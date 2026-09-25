華泰名品城萬聖節南瓜谷魔法村2.0登場！巨型南瓜摩天輪免費拍、光復連假送糖果，變裝比賽最高拿5500元

華泰名品城萬聖檔期「南瓜谷魔法村2.0」於一期廣場盛大回歸！資深編輯李維唐指出：「這次除了南瓜飛車與摩天輪造景，首度舉辦的變裝比賽最高送出5000元購物金，絕對是秋季必造訪的亮點。」

桃園青埔秋日最受期待的萬聖節盛會正式登場！華泰名品城自9月22日至11月1日推出「南瓜谷魔法村2.0」，今年以秋日豐收慶典為主題，將一期廣場打造成充滿暖橘色調的奇幻南瓜村，巨型南瓜飛車舞台、秋收摩天輪、醉酒南瓜與奇趣營火派對接力亮相，白天可愛、夜晚浪漫，讓大小朋友拍照拍不停。除了萬聖節限定造景，園區更迎來SALOMON、Mark Gonzales及全台首間NB Premium等話題品牌，Woosa洋食鬆餅屋也同步推出秋蟹季限定料理。10月24日至26日光復連假還有免費南瓜糖果可以領取，10月31日更首度舉辦萬聖節親子變裝爭霸賽，冠軍加計參賽購物金最高可獲得5,500元，讓全家大小從秋日一路歡樂玩到萬聖節。

▲夜幕低垂後點亮溫暖燈光，圍坐在仿真篝火旁的草垛上，伴隨身後緩緩轉動的摩天輪造景，濃濃的秋日慶典氛圍感瞬間拉滿。圖／華泰名品城提供；窩客島整理



巨型南瓜飛車搭配秋收摩天輪，夜間營火派對打造萬聖節夢幻打卡場景

走進華泰名品城一期廣場，彷彿瞬間踏入充滿魔法的南瓜村莊！今年「南瓜谷魔法村2.0」以秋日豐收慶典為設計概念，利用滿滿的暖橘色調與巨型南瓜裝置，營造既神祕又俏皮的萬聖節氛圍。首先映入眼簾的便是緩緩轉動的秋收摩天輪，仔細一看，還能發現可愛的白色小鬼抱著南瓜坐進車廂，逗趣模樣讓人忍不住拿起手機拍照。

一旁的南瓜飛車舞台更是今年的視覺焦點，碩大的立體南瓜飛車高高攀上舞台，彷彿下一秒就要衝向天際。舞台上還藏著一張張表情各異的黑色鬼臉，讓遊客在拍照之餘，也能細細尋找造景中的趣味巧思。

隨著夜幕低垂，廣場中央的奇趣營火派對也展現不同於白天的迷人氛圍。民眾可以圍坐在篝火旁的草垛座椅，感受秋夜溫馨熱鬧的節慶氣息。附近還有一顆表情逗趣的醉酒南瓜，整顆南瓜直接躺倒在地，張開深淵巨嘴吐出一地金黃，搞怪模樣成為另一處吸睛的拍照亮點。整座魔法村將一路展出至11月1日，無論親子出遊、情侶約會或好友相約拍照，都能感受充滿童趣的秋日萬聖節氣氛。

▲超級無敵卡哇伊的淘氣小鬼直接抱著南瓜跳進摩天輪車廂，眨眼逗趣的表情搭配亮眼橘黃配色，絕對是這次必拍的夢幻打卡角。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

▲這顆喝醉酒倒在路邊的醉酒南瓜實在太滑稽，深淵巨嘴吐出一整片金黃色地毯，大小朋友都能直接鑽進去拍出各種無厘頭搞笑照。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

SALOMON與Mark Gonzales潮流品牌進駐，全台首間NB Premium十月下旬開幕

除了充滿萬聖節氣氛的南瓜村，華泰名品城今年秋季的品牌陣容也迎來新亮點。由傳奇滑板藝術家Mark Gonzales創立的同名美國街頭服飾品牌，已於9月4日率先快閃進駐二期，經典的塗鴉小天使Logo展現濃厚街頭藝術風格，為喜愛美式潮流穿搭的年輕族群帶來更多購物選擇。

緊接著，法國戶外運動品牌SALOMON也於9月11日攜手美國專業球具品牌Wilson，一同快閃進駐三期廣場，從戶外機能穿搭到運動風格單品，滿足山系穿搭愛好者與運動玩家的購物需求。New Balance則預計於10月下旬在三期開出全台首間NB Premium店，精選NB Grey服飾與鞋款頂級支線商品，透過高端材質與職人工藝，呈現兼具質感與舒適度的日常穿搭風格，讓喜愛New Balance的鞋迷多了一處值得關注的購物據點。

親子家庭也不能錯過二期的MINISO FRIENDS快閃店，店內匯集全球80種以上高人氣授權IP，從盲盒公仔、絨毛玩偶、可愛吊飾到生活雜貨、文具與美妝用品應有盡有，無論是喜歡收藏角色周邊的大人，或是熱愛可愛玩偶的小朋友，都能找到心儀商品。

▲公仔控跟娃娃控會買到失心瘋，二期MINISO FRIENDS一次集結全球80個以上超夯IP，軟綿綿的絨毛玩偶跟限量盲盒應有盡有，進去沒買個一大袋根本捨不得出來。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

Woosa軟殼蟹南瓜野菇湯丼飯暖心回歸，萬聖節變裝免費吃蜂蜜冰淇淋鬆餅

逛完南瓜村與潮流品牌，當然也要用美食犒賞自己！Woosa洋食鬆餅屋同步推出期間限定「秋蟹季」，即日起至10月31日帶來松葉蟹、軟殼蟹等季節限定料理，其中讓老顧客期待的「軟殼蟹南瓜野菇湯丼飯」再度回歸，將鮮甜海味與濃郁南瓜風味交融，呈現層次豐富的秋日暖心料理，讓喜愛螃蟹的老饕也能感受季節限定的美味。

甜點控則不能錯過全新登場的「雪の舒芙蕾」，以冰涼滑順的輕盈口感，搭配現點現做、溫熱蓬鬆的雲の鬆餅，冷熱交織出令人驚喜的雙重享受。首波推出四款口味，其中「巧克力舒芙蕾＆巧克力開心果鬆餅」更將近期話題十足的開心果卡達伊夫脆絲融入蓬厚巧克力鬆餅夾層，讓濃郁巧克力香氣與酥脆口感相互襯托，為秋日午後增添甜蜜滋味。

配合萬聖節活動，Woosa更於10月30日及10月31日推出限定優惠，只要穿著萬聖節裝扮到店內用，並達到指定低消，即可免費獲贈「經典蜂蜜冰淇淋鬆餅」乙份。無論是可愛南瓜裝、俏皮小惡魔，或是精心準備的萬聖節造型，都能趁著節慶活動享受限定甜點好康。

▲秋天就是要吃蟹，Woosa洋食鬆餅屋秋蟹季重磅登場，炸至金黃香酥的軟殼蟹咬下喀滋作響，搭配濃郁南瓜湯底飯與滿滿松葉蟹肉，每一口都是澎湃的海味幸福感。圖／華泰名品城提供；窩客島整理 ▲Woosa「雪の舒芙蕾」新品上市！首波推出話題十足的「巧克力舒芙蕾＆巧克力開心果鬆餅」口味，蓬厚巧克力鬆餅夾入開心果卡達伊夫脆絲，滿足甜點控的味蕾

光復連假免費領南瓜糖果，10月31日萬聖節親子變裝爭霸賽最高拿5500元

今年華泰名品城的萬聖節活動不只好拍、好逛，還準備了大小朋友都能參與的限定驚喜！10月24日至10月26日光復連假期間，一期廣場將連續三天下午4點至5點舉辦「搗蛋鬼討糖趣」，只要追蹤華泰名品城官方社群，就能免費領取一份南瓜萬聖糖果。活動每日限量發放，送完為止，想帶著小朋友感受萬聖節討糖樂趣的家長，不妨把握連假安排一趟青埔小旅行。

10月31日萬聖節當天，更將首度舉辦「萬聖節親子變裝爭霸賽」，邀請大小朋友穿上最搞怪、最可愛、最有創意的萬聖節造型，登上南瓜飛車舞台爭奪最強變裝王！活動將於9月25日起開放報名，華泰名品城預計於10月21日回覆審核結果。報名成功並於活動當日完成報到者，即可獲得500元華泰購物金，優勝前三名還能分別獲得冠軍5,000元、亞軍3,000元及季軍2,000元購物金。換句話說，冠軍加計報到獎勵，最高可抱走5,500元華泰購物金，讓精心準備的萬聖節造型不只成為全場焦點，還有機會換回實質購物好康。

從巨型南瓜摩天輪、浪漫營火派對，到話題潮流品牌、秋蟹限定料理與萬聖節變裝活動，華泰名品城今年秋季將吃喝玩樂一次集結。趁著秋高氣爽的好天氣，不妨安排一趟青埔小旅行，白天逛街購物、傍晚拍照打卡，晚上再感受南瓜魔法村的奇幻氛圍，留下充滿節慶回憶的秋日假期。

▲高高攀上木質舞台的巨型立體南瓜飛車超霸氣，車廂裡載著笑嘻嘻的南瓜與小鬼，彷彿隨時要衝向夜空，視覺衝擊力直接拉滿。圖／華泰名品城提供；窩客島整理 ▲萬聖節好康拿不完，光復連假來一期廣場追蹤社群就能免費領限量南瓜糖果，月底還有超嗨的變裝爭霸賽，快揪親朋好友一起來捣蛋。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

南瓜谷魔法村2.0－秋日豐收慶典

活動日期： 2026年9月22日至11月1日

活動地點： GLORIA OUTLETS華泰名品城一期廣場

主題造景： 南瓜飛車舞台、秋收摩天輪、醉酒南瓜、奇趣營火派對

搗蛋鬼討糖趣

活動日期：2026年10月24日至10月26日

活動時間：每日下午4點至5點

活動地點：華泰名品城一期廣場

參加方式：追蹤華泰名品城官方社群，即可免費領取南瓜萬聖糖果乙份。

注意事項：每日數量有限，送完為止。

萬聖節親子變裝爭霸賽

比賽日期：2026年10月31日

報名日期：2026年9月25日起

審核結果：2026年10月21日回覆

參加獎勵：報名成功並於活動當日完成報到，可獲得500元華泰購物金。

冠軍獎勵：5,000元購物金

亞軍獎勵：3,000元購物金

季軍獎勵：2,000元購物金

冠軍加計報到獎勵，最高合計5,500元購物金。

Woosa萬聖節限定優惠

秋蟹季活動：即日起至2026年10月31日

萬聖節優惠日期：2026年10月30日至10月31日

優惠內容：身著萬聖節裝扮到店內用，達指定低消即贈「經典蜂蜜冰淇淋鬆餅」乙份。

官方資訊

華泰名品城官網：https://www.gloriaoutlets.com/

華泰名品城Facebook：https://www.facebook.com/GLORIA.OUTLETS/

拍完華泰名品城的南瓜飛車與營火造景，還想探索還有哪些免費體驗行程嗎？

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