黑白大廚「李美英」獨家餐盒開搶！可樂旅遊日韓賞楓祭優惠，煙火席與秋節絕景一次收解鎖驚喜

隨著韓國Weatheri與日本氣象株式會社發布最新紅葉預測，日韓秋季賞楓熱潮全面引爆！WalkerLand窩客島副總編輯李維唐指出：「今年賞楓不再只是靜態賞景，結合大眾話題名廚餐盒與特殊載具視野的深度體驗，將是今年最熱門的行程首選。」

秋天出國玩就是要追絕美楓紅，可樂旅遊搶先鎖定2026日韓最新紅葉預測，推出一系列超狂賞楓行程，甚至獨家請到黑白大廚主廚李美英打造限量限定餐盒，讓你從10月一路美美浪漫玩到12月。今年日本氣象株式會社與韓國Weatheri公布最新預測，韓國由雪嶽山在10月3日率先點燃第一波紅葉，日本則從北海道一路向南染紅到九州。告別單純走馬看花的走法，這次可樂旅遊帶你搭纜車、坐遊船、包鐵道，還能坐在VIP席近距離欣賞釜山國際煙火節，一邊大口品嚐名廚料理，把秋天浪漫氛圍感直接拉滿。

▲追楓族趕快收藏！日本氣象株式會社最新紅葉前線地圖出爐，從北海道一路一路向南染紅，想規劃日本賞楓旅行一定要先把這張地圖存在手機裡。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理 ▲韓國賞楓最佳時機一次看明白！雪嶽山、內藏山到漢拏山賞楓期全收錄，跟著這張地圖玩韓國，包準隨手一拍都是絕美秋景。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理

韓國秋日限定美景，VIP席看煙火配黑白大廚料理

韓國追楓第一站由雪嶽山熱烈開場，層層疊疊的山頭被紅葉染成金黃與深紅交織的斑斕景致。如果想要一次搞定賞楓、煙火與美食，首推釜山國際煙火節5日行程，每人只要27,900元起。走進慶典現場，佇立在廣安大橋前，你可以坐在獨家安排的VIP區桌椅席上，享受絢麗煙火在夜空中綻放的震撼畫面。更令人興奮的是，可樂旅遊特別邀請熱門料理節目黑白大廚中的主廚李美英，精心打造專屬限定餐盒，打開精緻餐盒，香氣四溢的道地韓食融合濃郁醬汁，溫熱口感直接融化你的味蕾，讓你在微涼秋風裡邊看煙火邊大飽口福。想走小資輕旅行路線，還有最低18,900元起濟州島5日行程，包辦漢拏山賞楓與長腳蟹吃到飽，簡直太幸福。

▲古色古香的韓屋建築配上滿滿火紅楓樹，漫步在古蹟步道旁感受濃濃秋意，浪漫氛圍感直接幫你拉到最滿。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理



日本東北極致景致，搭乘遊船與纜車漫遊紅葉森林

喜歡北國浪漫景致的讀者，10月底絕對不能錯過日本北海道與東北。漫步在奧入瀨溪流步道，潺潺流水伴隨著飄落的紅葉，彷彿置身於夢幻畫卷中。走累了還能搭乘十和田湖遊船，從湖面上遠眺整片山林，微風拂過臉龐，湖水倒映著紅黃交錯的樹影，視覺感受超級震撼。東北紅葉百選5日行程售價38,800元起，一次包辦水上遊船、藏王景觀纜車與秋田縱貫鐵道，讓你從空中到陸地無死角捕捉最美秋色，晚上再入住溫泉飯店，泡在暖呼呼的湯池裡撫慰身心，感受最精緻的日式秋旅生活。

▲搭乘大芚山纜車直接飛進秋天裡！整座山頭被滿滿紅葉包覆，腳下就是層層疊疊的火紅山林，這個視野震撼度真的沒話說。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理

富士山絕景浪漫同框，高山三段染交織奇幻色彩

11月底楓紅前線來到關東與中部地區，河口湖紅葉迴廊兩旁楓樹轉紅，沿著步道散步，遠處正是雄偉的富士山，隨手一拍都是時尚大片等級的絕美畫面。鄰近東京的高尾山也是熱門首選，搭乘纜車穿梭在紅葉隧道中，沉浸在優雅的自然氣息裡。如果來到立山黑部，因為海拔高度落差，還能幸運目睹山頂雪白、山腰楓紅、山腳翠綠的三段染奇景，不同季節的色彩在同一瞬間重疊，視覺震撼力十足。楓紅高尾山與立山黑部系列行程售價44,000元起，適合喜歡質感慢遊與自然絕景的你。

▲河口湖最夢幻的追楓視角！滿天火紅楓葉與覆雪的富士山同框，這畫面美得像明信片，絕對是今年秋天必造訪的打卡景點。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理



京都古都晚楓漫步，避開人潮體驗幽靜秋意

錯過10月與11月也完全不用擔心，12月西日本與九州接力迎接晚楓盛宴。大阪與京都預計在12月初進入最佳觀賞期，古色古香的京都寺院配上深紅楓葉，沉穩而優雅。想避開擁擠人群，可以前往大阪近郊的箕面國家公園，在溪谷與瀑布旁邊感受深秋的幽靜氛圍。或是來到九州湯布院金鱗湖，清晨湖面上瀰漫著淡淡晨霧，紅葉倒映湖面，展現細膩又迷人的生活質感。可樂旅遊推出多款京阪神與九州精選路線，讓你即使到了冬初，依然能優雅抓住秋天的尾巴。

▲坐上十和田湖遊船吹著微涼秋風，優雅遠眺滿山滿谷黃紅相間的樹林倒映在湖面上，這種無死角的賞楓視角太奢華。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理





可樂旅遊 2026 日韓秋季賞楓活動優惠

韓國賞楓＆限定慶典

釜山國際煙火節5日

價格： 每人 27,900 元起

行程亮點： 安排廣安大橋 VIP 區桌椅席觀賞海上煙火慶典。

獨家體驗： 邀請《黑白大廚》李美英主廚打造煙火節限定餐盒。

景點體驗： 賞紅葉銀杏、搭乘海岸觀光列車、走訪韓國觀光百選景點。

楓迷藍調濟州、漢拏山楓葉情5日

價格： 每人 18,900 元起

行程亮點： 走訪漢拏山賞楓、體驗 9.81 重力賽車、享用長腳蟹吃到飽及入住五星飯店。

韓國秋天童話、大芚龍門纜車5日

行程亮點： 搭乘大芚山纜車俯瞰山林楓紅，體驗韓屋住宿與度假村。

日本賞楓＆主題體驗

日本東北・紅葉百選5日

價格： 每人 38,800 元起

行程亮點： 串聯奧入瀨溪流、十和田湖與藏王。

立體視野體驗： 安排十和田湖遊船（水上）、藏王景觀纜車（空中）及秋田縱貫鐵道（鐵道）三種視角。

關東與中部賞楓路線（楓紅高尾山／立山黑部三段染系列）

價格： 每人 44,000 元起

行程亮點： 河口湖紅葉迴廊（富士山同框）、高尾山纜車/健行、立山黑部不同海拔「三段染」景觀及溫泉體驗。

關西、四國與九州晚楓行程（12月首選）

精選路線： 「三都京阪神5日」、「楓情高松山陽6日」、「楓情松山四國5日」、「九州紅葉大賞5日」。

行程亮點： 京都古都寺院、大阪箕面國家公園、廣島宮島、四國大步危遊覽船與湯布院金鱗湖等晚楓景點。

追完絕美楓紅還想知道日本有什麼限定聯名活動嗎？

推薦閱讀：吉伊卡哇聯名東京芭娜娜登陸盛岡！限定香蕉布丁蛋糕與購物袋搶先看

推薦閱讀：大阪自由行必買！可愛謊言水獺聯名「大阪Look布丁」9月10日開賣，隱藏版蘋果果肉卡士達超驚艷