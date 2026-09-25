用維尼粉撲化妝！韓國大創「小熊維尼烘焙坊」限定周邊，吐司粉撲＆瀏海貼可愛到超欠敗

編輯王瀅瀅表示，韓國大創真的一直在慫恿我們買韓國機票，小熊維尼粉撲太可愛了啦！

韓國大創（Daiso）聯名企劃再次掀起瘋搶熱潮！近期韓國大創強勢攜手迪士尼超人氣角色小熊維尼，推出全新「Bakery Pooh 迪士尼烘焙坊」系列限定商品。全系列以溫暖療癒的烤麵包棕色系為視覺核心，將經典角色小熊維尼與小豬化身為剛出爐的香濃吐司、蓬鬆紅豆麵包與酥脆小餅乾。本次新品品項極為豐富且具高CP 值，從每日底妝必備的烘焙造型美妝粉撲、閃亮美髮梳具，到浴室保養必備的防水浴帽應有盡有，絕對是近期赴韓旅遊必買的採購清單首選。



▲韓國大創聯手迪士尼推出全新的Bakery Pooh烘焙坊系列，將小熊維尼化身為療癒的烘焙甜點。

麵包造型粉撲拍出好氣色

系列中最引人注目的莫過於各式烘焙造型的美妝粉撲。像是做成片裝吐司形狀的手指粉撲，採用撕撕樂的趣味設計，輕巧體積能精準照顧鼻翼與眼周細節。另外還有印上維尼大頭圖樣的大王彈彈粉撲，蓬鬆的三層結構拿在手上紮實感十足，化妝時邊拍邊感受軟Q觸感，讓上底妝的過程變得相當愉悅。

▲片裝吐司形狀的手指粉撲採用趣味撕撕樂設計，能輕鬆撫平眼周與鼻翼等局部細節。

閃亮髮梳與吐司瀏海貼理髮無負擔

整理髮型時同樣需要滿滿的可愛儀式感。本次推出的髮梳系列包括背蓋注入夢幻閃粉的流沙氣墊梳，以及附有立體維尼公仔的造型氣墊梳，梳頭的同時還能看到亮片晃動，超級吸睛。另外還有瀏海人必備的「海苔」們，洗臉或化妝時最怕瀏海掉下來搗亂，這款吐司形狀的髮絲固定貼就能派上用場，直接貼上就能固定碎髮，也不會讓秀髮留下綁過或夾過的痕跡。此外也有搭配捲髮用的髮捲，大尺寸設計能快速捲出自然蓬鬆弧度。

▲背蓋裝飾夢幻閃粉與立體維尼公仔的氣墊梳，讓梳理頭髮的日常過程充滿可愛儀式感。

浴室必備浴帽輕鬆保持乾爽

浴室裡的私密保養時間同樣被這波黃色風暴攻佔。滿版維尼與小豬插畫的防水浴帽，鬆緊帶彈性極佳且配戴舒適，能將頭髮妥善包覆防止沾濕。不論是洗澡時不想弄濕剛吹好的髮型，或是深層護髮時用來加強吸收都非常實用，且能重複使用的特性可說CP值相當高。全套商品不只顏值極高，實用性更是沒話說，小熊維尼控們下回去韓國大創時，記得把這些都掃進購物車裡！

▲印滿維尼與小豬插畫的防水浴帽，採用防潑水材質能有效阻擋水氣沾濕頭髮。

韓國大創 小熊維尼烘焙坊 商品資訊 可拆式氣墊粉撲（4入）：貨號1078695（水潤）/ 1078697（柔霧），售價2,000韓元（約台幣48元）

可拆式手指粉撲（3入）：貨號1078712（水潤）/ 1078716（柔霧），售價1,000韓元（約台幣24元）

迷你氣墊粉撲（2入）：貨號1078688（水潤）/ 1078730（霧面），售價1,000韓元（約台幣24元）

大王彈彈粉撲：貨號1078737，售價1,000韓元（約台幣24元）

極細微纖維蜜粉撲：貨號 1078698（大號1入）/ 1078718（小號2入），售價1,000韓元（約台幣24元）

髮絲固定貼（2入）：貨號1078708（維尼）/ 1078710（小豬），售價1,000韓元（約台幣24元）

髮捲：貨號1078690（1入）/ 1078705（3入），售價 1,000韓元（約台幣 24元）

流沙閃粉氣墊梳：貨號1078706（方形）/ 1078740（圓形），售價3,000韓元（約台幣72元）

造型氣墊梳：貨號1078703（大號）/ 1078692（公仔造型），售價3,000韓元（約台幣72元）

公仔造型髮梳：貨號1078726，售價2,000韓元（約台幣 48元）

多用途浴帽：貨號1078721，售價1,000韓元（約台幣 24元）



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