔，一口氣塞滿紅雪蟹絲、蟹膏與爆汁鮭魚卵，海味十足。(攝影：鄭雅之)
▲MAGiC TOUCH點爭鮮限定紅雪蟹酪梨金磚，香酥酸種麵包鋪滿鮮甜紅雪蟹絲與濃郁酪梨，層次豐富。(攝影：鄭雅之)
▲MAGiC TOUCH點爭鮮限定紅雪蟹酪梨金磚，香酥酸種麵包鋪滿鮮甜紅雪蟹絲與濃郁酪梨，層次豐富。(攝影：鄭雅之)


爭鮮《喔蟹！新鮮過頭了吧！》秋蟹季 活動資訊

活動時間：2026年9月22日至2026年11月9日
活動品牌：爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、MAGiC TOUCH點爭鮮

爭鮮 鄭鎬泳主廚聯名新品

  • 爭鮮迴轉壽司限定：雙蟹熔岩起司燒 100元
  • 爭鮮PLUS限定：雙蟹熔岩甲羅燒 120元、柚香蟹膏乳酪串串 100元、噌蟹榛果脆脆聖代 80元
  • 迴轉壽司與PLUS共同販售：蟹肉奶油烏龍麵 100元、鮟鱇魚肝握握卷 60元、蟹膏乳酪芝麻葉 40元
  • MAGiC TOUCH點爭鮮限定：蟹冠特盛天婦羅 180元、蟹鉗味噌霜淇淋 130元、金蟹洋釀鮮旨握 120元、宮廷蟹肉茶碗蒸 100元

爭鮮秋蟹自研新品

  • 迴轉壽司與PLUS共同販售：蟹肉鮮旨玉子凍 60元、柚香琥珀蟹肉盛 60元、雙蟹鮭魚卵玉子 60元
  • MAGiC TOUCH點爭鮮限定：豪邁龍蝦蟹肉盛 499元、紅雪蟹酪梨金磚 90元、海豐蟹肉珍珠盛 80元

2026最新秋蟹必吃推薦！

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看更多爭鮮《喔蟹！新鮮過頭了吧！》秋蟹季照片

▲韓國名廚鄭鎬泳研發蟹膏乳酪芝麻葉，以韓式生菜包飯為靈感，融合濃郁蟹膏與柑橘果香。(攝影：鄭雅之)
▲韓國名廚鄭鎬泳研發蟹膏乳酪芝麻葉，以韓式生菜包飯為靈感，融合濃郁蟹膏與柑橘果香。(攝影：鄭雅之)
▲爭鮮聯名黑白大廚鄭鎬泳推出鮟鱇魚肝握握卷，濃郁魚肝搭配特製辣醬蘿蔔泥，口感層次豐富。(攝影：鄭雅之)
▲爭鮮聯名黑白大廚鄭鎬泳推出鮟鱇魚肝握握卷，濃郁魚肝搭配特製辣醬蘿蔔泥，口感層次豐富。(攝影：鄭雅之)
▲爭鮮秋蟹季限定柚香琥珀蟹肉盛，晶透高湯凍與日本柚醋凍交織清爽酸香，完美襯托蟹肉鮮甜。(攝影：鄭雅之)
▲爭鮮秋蟹季限定柚香琥珀蟹肉盛，晶透高湯凍與日本柚醋凍交織清爽酸香，完美襯托蟹肉鮮甜。(攝影：鄭雅之)
▲點爭鮮海豐蟹肉珍珠盛以柚香海苔包覆醋飯，搭配紅雪蟹絲、海灣貝與爆汁鮭魚卵，口感極致澎湃。(攝影：鄭雅之)
▲點爭鮮海豐蟹肉珍珠盛以柚香海苔包覆醋飯，搭配紅雪蟹絲、海灣貝與爆汁鮭魚卵，口感極致澎湃。(攝影：鄭雅之)
▲爭鮮餐飲集團秋蟹季一口氣推出17款海鮮新品，包含韓式創意壽司、招牌烏龍麵與話題甜點。(攝影：鄭雅之)
▲爭鮮餐飲集團秋蟹季一口氣推出17款海鮮新品，包含韓式創意壽司、招牌烏龍麵與話題甜點。(攝影：鄭雅之)

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