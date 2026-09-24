新光X台鐵寶可夢列車開箱！4大隱藏版關卡送寶可夢周邊，常態班次也能搭到

編輯 鄭雅之 表示：寶可夢迷最近真的很忙！30週年不只有超多新品要買，現在連台鐵也有寶可夢專車可以拍～

寶可夢迷等不及想搭台鐵火車！新光三越週年慶今年特別跨界攜手台鐵，驚喜打造全台首輛「寶可夢30週年主題列車」。這次除了推出全台首列寶可夢專屬列車，於今早開賣6趟、5700張專列車票被秒殺一空，沒搶到專列車票的寶可夢大師也不用難過，這台寶可夢彩繪列車將加入日常通勤的台鐵車次，一路運行至12/13，就讓寶可夢陪著大家一起出遊玩耍。



▲全台首輛新光三越寶可夢30週年彩繪列車進站，車頭與車身滿滿皮卡丘圖樣吸引鐵道迷與粉絲爭相追車。

▲寶可夢30週年主題列車車門貼滿可愛打瞌睡的皮卡丘圖案，每個車廂角落都超好拍。





8節車廂打造寶可夢時光隧道

台鐵這次特別選用「EMU800型區間車」進行全車彩繪改裝，8節車廂宛如移動式主題樂園。每節車廂內外都集結了不同世代的「御三家」夥伴，車身不僅塗裝歷代初始寶可夢，車內更用心鋪設精靈球地貼。當踏入車廂看到「噴火龍」與「水箭龜」的身影時，讓人瞬間重溫童年夢想。而車門上也貼滿各種造型、表情包的皮卡丘圖案，讓人直呼可愛。



▲寶可夢彩繪列車車廂內部呈現甲賀忍蛙與皮卡丘等塗裝，滿滿細節讓訓練家搭乘台鐵通勤也能感受驚喜。





寶可夢列車快閃店買爆限定周邊

這次最狂的是直接把快閃店搬上列車第一節車廂，讓粉絲搭車也能開心血拼。現場不僅準備包含「CACO」服飾、「KlassiC」墨鏡以及「青鳥旅行」蛋捲禮盒等聯名好物，只要透過APP預購就能現場取貨。專列乘客還能開箱包含「寶可夢紙帽」與「新光三越週年慶護照」的專屬禮包。



▲寶可夢主題列車快閃店開進第一節車廂，展示妙蛙種子、小火龍與傑尼龜圖案，集結服飾與帆布袋等多款聯名周邊。





車廂隱藏玩法等你解鎖

列車座椅下方藏著「寶可夢號碼牌」，撕下即可至一號車廂兌換免費小禮物。車內更設有「隱藏版QR Code」，集滿三個能在一號車廂換取「公仔盲袋」，有機會抽中限量「金色皮卡丘」等公仔。各種趣味互動讓搭車過程充滿驚喜，成為訓練家不可錯過的尋寶體驗。



▲列車內掃描隱藏版QR Code集滿三個可至一號車廂兌換公仔盲袋，有機會抽中限量金色皮卡丘公仔。

▲列車座椅下方藏有隱藏版寶可夢號碼牌，訓練家撕下後可至一號車廂免費兌換限定驚喜小禮物。





數位集章免費換寶可夢鑰匙圈

除了車上的尋寶活動，列車特別運行期間還加碼推出集章好禮。乘客只要加入「新光三越官方LINE」好友，並在列車上掃描三個指定角色的「QR Code」集滿三點，就能憑畫面至全台新光三越或SKM Park贈品處，免費兌換超萌的「可達鴨鍵帽鑰匙圈」，限量好禮換完為止。



▲全台新光三越限定過卡禮推出波加曼、卡比獸、可達鴨與皮卡丘造型鍵帽鑰匙圈，引爆收藏熱潮。(攝影：鄭雅之)

▲寶可夢30週年皮卡丘大頭造型零錢包附帶精靈球掛飾，質感滿分是必收聯名周邊商品。(攝影：鄭雅之)





沒搶到票也能拍爆拿好禮

錯過限定專列車票的粉絲也完全不用灰心，這輛彩繪列車從9月25日起至12月13日期間，都會默默隱身在一般常態車次中，運行路線將在台鐵官網公告，想要和寶可夢一起搭車出遊的話，一定要先做好功課。只要大家在通勤或旅遊途中幸運巧遇列車，拿出手機拍照並分享到個人社群，憑畫面前往全台新光三越過卡，就有機會免費兌換「波加曼鍵帽鑰匙圈」等好禮。



▲新光三越寶可夢主題列車推車販售多款聯名商品，讓訓練家搭台鐵也能輕鬆選購限定周邊。

▲台鐵寶可夢主題列車車廂上方塗滿皮卡丘與菊草葉等各種寶可夢精靈彩繪，記得抬頭看看。(攝影：編輯 鄭雅之)

新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車 專列資訊

運行日期：10月3日、10月18日、10月31日、11月14日、11月29日、12月5日，共6趟專列車次。

票價：單趟813元至1378元，依起訖站有所差異。

購票管道：透過新光三越APP獨家限量開賣。

運行路線與停靠時間：

台北站：10時37分發車

桃園站：11時05分抵達，11時20分發車

台中站：13時23分抵達，13時38分發車

嘉義站：14時58分抵達，15時12分發車

台南站：15時59分抵達，16時14分發車

新左營站：16時44分抵達





寶可夢主題列車 常態運行資訊

運行期間：9月25日至12月13日。

運行路線與班次：配合台鐵EMU800型區間車常態編組營運，每日隨機行駛於北、中、南西部幹線。每日時刻表可至台鐵公司官網或官方社群查詢。

票價：依台鐵區間車票價規定，約63元至628元。

購票管道：直接於台鐵車站現場購票、使用電子票證刷新進站，或透過台鐵官方線上系統購買。





新光三越寶可夢台鐵列車 優惠資訊

專列搭乘好禮

購買專列票券並於當日搭車者，可獲得包含帆布袋、寶可夢紙帽、新光三越週年慶護照等專屬乘車禮包。





購買專列票券並於當日搭車者，可獲得包含帆布袋、寶可夢紙帽、新光三越週年慶護照等專屬乘車禮包。 車廂尋寶與隱藏活動

每節車廂內外皆有不同世代御三家圖案。車廂座位下方藏有寶可夢號碼牌，撕下後可至一號車廂免費兌換小禮物。車廂內另設有隱藏版QR Code，集滿三個可至一號車廂兌換公仔盲袋，有機會抽中隱藏版金色皮卡丘等公仔。





每節車廂內外皆有不同世代御三家圖案。車廂座位下方藏有寶可夢號碼牌，撕下後可至一號車廂免費兌換小禮物。車廂內另設有隱藏版QR Code，集滿三個可至一號車廂兌換公仔盲袋，有機會抽中隱藏版金色皮卡丘等公仔。 LINE官方帳號數位集章優惠

加入新光三越官方LINE好友，於列車上掃描指定角色QR Code集滿3點，即可至全台新光三越或SKM Park Outlets贈品處兌換鍵帽鑰匙圈可達鴨款乙份，每人限兌換乙次，數量有限換完為止。





加入新光三越官方LINE好友，於列車上掃描指定角色QR Code集滿3點，即可至全台新光三越或SKM Park Outlets贈品處兌換鍵帽鑰匙圈可達鴨款乙份，每人限兌換乙次，數量有限換完為止。 拍照打卡兌換禮

9月25日至12月13日常態運行期間，捕捉寶可夢列車身影並公開分享至個人社群，憑畫面至全台新光三越過卡，即可兌換波加曼鍵帽鑰匙圈或卡比獸鍵帽鑰匙圈。





9月25日至12月13日常態運行期間，捕捉寶可夢列車身影並公開分享至個人社群，憑畫面至全台新光三越過卡，即可兌換波加曼鍵帽鑰匙圈或卡比獸鍵帽鑰匙圈。 快閃店限定周邊

第一節車廂設有快閃店，販售包含CACO聯名短T、KlassiC摺疊墨鏡、青鳥旅行綜合蛋捲禮盒、RHINOSHIELD防摔手機殼等30週年限定授權商品，可提前透過APP預購並於乘車當日取貨。





寶可夢30週年新品買不完、活動拍不停！

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看更多新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車照片

▲新光三越寶可夢彩繪列車外觀印有超狂皮卡丘塗裝，彩繪車身吸引全台粉絲爭相拍照打卡。(攝影：鄭雅之)

▲寶可夢主題列車車廂貫通門印有閃焰王牌等最終進化型態寶可夢，展現夥伴成長的經典冒險旅程。

▲新光三越寶可夢彩繪列車車廂內牆印有經典寶可夢陣容，座椅與吊環設計皆營造童趣繽紛的冒險世界。

▲寶可夢30週年限定皮卡丘造型抱枕以經典週年圖騰為設計，是粉絲追車必買的居家好物。(攝影：鄭雅之)

▲新光三越寶可夢快閃店推出皮卡丘聯名款即可拍復古底片相機，極具紀念與收藏價值。(攝影：鄭雅之)

▲新光三越寶可夢列車快閃店展示皮卡丘、小火龍與妙蛙種子絨毛玩偶，限定周邊超吸睛。(攝影：鄭雅之)