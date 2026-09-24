新光X台鐵寶可夢列車開箱！4大隱藏版關卡送寶可夢周邊，常態班次也能搭到

編輯 鄭雅之 表示：寶可夢迷最近真的很忙！30週年不只有超多新品要買，現在連台鐵也有寶可夢專車可以拍～
寶可夢迷等不及想搭台鐵火車！新光三越週年慶今年特別跨界攜手台鐵，驚喜打造全台首輛「寶可夢30週年主題列車」。這次除了推出全台首列寶可夢專屬列車，於今早開賣6趟、5700張專列車票被秒殺一空，沒搶到專列車票的寶可夢大師也不用難過，這台寶可夢彩繪列車將加入日常通勤的台鐵車次，一路運行至12/13，就讓寶可夢陪著大家一起出遊玩耍。
8節車廂打造寶可夢時光隧道
台鐵這次特別選用「EMU800型區間車」進行全車彩繪改裝，8節車廂宛如移動式主題樂園。每節車廂內外都集結了不同世代的「御三家」夥伴，車身不僅塗裝歷代初始寶可夢，車內更用心鋪設精靈球地貼。當踏入車廂看到「噴火龍」與「水箭龜」的身影時，讓人瞬間重溫童年夢想。而車門上也貼滿各種造型、表情包的皮卡丘圖案，讓人直呼可愛。
寶可夢列車快閃店買爆限定周邊
這次最狂的是直接把快閃店搬上列車第一節車廂，讓粉絲搭車也能開心血拼。現場不僅準備包含「CACO」服飾、「KlassiC」墨鏡以及「青鳥旅行」蛋捲禮盒等聯名好物，只要透過APP預購就能現場取貨。專列乘客還能開箱包含「寶可夢紙帽」與「新光三越週年慶護照」的專屬禮包。
車廂隱藏玩法等你解鎖
列車座椅下方藏著「寶可夢號碼牌」，撕下即可至一號車廂兌換免費小禮物。車內更設有「隱藏版QR Code」，集滿三個能在一號車廂換取「公仔盲袋」，有機會抽中限量「金色皮卡丘」等公仔。各種趣味互動讓搭車過程充滿驚喜，成為訓練家不可錯過的尋寶體驗。
數位集章免費換寶可夢鑰匙圈
除了車上的尋寶活動，列車特別運行期間還加碼推出集章好禮。乘客只要加入「新光三越官方LINE」好友，並在列車上掃描三個指定角色的「QR Code」集滿三點，就能憑畫面至全台新光三越或SKM Park贈品處，免費兌換超萌的「可達鴨鍵帽鑰匙圈」，限量好禮換完為止。
沒搶到票也能拍爆拿好禮
錯過限定專列車票的粉絲也完全不用灰心，這輛彩繪列車從9月25日起至12月13日期間，都會默默隱身在一般常態車次中，運行路線將在台鐵官網公告，想要和寶可夢一起搭車出遊的話，一定要先做好功課。只要大家在通勤或旅遊途中幸運巧遇列車，拿出手機拍照並分享到個人社群，憑畫面前往全台新光三越過卡，就有機會免費兌換「波加曼鍵帽鑰匙圈」等好禮。
新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車 專列資訊
運行日期：10月3日、10月18日、10月31日、11月14日、11月29日、12月5日，共6趟專列車次。
票價：單趟813元至1378元，依起訖站有所差異。
購票管道：透過新光三越APP獨家限量開賣。
運行路線與停靠時間：
- 台北站：10時37分發車
- 桃園站：11時05分抵達，11時20分發車
- 台中站：13時23分抵達，13時38分發車
- 嘉義站：14時58分抵達，15時12分發車
- 台南站：15時59分抵達，16時14分發車
- 新左營站：16時44分抵達
寶可夢主題列車 常態運行資訊
運行期間：9月25日至12月13日。
運行路線與班次：配合台鐵EMU800型區間車常態編組營運，每日隨機行駛於北、中、南西部幹線。每日時刻表可至台鐵公司官網或官方社群查詢。
票價：依台鐵區間車票價規定，約63元至628元。
購票管道：直接於台鐵車站現場購票、使用電子票證刷新進站，或透過台鐵官方線上系統購買。
新光三越寶可夢台鐵列車 優惠資訊
- 專列搭乘好禮
購買專列票券並於當日搭車者，可獲得包含帆布袋、寶可夢紙帽、新光三越週年慶護照等專屬乘車禮包。
- 車廂尋寶與隱藏活動
每節車廂內外皆有不同世代御三家圖案。車廂座位下方藏有寶可夢號碼牌，撕下後可至一號車廂免費兌換小禮物。車廂內另設有隱藏版QR Code，集滿三個可至一號車廂兌換公仔盲袋，有機會抽中隱藏版金色皮卡丘等公仔。
- LINE官方帳號數位集章優惠
加入新光三越官方LINE好友，於列車上掃描指定角色QR Code集滿3點，即可至全台新光三越或SKM Park Outlets贈品處兌換鍵帽鑰匙圈可達鴨款乙份，每人限兌換乙次，數量有限換完為止。
- 拍照打卡兌換禮
9月25日至12月13日常態運行期間，捕捉寶可夢列車身影並公開分享至個人社群，憑畫面至全台新光三越過卡，即可兌換波加曼鍵帽鑰匙圈或卡比獸鍵帽鑰匙圈。
- 快閃店限定周邊
第一節車廂設有快閃店，販售包含CACO聯名短T、KlassiC摺疊墨鏡、青鳥旅行綜合蛋捲禮盒、RHINOSHIELD防摔手機殼等30週年限定授權商品，可提前透過APP預購並於乘車當日取貨。
寶可夢30週年新品買不完、活動拍不停！
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