嗶卡進站有皮卡丘叫聲！寶可夢快閃AREX韓國機場鐵路，韓服皮卡丘、限定車票快收藏

進站有皮卡丘聲音太萌了吧！編輯王瀅瀅表示，近期有要去韓國的朋友，記得多注意一下機場鐵路變得有多不一樣唷。

對於許多前往韓國旅遊的台灣遊客而言，連接仁川國際機場與首爾市區的機場鐵路（AREX）往往抵達韓國後第一個重要轉乘交通工具。近日機場鐵道特別與韓國觀光公社及韓國寶可夢攜手合作，於2026年9月18日至10月11日期間推出為期24天的「寶可夢Mega Festa 2026：皮卡丘的秋日郊遊」主題活動。將原本平實的交通接駁路程轉化為充滿趣味的童趣空間，讓旅客從出閘的那一刻起，便能感受到滿滿驚喜。



▲韓國機場鐵路AREX特別於秋季旅遊旺季推出寶可夢主題活動，讓旅客抵達韓國的第一時間就能感受滿滿歡樂氛圍。

刷卡進站聽皮卡丘語音！寶可夢彩繪列車萌翻登場

這次快閃活動精心地將寶可夢元素融入乘車體驗的每個細節中。當旅客在首爾站或仁川機場第1、第2航廈站刷卡通過直通列車閘門時，耳邊會響起活潑的寶可夢語音提示，讓平凡的過閘瞬間變得格外有儀式感。月台的安全門與直達列車車廂內部均換上精緻的主題車身彩繪，讓人在搭車移動時彷彿置身於寶可夢世界。

▲首爾站直達列車候車室特別打造專屬拍照區，穿上韓國傳統韓服的皮卡丘吸引大批遊客駐足合影。

韓服皮卡丘必拍！解鎖各車站限定特別車票

除了動態的乘車體驗外，主辦單位也在首爾站直達列車的候車室精心打造了專屬拍照區，特別讓皮卡丘換上韓國傳統韓服登場。此外，活動期間更於首爾站與仁川機場各車站推出獨家設計的寶可夢直達列車特別車票兌換券。由於各車站限定販售的款式不盡相同，不少忠實粉絲也特地多走幾個站只為湊齊全套紀念車票，讓原本單純的搭車過程變成了趣味滿滿的尋寶之旅。

▲首爾站與仁川機場各車站推出獨家設計的特別車票兌換券，各站限定款式激起不少粉絲的收藏慾。

挑戰集章任務！追蹤IG就送皮卡丘遮陽帽

想更深入體驗快閃氛圍的旅客，絕對不能錯過同步展開的「集章闖關」任務。本次集章據點一路從鍾路的熱門地標HiKR GROUND延伸至首爾站市區機場航廈，最後抵達仁川機場第1與第2航廈站。參加者只要跟隨活動路線造訪這些核心據點，就能在收集紀念章的過程中輕鬆探索首爾市區與機場周邊，是今年秋季前往韓國旅遊時不可錯過的限定體驗。

▲集章活動一路從鍾路HiKR GROUND延伸至首爾站與仁川機場，讓參加者體驗豐富的闖關樂趣。

除了精彩的彩繪列車與集章任務外，現場更推出了超吸引人的免費贈品活動。旅客只要在HiKR GROUND 1樓入場排隊等待時，向現場工作人員出示追蹤寶可夢韓國官方Instagram（@pokemon_korea_official）的畫面，確認後即可免費領取極具收藏價值的特製「韓服皮卡丘紙質遮陽帽」！不過要注意的是，遮陽帽每日採限量發放、發完為止，想要收藏的粉絲建議提早前往排隊領取。



▲在活動期間追蹤寶可夢韓國官方Instagram，即可於首爾鍾路區HiKR GROUND 1樓免費領取限定版「韓服皮卡丘紙質遮陽帽」。

寶可夢 Mega Festa 2026：皮卡丘的秋日郊遊（포켓몬 메가페스타 2026 : 피카츄의 가을 나들이）

活動期間：2026年9月18日至2026年10月11日，共24天

活動地點：機場鐵道首爾站、仁川機場第1航廈站、仁川機場第2航廈站、鍾路 HiKR GROUND

活動內容：直達列車閘門寶可夢語音播報、車廂與月台門主題彩繪、首爾站韓服皮卡丘拍照區、車站限定版特別車票、多據點集章闖關任務、追蹤官方IG免費贈送韓服皮卡丘紙質遮陽帽





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