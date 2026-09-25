中秋烤肉省事吃！必勝客「極炙厚牛系列」比薩、燒肉飯都有，再推貓狗比薩購物袋

編輯 鄭雅之 表示：這比薩新口味很可以誒！加價購的貓狗比薩購物袋也超欠買的～

中秋節想大口嗑肉又懶得生火收拾，必勝客直接把燒肉盛宴搬上桌。本次震撼推出鋪滿七盎司牛肉與十顆干貝的「極炙厚牛干貝海陸比薩」，更驚喜混搭阿嬤手路菜打造「蛤蜊絲瓜火山起司餅皮」。獨食族也能爽吃「極炙厚牛干貝燒肉飯」與「極炙厚牛干貝海陸個人比薩」，還能加購超萌貓狗「比薩造型輕便購物袋」，陪伴大家輕鬆度過美味佳節。



▲必勝客限量推出黑貓與白狗款比薩造型輕便購物袋，消費即可享有優惠加購價，貓奴狗派必收藏。

▲必勝客中秋火山大套餐包含極炙厚牛干貝海陸大比薩、阿嬤級蛤蜊絲瓜火山起司餅皮、烤雞與原萃綠茶，派對聚餐澎湃必點。





台味經典阿嬤拿手菜入餅皮

這款主打的「極炙厚牛干貝海陸比薩」鋪滿鮮嫩多汁的炙燒牛肉與鮮美干貝，一口咬下能感受到特製醬汁與炙燒香氣交織。最令人眼睛一亮的是加價升級的「蛤蜊絲瓜火山起司餅皮」，將清爽甜美的絲瓜與鮮味十足的蛤蜊完美融入濃郁起司中。原本傳統的台式手路菜翻轉成西式火山餅皮，鹹香滑順且完全不油膩，口感層次極具驚喜感。



▲必勝客極炙厚牛干貝海陸比薩結合阿嬤手路菜，推出限量蛤蜊絲瓜火山起司餅皮，鮮美干貝與濃郁起司交織出台味新口感。





獨享烤肉盛宴不孤單

就算一個人過節也需要滿滿的美味儀式感，這次特別開賣的燒烤系新品「極炙厚牛干貝燒肉飯」，直接搶攻獨食族的味蕾。香噴噴的醬燒牛肉給得毫不吝嗇，搭配酸辣解膩的泡菜與牽絲起司，每一口都是鹹甜交織的濃郁爽感。同步登場的「極炙厚牛干貝海陸個人比薩」也能輕鬆搭配套餐，不必遷就團體人數，隨時都能獨自享受澎湃的燒肉盛宴。



▲必勝客獨家推出極炙厚牛干貝燒肉飯與個人比薩XL豪華套餐，滿滿醬燒牛肉與干貝讓一個人過節也能爽嗑燒肉大餐。





超萌貓狗購物袋限量加購

此外，必勝客再加碼推出超萌「比薩造型輕便購物袋」，提袋底部特別設計成超大平放空間，拿來外帶大比薩再也不怕傾倒沾黏。收納後還能秒變身為可愛的夏威夷比薩吊飾，掛在隨身包包上超療癒。全台門市共推出黑貓與白狗兩款限量造型，只要隨餐加購就能輕鬆帶回家，絕對是兼具外型與機能的實用好物。



▲必勝客超萌白狗款造型購物袋折疊後秒變夏威夷比薩吊飾，超大容量可穩穩平放兩個大比薩餐盒。

▲必勝客外帶大比薩搭配限定黑貓與白狗造型購物袋，寬底設計平放餐盒不傾倒，隨餐加購最划算。

必勝客 中秋優惠

極炙厚牛干貝海陸比薩：即日起至10/5，外帶單點優惠價449元，原價888元。

蛤蜊絲瓜火山起司餅皮：即日起至10/5，購買大比薩加購價159元，於PK APP搭配極炙厚牛干貝海陸大比薩享555元優惠。

極炙厚牛干貝燒肉飯：即日起至10/5，單點199元，加價80元升級包含副食與飲料的XL豪華套餐。

極炙厚牛干貝海陸個人比薩：即日起至10/5，APP專屬單點優惠價149元，原價159元，XL豪華套餐239元，可加價188元升級雙人套餐。

2至3人中秋小套餐：即日起至10/5，特價599元起，含極炙厚牛干貝海陸大比薩一個、人氣副食六選一、原萃1.25公升一瓶。

4至6人中秋火山大套餐：即日起至10/5，特價999元起，含極炙厚牛干貝海陸大比薩免費升級蛤蜊絲瓜火山起司餅皮一個、全口味任選大比薩一個、人氣副食六選一、原萃1.25公升一瓶。

比薩造型輕便購物袋：即日起至12/31，全台限量售完為止，原價199元，任意消費加購價159元，可指定黑貓或白狗款，PK APP會員可用點數5點加價129元換購。

中秋連假限定要知道！

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