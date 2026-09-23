2026台灣設計展在桃園！免費逛16大主題展覽、巨型水幕光雕秀，打卡送限定周邊

2026台灣設計展在桃園！免費逛青浦、中壢16大展覽必拍，編輯鄭亦庭表示：中秋連假就來拍沈浸式巨型水幕光雕秀。

2026台灣設計展在桃園！2026台灣設計展以《桃園流》為主題，展覽分為桃園青埔、中壢2大主展區，共有16個主題展覽全場免費入場，超過700位設計師、1600多家企業參與，從水文地景、人流物流到多元文化，展現創新流動的城市魅力，台灣設計展將於9月24日至10月11日開展，連假假期就先衝桃園免費看。



▲2026台灣設計展在桃園！以桃園流為主題，青埔、中壢兩大展區全場免費開放參觀。



▲2026台灣設計展將於9月24日至10月11日開展，連假假期就先衝桃園免費看。





2026台灣設計展青埔展區

▲2026台灣設計展青埔展區於桃園會展中心登場，邀請蕭青陽打造沉浸式光影空間「匯流之橋」。





蕭青陽操刀設計沈浸式體驗空間「匯流之橋」

▲2026台灣設計展免費逛！必逛展區「匯流之橋」導入兩座寬7公尺、高3公尺的超曲型螢幕，錯位播映震撼影像。





台灣設計展中壢展區

▲2026台灣設計展中壢展區以中原文創園區為核心，策劃兩大主題展覽聚焦閩客原眷新等多元族群文化，以及青年設計師創作成果。



▲2026台灣設計展在桃園！青埔展區14大主題展覽全都免費參觀。





桃園市立美術館戶外沈浸式水幕光雕免費看

▲2026台灣設計展免費拍！衛星展區桃園市立美術館戶外推出「城市之鏡」，每 30分鐘帶來化水為鏡的沉浸式光雕秀。



▲2026台灣設計展亮點！「城市之鏡」光雕展演於國慶連假結合現場弦樂演奏，帶來聲響與光影共振的視覺饗宴。





完成任務免費送台灣設計展周邊

▲2026台灣設計展在桃園！青埔展區14大主題展覽全都免費參觀。



▲2026台灣設計展在桃園！以桃園流為主題，青埔、中壢兩大展區全場免費開放參觀。





2026台灣設計展官方紀念品商店

▲2026台灣設計展官方紀念品商店！集結主視覺限定商品、展覽主題角色FLOWMOMO系列周邊。





2026台灣設計展在桃園 展覽資訊

2026台灣設計展《城市之鏡》活動資訊

2026必逛台北展覽推薦

2026台灣設計展青埔展區以桃園會展中心、青埔智慧科技分館為核心，策劃 14大主題展覽，主展區由榮獲葛萊美獎的設計大師蕭青陽操刀，以彩色玻璃、光影與數位科技打造沉浸式空間「匯流之橋」，觀眾可以踏上彩色玻璃橋，透過聲音、氣味與光影，打造沈浸式體驗空間，以感官體驗「探索北橫」、「珍珠海岸」及「大龍門」三大桃園觀光魅力亮點。葛萊美獎父女檔蕭青陽與蕭君恬首度聯手，打造全展區唯一的立體展覽「匯流之橋」，靈感源自蒙德里安抽象藝術，大家可以穿過壓克力方塊「拱門」，漫步於「匯流之橋」，彩色燈光、玻璃元素會隨著腳步產生變化，展區更首度導入兩座寬7公尺、高3公尺的「超曲型螢幕」，播映上山下海拍攝的北橫、珍珠海岸與大龍門影像，現場更設置山林、拉拉水蜜桃等香氛系統，打造五感沈浸式體驗台灣設計展中壢展區以中原文創園區為核心，策劃2大主題展覽，首先從信仰、飲食與服裝等日常生活切口出發，聚焦閩南、客家、原民、眷村與新住民等多元族群文化，以虛實整合策略，結合實體文本器物、聲光裝置與互動科技，此外，也展出青年設計師創作成果，全面展現桃園世代共創與文化共融的城市能量。衛星展區則串聯桃園市立美術館戶外空間、兒童美術館、橫山書法藝術館、Pyasan 泰雅文化館及大溪木藝生態博物館5大展館，推出1場光雕展演與4 場展覽，其中必衝桃園市立美術館戶外「城市之鏡」，每30分鐘一場化水為鏡的沉浸式光雕免費看，10月10日、11日更進化為Live版，結合大型光雕投影與弦樂現場演奏超震撼。台灣設計展展覽期間來桃園參觀「匯流之橋」主展區，體驗並按讚「樂遊桃園」FB或IG，即可免費獲得主視覺明信片，拍照上傳標註指定標籤再兌換限量主視覺方巾，此外，展期間桃園全市也推出22項周邊活動，包括論壇講座、AR實境闖關、音樂節與藝術展演，在青埔與中壢兩大主展區更特別規劃「設計食堂」，結合桃園在地特色美食與主題市集。台灣設計展官方紀念品商店「TAO CAN STORE」，集結主視覺限定商品、展覽主題角色FLOWMOMO系列周邊、品牌聯名企劃及桃園在地生活選品，從具特殊反光效果的限定T-shirt、襪子、行李束帶與銀色側背袋，到公仔、絨毛娃娃、壓克力配件等。展覽日期：9月24日至10月11日展覽地點：青埔展區：桃園會展中心、桃園市立圖書館青埔智慧科技分館中壢展區：中原文創園區衛星展區：桃園市立美術館戶外空間、桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館、Pyasan泰雅文化館、大溪木藝生態博物館展覽時間：週一至週四10:00~18:00、週五至週日10:00~20:00(包含國定假日)，展期最後一日10:00~18:00注意事項：桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館開放至17:00，Pyasan 泰雅文化館開放至17:00大溪木藝生態博物館：週二至週日 9:30-17:00（週一休館，如遇國定假日照常開放，翌日休館）門票：免費參觀(桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館須另購票入場)展演場次：每日19:00、19:30、20:00、20:309/22-23晚間19:00-21:00 《城市之鏡》光影展演搶先看10/10–10/11特別進化成 SS Evolution — Live Version，結合大型光雕投影與弦樂現場演奏

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