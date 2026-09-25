嘉義超難訂燒烤Smokin快閃台北萬豪！高空大嗑10小時木柴慢烤恐龍肋排，加碼延長開賣至10月31日

台北萬豪INGE'S Bar&Grill攜手嘉義人氣德州燒烤Smokin推出限定客座，三日預訂迅速滿席！資深編輯李維唐表示，這次加碼延長販售至10月31日的恐龍肋排與煙燻牛胸肉，以全木柴低溫慢烤鎖住肉汁，展現極致煙燻工藝。

台北萬豪酒店20樓高空餐廳INGE'S Bar&Grill攜手嘉義超難訂名店Smokin'德州燒烤推出月圓・開燻限定客座活動，消息一出立刻被肉控搶購一空，為了讓更多饕客品嚐道地煙燻風味，官方驚喜宣布加碼延長販售四款經典德州BBQ至10月31日，包含超限量DINO RIB恐龍肋排、招牌煙燻牛胸肉、牛肉乳酪燻腸與墨西哥辣椒豬肉燻腸，想在高空景觀下享受頂級燒烤盛宴絕對不能錯過。

▲嘉義預約困難名店Smokin創辦人阿度與台北萬豪INGE'S Bar&Grill主廚徐正育強強聯手，把正宗德州柴燒煙燻肉品搬上台北20樓高空餐桌，肉控不用奔波就能大快朵頤。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理 ▲為了重現道地美式風味，特別把經典側燃式煙燻爐搬到20樓高空露台，遠眺台北101與天際線的同時還能飄著陣陣木柴煙燻香。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

嘉義神級煙燻燒烤快閃台北！全木柴慢烤10小時鎖住豐盈肉汁

嘉義人氣燒烤Smokin'由創辦人阿度於2020年創立，從街邊餐車起家，一路追尋道地美式風味，甚至遠赴德州走訪多間傳奇燒烤店交流，堅持採用100%全木柴低溫慢烤。這次快閃台北萬豪特別帶來原本不在常規菜單上的限量DINO RIB恐龍肋排，每份1,880元加10%服務費，嚴選油花極佳的帶骨牛小排，經過10小時以上的木柴慢烤，外皮呈現焦香誘人的黑色脆皮，切開後內部鎖住滿滿肉汁，口感極其軟嫩。另一款經典煙燻牛胸肉每份520元加10%服務費，經數十天醃製風乾後慢烤超過16小時，每口都能感受濃郁木柴煙燻香氣在舌尖散開。

▲拿在手上沉甸甸的限量DINO RIB恐龍肋排，低溫慢烤10小時鎖住豐盈肉汁，外皮香脆、肉質軟嫩，手撕著吃最過癮。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理 ▲經典煙燻牛胸肉經過數十天醃製風乾，再用木柴慢烤超過16小時，切開後的粉嫩肉質與外層焦香黑皮完美搭配，入口即化且煙燻味十足。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

手工腸衣包裹濃郁起司！每一口都是飽滿肉香與微辣層次

除了大塊厚切肉品，兩款全手工製作的燻腸也是燒烤控的必點亮點。墨西哥辣椒豬肉燻腸每份130元加10%服務費，從絞肉、調味到灌製全不假手他人，切碎的新鮮墨西哥辣椒帶出微微辛香，完美襯托豬肉油脂的甜味。牛肉乳酪燻腸每份180元加10%服務費，則在飽滿的牛肉腸體中揉合雙重起司，一口咬下，熱騰騰的濃郁乳酪與煙燻肉香在口中交融，令人一口接一口停不下來。

▲這盤擺滿全木柴慢烤燻腸與豬肋排的燒烤拼盤一上桌就香氣四溢，滿滿油脂香氣交織著煙燻風味，光看畫面就讓人口水直流。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



王者之酒桶木燻香肋眼！整隻波士頓活龍蝦吸附飽滿精華

除了Smokin'的限定菜色，INGE'S Bar&Grill本身的頂級料理同樣精采。巴洛羅酒桶木煙燻美國舊金山佛蘭納里28天乾式熟成帶骨肋眼20盎司每份5,380元加10%服務費，嚴選有肉舖愛馬仕美譽的佛蘭納里牛肉，經28天乾式熟成後炭火烤炙，最後放在義大利王者之酒巴洛羅酒桶木上燻香，開蓋瞬間酒香與肉香四溢。波士頓龍蝦手工細扁麵每份2,880元加10%服務費，豪氣使用整隻波士頓活龍蝦，搭配龍蝦高湯與海鮮高湯以2比1比例熬煮的濃郁醬汁，手工細扁麵吸飽酸甜鮮美精華，龍蝦肉質彈牙鮮甜，呈現極致澎湃感。

▲整隻波士頓活龍蝦霸氣橫跨在麵條上，吸飽濃郁龍蝦高湯與番茄酸甜醬汁的手工細扁麵，搭配彈牙鮮甜的龍蝦肉真的太奢華。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

270度高空夜景搭原創特調！微醺泡泡與清爽茶香解膩首選

位於台北萬豪酒店20樓的INGE'S Bar&Grill擁有一覽無遺的270度城市天際線景觀，看著松山機場飛機起降與台北101夜景，搭配美食更需要美酒加持。原創特調Sour Bubble每杯500元加10%服務費，以麥卡倫雙桶12年為基底，結合苦艾酒、黑莓薑汁康普茶與萊姆，上桌時點上迷香食用泡泡，酸甜微氣泡感搭配煙燻牛排堪稱絕配。無酒精特調Sakura Fubuki每杯500元加10%服務費，則以夜玫瑰煎茶搭佐櫻花風味與萊姆，柔和茶感回甘解膩，為這場高空燒烤饗宴畫下完美句點。

▲鎮店之寶近四百萬元的Grillworks炭火烤爐霸氣登場，熊熊炭火與木柴煙燻同時運作，正是打造頂級牛排焦香表層的神級設備。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理





台北萬豪 INGE'S Bar & Grill x Smokin' 德州燒烤「月圓・開燻」活動資訊

合作單位：台北萬豪酒店 20 樓 INGE'S Bar & Grill x 嘉義人氣名店「Smokin'德州燒烤在嘉義」

原定客座日期：9 月 25 日至 9 月 27 日（一連三天，預訂已全數滿席）

延長販售優惠：因市場迴響熱烈，四款 Smokin' 經典德州 BBQ 品項加碼延長販售至 10 月 31 日

訂位/洽詢專線：(02) 2175-7999

延長販售：四款 Smokin' 經典德州 BBQ 品

DINO RIB 恐龍肋排（中秋限定、常規菜單無販售）

價格：每份 1,880 元 + 10%

特色：選用油脂分佈極佳的帶骨牛小排，以全木柴低溫慢烤逾 10 小時，外皮呈焦香黑色脆皮，內部鎖住豐盈肉汁。

煙燻牛胸肉

價格：每份 520 元 + 10%

特色：經數十天醃製風乾後，以木柴慢烤逾 16 小時，展現濃郁煙燻香氣與柔嫩口感。

墨西哥辣椒豬肉燻腸

價格：每份 130 元 + 10%

特色：從絞肉、調味、腸衣挑選到灌製煙燻皆全手工自製，加入新鮮墨西哥辣椒增添辛香風味。

牛肉乳酪燻腸

價格：每份 180 元 + 10%

特色：以牛肉燻腸搭佐雙重起司，融合煙燻香氣與濃郁乳酪風味。

INGE'S 精選招牌主食

巴洛羅酒桶木煙燻美國舊金山佛蘭納里 28 天乾式熟成帶骨肋眼 20 盎司

價格：每份 5,380 元 + 10%

|特色：選用有「肉舖愛馬仕」之稱的佛蘭納里帶骨肋眼，經 28 天乾式熟成與炭火烤炙，放在燒灼後的義大利「王者之酒」巴洛羅酒桶木上燻香，鑄鐵鍋盛盤開蓋香氣馥郁。（客座結束後提供常態款「巴洛羅酒桶木煙燻美國頂級帶骨紐約客 16 盎司」每份 2,880 元 + 10%）

波士頓龍蝦手工細扁麵

價格：每份 2,880 元 + 10%

特色：豪氣使用整隻波士頓活龍蝦，以龍蝦高湯與海鮮高湯 2:1 黃金比例熬煮番茄酸甜醬汁，搭配吸附醬汁的手工細扁麵與彈牙鮮甜的龍蝦肉。

餐酒搭搭選：原創與無酒精特調

Sour Bubble（原創特調）

價格：每杯 500 元 + 10%

風味：以麥卡倫雙桶 12 年為基底，結合苦艾酒、黑莓薑汁康普茶及萊姆，帶有酸甜果香與微氣泡感，上桌點上迷迭香氣食用泡泡，適合搭配煙燻牛排。

Sakura Fubuki（無酒精特調）

價格：每杯 500 元 + 10%

風味：以夜玫瑰煎茶搭佐櫻花風味及萊姆，交織清甜花果香與回甘茶感，清爽解膩。

還想知道近期還有哪些頂級飯店攜手名店推出震撼饕客味蕾的跨界限定菜單嗎？

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