黑白大廚「李美英」獨家餐盒開搶！可樂旅遊日韓賞楓祭優惠，煙火席與秋節絕景一次收解鎖驚喜

隨著韓國Weatheri與日本氣象株式會社發布最新紅葉預測，日韓秋季賞楓熱潮全面引爆！WalkerLand窩客島副總編輯李維唐指出：「今年賞楓不再只是靜態賞景，結合大眾話題名廚餐盒與特殊載具視野的深度體驗，將是今年最熱門的行程首選。」
秋天出國玩就是要追絕美楓紅，可樂旅遊搶先鎖定2026日韓最新紅葉預測，推出一系列超狂賞楓行程，甚至獨家請到黑白大廚主廚李美英打造限量限定餐盒，讓你從10月一路美美浪漫玩到12月。今年日本氣象株式會社與韓國Weatheri公布最新預測，韓國由雪嶽山在10月3日率先點燃第一波紅葉，日本則從北海道一路向南染紅到九州。告別單純走馬看花的走法，這次可樂旅遊帶你搭纜車、坐遊船、包鐵道，還能坐在VIP席近距離欣賞釜山國際煙火節，一邊大口品嚐名廚料理，把秋天浪漫氛圍感直接拉滿。
韓國秋日限定美景，VIP席看煙火配黑白大廚料理
韓國追楓第一站由雪嶽山熱烈開場，層層疊疊的山頭被紅葉染成金黃與深紅交織的斑斕景致。如果想要一次搞定賞楓、煙火與美食，首推釜山國際煙火節5日行程，每人只要27,900元起。走進慶典現場，佇立在廣安大橋前，你可以坐在獨家安排的VIP區桌椅席上，享受絢麗煙火在夜空中綻放的震撼畫面。更令人興奮的是，可樂旅遊特別邀請熱門料理節目黑白大廚中的主廚李美英，精心打造專屬限定餐盒，打開精緻餐盒，香氣四溢的道地韓食融合濃郁醬汁，溫熱口感直接融化你的味蕾，讓你在微涼秋風裡邊看煙火邊大飽口福。想走小資輕旅行路線，還有最低18,900元起濟州島5日行程，包辦漢拏山賞楓與長腳蟹吃到飽，簡直太幸福。
日本東北極致景致，搭乘遊船與纜車漫遊紅葉森林
喜歡北國浪漫景致的讀者，10月底絕對不能錯過日本北海道與東北。漫步在奧入瀨溪流步道，潺潺流水伴隨著飄落的紅葉，彷彿置身於夢幻畫卷中。走累了還能搭乘十和田湖遊船，從湖面上遠眺整片山林，微風拂過臉龐，湖水倒映著紅黃交錯的樹影，視覺感受超級震撼。東北紅葉百選5日行程售價38,800元起，一次包辦水上遊船、藏王景觀纜車與秋田縱貫鐵道，讓你從空中到陸地無死角捕捉最美秋色，晚上再入住溫泉飯店，泡在暖呼呼的湯池裡撫慰身心，感受最精緻的日式秋旅生活。
富士山絕景浪漫同框，高山三段染交織奇幻色彩
11月底楓紅前線來到關東與中部地區，河口湖紅葉迴廊兩旁楓樹轉紅，沿著步道散步，遠處正是雄偉的富士山，隨手一拍都是時尚大片等級的絕美畫面。鄰近東京的高尾山也是熱門首選，搭乘纜車穿梭在紅葉隧道中，沉浸在優雅的自然氣息裡。如果來到立山黑部，因為海拔高度落差，還能幸運目睹山頂雪白、山腰楓紅、山腳翠綠的三段染奇景，不同季節的色彩在同一瞬間重疊，視覺震撼力十足。楓紅高尾山與立山黑部系列行程售價44,000元起，適合喜歡質感慢遊與自然絕景的你。
京都古都晚楓漫步，避開人潮體驗幽靜秋意
錯過10月與11月也完全不用擔心，12月西日本與九州接力迎接晚楓盛宴。大阪與京都預計在12月初進入最佳觀賞期，古色古香的京都寺院配上深紅楓葉，沉穩而優雅。想避開擁擠人群，可以前往大阪近郊的箕面國家公園，在溪谷與瀑布旁邊感受深秋的幽靜氛圍。或是來到九州湯布院金鱗湖，清晨湖面上瀰漫著淡淡晨霧，紅葉倒映湖面，展現細膩又迷人的生活質感。可樂旅遊推出多款京阪神與九州精選路線，讓你即使到了冬初，依然能優雅抓住秋天的尾巴。
可樂旅遊 2026 日韓秋季賞楓活動優惠
韓國賞楓＆限定慶典
釜山國際煙火節5日
- 價格： 每人 27,900 元起
- 行程亮點： 安排廣安大橋 VIP 區桌椅席觀賞海上煙火慶典。
- 獨家體驗： 邀請《黑白大廚》李美英主廚打造煙火節限定餐盒。
- 景點體驗： 賞紅葉銀杏、搭乘海岸觀光列車、走訪韓國觀光百選景點。
楓迷藍調濟州、漢拏山楓葉情5日
- 價格： 每人 18,900 元起
- 行程亮點： 走訪漢拏山賞楓、體驗 9.81 重力賽車、享用長腳蟹吃到飽及入住五星飯店。
韓國秋天童話、大芚龍門纜車5日
- 行程亮點： 搭乘大芚山纜車俯瞰山林楓紅，體驗韓屋住宿與度假村。
日本賞楓＆主題體驗
日本東北・紅葉百選5日
- 價格： 每人 38,800 元起
- 行程亮點： 串聯奧入瀨溪流、十和田湖與藏王。
- 立體視野體驗： 安排十和田湖遊船（水上）、藏王景觀纜車（空中）及秋田縱貫鐵道（鐵道）三種視角。
關東與中部賞楓路線（楓紅高尾山／立山黑部三段染系列）
- 價格： 每人 44,000 元起
- 行程亮點： 河口湖紅葉迴廊（富士山同框）、高尾山纜車/健行、立山黑部不同海拔「三段染」景觀及溫泉體驗。
關西、四國與九州晚楓行程（12月首選）
- 精選路線： 「三都京阪神5日」、「楓情高松山陽6日」、「楓情松山四國5日」、「九州紅葉大賞5日」。
- 行程亮點： 京都古都寺院、大阪箕面國家公園、廣島宮島、四國大步危遊覽船與湯布院金鱗湖等晚楓景點。
追完絕美楓紅還想知道日本有什麼限定聯名活動嗎？
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