2026台灣設計展在桃園！免費逛16大主題展覽、巨型水幕光雕秀，打卡送限定周邊

2026台灣設計展在桃園！免費逛青浦、中壢16大展覽必拍，編輯鄭亦庭表示：中秋連假就來拍沈浸式巨型水幕光雕秀。
2026台灣設計展在桃園！2026台灣設計展以《桃園流》為主題，展覽分為桃園青埔、中壢2大主展區，共有16個主題展覽全場免費入場，超過700位設計師、1600多家企業參與，從水文地景、人流物流到多元文化，展現創新流動的城市魅力，台灣設計展將於9月24日至10月11日開展，連假假期就先衝桃園免費看。
2026台灣設計展青埔展區2026台灣設計展青埔展區以桃園會展中心、青埔智慧科技分館為核心，策劃 14大主題展覽，主展區由榮獲葛萊美獎的設計大師蕭青陽操刀，以彩色玻璃、光影與數位科技打造沉浸式空間「匯流之橋」，觀眾可以踏上彩色玻璃橋，透過聲音、氣味與光影，打造沈浸式體驗空間，以感官體驗「探索北橫」、「珍珠海岸」及「大龍門」三大桃園觀光魅力亮點。
蕭青陽操刀設計沈浸式體驗空間「匯流之橋」葛萊美獎父女檔蕭青陽與蕭君恬首度聯手，打造全展區唯一的立體展覽「匯流之橋」，靈感源自蒙德里安抽象藝術，大家可以穿過壓克力方塊「拱門」，漫步於「匯流之橋」，彩色燈光、玻璃元素會隨著腳步產生變化，展區更首度導入兩座寬7公尺、高3公尺的「超曲型螢幕」，播映上山下海拍攝的北橫、珍珠海岸與大龍門影像，現場更設置山林、拉拉水蜜桃等香氛系統，打造五感沈浸式體驗
台灣設計展中壢展區台灣設計展中壢展區以中原文創園區為核心，策劃2大主題展覽，首先從信仰、飲食與服裝等日常生活切口出發，聚焦閩南、客家、原民、眷村與新住民等多元族群文化，以虛實整合策略，結合實體文本器物、聲光裝置與互動科技，此外，也展出青年設計師創作成果，全面展現桃園世代共創與文化共融的城市能量。
桃園市立美術館戶外沈浸式水幕光雕免費看衛星展區則串聯桃園市立美術館戶外空間、兒童美術館、橫山書法藝術館、Pyasan 泰雅文化館及大溪木藝生態博物館5大展館，推出1場光雕展演與4 場展覽，其中必衝桃園市立美術館戶外「城市之鏡」，每30分鐘一場化水為鏡的沉浸式光雕免費看，10月10日、11日更進化為Live版，結合大型光雕投影與弦樂現場演奏超震撼。
完成任務免費送台灣設計展周邊台灣設計展展覽期間來桃園參觀「匯流之橋」主展區，體驗並按讚「樂遊桃園」FB或IG，即可免費獲得主視覺明信片，拍照上傳標註指定標籤再兌換限量主視覺方巾，此外，展期間桃園全市也推出22項周邊活動，包括論壇講座、AR實境闖關、音樂節與藝術展演，在青埔與中壢兩大主展區更特別規劃「設計食堂」，結合桃園在地特色美食與主題市集。
2026台灣設計展官方紀念品商店台灣設計展官方紀念品商店「TAO CAN STORE」，集結主視覺限定商品、展覽主題角色FLOWMOMO系列周邊、品牌聯名企劃及桃園在地生活選品，從具特殊反光效果的限定T-shirt、襪子、行李束帶與銀色側背袋，到公仔、絨毛娃娃、壓克力配件等。
2026台灣設計展在桃園 展覽資訊展覽日期：9月24日至10月11日
展覽地點：
青埔展區：桃園會展中心、桃園市立圖書館青埔智慧科技分館
中壢展區：中原文創園區
衛星展區：桃園市立美術館戶外空間、桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館、Pyasan泰雅文化館、大溪木藝生態博物館
展覽時間：週一至週四10:00~18:00、週五至週日10:00~20:00(包含國定假日)，展期最後一日10:00~18:00
注意事項：桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館開放至17:00，Pyasan 泰雅文化館開放至17:00
大溪木藝生態博物館：週二至週日 9:30-17:00（週一休館，如遇國定假日照常開放，翌日休館）
門票：免費參觀(桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館須另購票入場)
2026台灣設計展《城市之鏡》活動資訊展演場次：每日19:00、19:30、20:00、20:30
9/22-23晚間19:00-21:00 《城市之鏡》光影展演搶先看
10/10–10/11特別進化成 SS Evolution — Live Version，結合大型光雕投影與弦樂現場演奏
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