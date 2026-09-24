小新大鬧萊恩地瓜農場！KAKAO FRIENDS聯名蠟筆小新太萌，動感超人裝春植必收

KAKAO FRIENDS跟小新，完全是以前沒想過的組合欸，編輯王瀅瀅表示，這去韓國一定要逛一下的吧！

在如今各式IP與流行角色層出不窮、推陳出新的時代，韓國KAKAO FRIENDS憑藉著無法取代的治癒魅力，依舊穩坐許多人心目中經典不敗的地位。這回他們攜手《蠟筆小新》展開首次夢幻連動，這場橫跨兩大超人氣IP的重磅合作，以滿滿的童趣感打造出令人耳目一新的故事線。在這次登場的諸多亮點中，最抓人眼球的莫過於春植直接穿上動感超人裝扮、化身英雄出動，以及春植套上小白的蓬鬆外皮、躲進小白狗屋裡的萌趣造型，搞笑又治癒的視覺呈現讓許多粉絲直呼可愛到失心瘋。

▲春植化身動感超人與套上小白外皮的搞怪造型，成為本次聯名最吸睛的亮點。

小新大鬧萊恩地瓜農場！玩偶盲盒、實用小物20款周邊必收

本次聯名特別以「地瓜農場大騷動」為核心主題，設定了一段讓人會心一笑的趣味故事。故事講述小新與朋友們為了幫最愛吃地瓜的春植採收地瓜，特地造訪了農場主萊恩的地瓜農場。原本預期會是一趟溫馨平和的採收之旅，然而只要有搗蛋鬼小新與春植同框，採地瓜、搬地瓜甚至品嚐地瓜的平凡農村日常，立刻失控演變成一連串手忙腳亂的大騷動。20款周邊包辦生活！從玩偶到居家小物全包辦。

▲聯名以「地瓜農場大騷動」為主題，搗蛋鬼小新與春植同框前往萊恩農場採地瓜。

為了將地瓜田的歡樂氛圍帶入粉絲的生活中，這次共推出了多達20款豐富的周邊商品，全面包辦粉絲的各個生活場景。周邊陣容從抱著地瓜的玩偶吊飾、中型玩偶與隨機盲盒公仔開始，讓角色們以各種搞怪姿態登場。

▲巧妙將地瓜田主題融入車用香氛、毛毯、睡衣、加濕器中，把可愛氛圍搬進臥室與車內空間。

生活實用小物更是吸睛，包含柔軟的大型羊羔絨毛毯、穿上地瓜圖樣的舒眠睡衣、萌感十足的加濕器，以及車用香氛、牙刷殺菌機、襪子與文具貼紙等。一系列商品設計巧妙把「地瓜田」的故事主題，直接搬進臥室床頭、辦公桌和車內空間，讓可愛的療癒氛圍包圍生活的每個小角落。

▲本次一次推出 20 款豐富周邊，從玩偶吊飾、隨機盲盒公仔，到牙刷殺菌機通通有。

偷採地瓜線上大作戰！獨家手機桌布、限定周邊免費拿

除了實體商品外，官方也同步推出了趣味十足的互動體驗來回饋粉絲。在期間限定的線上活動中，特別打造了「地瓜農場偷採大作戰」迷你遊戲，讓粉絲可以透過線上操作，親自幫助小新與春植躲避農場主萊恩的目光，順利完成偷採地瓜的任務。

▲除了超萌周邊，官方同步推出「地瓜農場偷採大作戰」線上遊戲，讓粉絲體驗躲避萊恩偷採地瓜的樂趣。

玩家只要成功通關完成指定任務，就能免費下載含有本次聯名角色的獨家手機桌布。這項活動不僅提供了免費的限定數位周邊，更讓無法第一時間衝實體門市的粉絲，也能在手機上親身體驗這場地瓜農場的歡樂騷動。

▲從抱著地瓜的玩偶吊飾到套著小白頭套的春植，各式搞怪又精緻的造型滿足粉絲的收藏慾。

KAKAO FRIENDS x 蠟筆小新 商品資訊

地瓜鑰匙圈玩偶組合（春植）：38,000 韓幣（約 NT$912）

中型玩偶（春植）：29,000 韓幣（約 NT$696）

睡衣小新鑰匙圈玩偶（春植）：18,000 韓幣（約 NT$432）

睡衣鑰匙圈玩偶（春植）：18,000 韓幣（約 NT$432）

小白伸展鑰匙圈玩偶（春植）：18,000 韓幣（約 NT$432）

鱷魚阿山鑰匙圈玩偶（春植）：16,000 韓幣（約 NT$384）

小白臉部收納包（春植）：15,000 韓幣（約 NT$360）

隨機公仔（春植）：20,000 韓幣（約 NT$480）

LED公仔鑰匙圈（春植）：18,000 韓幣（約 NT$432）

小白響片鑰匙圈（春植）：18,000 韓幣（約 NT$432）

女款睡衣（春植）：59,900 韓幣（約 NT$1,438）

凝膠筆2入組（春植）：12,000 韓幣（約 NT$288）

立體果凍貼紙（Friends）：6,000 韓幣（約 NT$144）

裝飾貼紙（Friends）：7,000 韓幣（約 NT$168）

車用香氛與公仔組合（春植）：24,000 韓幣（約 NT$576）

造型長襪（春植）：9,500 韓幣（約 NT$228）

地瓜農場小新鑰匙圈玩偶（春植）：18,000 韓幣（約 NT$432，圖片顯示缺貨/품절）

大型羊羔絨毛毯（Friends）：29,000 韓幣（約 NT$696）

牙刷殺菌機（春植）：25,000 韓幣（約 NT$600）

桌上型加濕器（春植）：42,000 韓幣（約 NT$1,008）





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