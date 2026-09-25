高雄日航酒店秋蟹季重磅登場！SERENA全日餐廳紅蟳砂鍋粥與鮭魚親子丼吃到飽，桃泉中餐廳粵式海味奢華開吃

高雄日航酒店即日起至11月30日重磅推出秋蟹季，SERENA全日餐廳與桃泉中餐廳聯手獻上澎湃海鮮盛宴。資深編輯李維唐表示，這次秋蟹季不僅有紅蟳砂鍋粥與鮭魚親子丼吃到飽，桃泉中餐廳的海皇脆米紅蟳泡飯更是將粵式海味發揮到極致。

秋風吹起，正是品嚐肥美秋蟹的好時節！高雄日航酒店即日起至2026年11月30日推出期間限定「秋蟹季」，由SERENA全日餐廳與桃泉中餐廳同步獻上海鮮盛宴，從澎湃的螃蟹主題百匯到精緻粵式蟹料理，滿足海鮮控的味蕾。SERENA全日餐廳集結螃蟹鮮蝦砂鍋粥、干燒牛蹄蟹與蟹身粉絲煲等秋季美饌，搭配鮭魚親子丼、爐烤牛肉及生啤酒無限量供應，平日成人每位1,280元起；桃泉中餐廳則以紅蟳、干貝及草蝦等食材打造海皇脆米紅蟳泡飯、紅蟳煨紅薯粉條等粵式佳餚，讓饕客無論喜愛熱鬧的吃到飽，還是講究料理層次的單點饗宴，都能盡情享受秋蟹的鮮甜滋味。

▲一整鍋滿滿紅蟳、干貝與草蝦鋪得毫不客氣，吸滿海皇龍蝦湯精華的紅薯粉條Q彈滑順，每一口都是極致鮮甜的海味爆發。 圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理 ▲餐檯上肥美螃蟹直接堆成一座小山讓人看了口水直流，想吃多少隨你拿，海鮮控來到這裡絕對會嗨翻天。 圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

SERENA全日餐廳螃蟹吃到飽！紅蟳砂鍋粥、干燒牛蹄蟹與澎湖扁蟹一次滿足

走進高雄日航酒店SERENA全日餐廳，迎接饕客的是滿滿秋季海味。此次秋蟹季特別推出多款螃蟹主題料理，其中「螃蟹鮮蝦砂鍋粥」以紅蟳、花蟹、白蝦搭配南瓜熬煮，將螃蟹與鮮蝦的鮮甜融入粥品，交織出溫潤濃郁的海鮮風味，尤其適合秋日品嚐。

喜愛濃厚醬香的饕客，則不能錯過「干燒牛蹄蟹」。主廚選用被譽為「蟹黃之王」的牛蹄蟹，搭配岡山陳年豆瓣醬與甜酒釀入菜，透過豆瓣醬的鹹香與酒釀的甘甜，襯托蟹肉鮮味，讓每一口都充滿豐富層次。另一道「蟹身粉絲煲」則嚴選澎湖扁蟹入饌，搭配Q彈寬冬粉，讓粉絲充分吸附鮮美湯汁，入口滑順又帶有濃郁海味。三款螃蟹料理各自呈現不同風味，從暖心砂鍋粥、濃郁干燒料理到入味粉絲煲，讓海鮮控一次品嚐秋蟹的多重魅力。

▲慢火熬煮三小時的金黃海皇龍蝦湯底，加入炸得金黃酥脆的香米，熱騰騰的濃郁湯頭搭配紅蟳的鮮美，口感層次豐富超驚豔。 圖／高雄日航酒店提供；窩客島整 ▲炒得鹹香入味的干燒牛蹄蟹讓人直呼過癮，鮮嫩蟹肉裹上濃郁醬汁，好吃到連手指上的醬香都想吸乾淨。 圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

鮭魚親子丼、生啤酒無限量供應！爐烤牛肉與栗子蒙布朗也能吃到飽

除了秋蟹主題料理，SERENA全日餐廳的百匯陣容同樣豐富，集結日式、港式及西式美饌，讓不同口味的饕客都能找到喜愛的料理。喜愛日式料理的民眾，可以品嚐鮭魚親子丼、時令生魚片與碳烤鰻魚；偏好肉食的饕客，則有爐烤牛肉等料理可以大快朵頤，現場更安排港式點心推車，增添用餐樂趣。

值得一提的是，餐廳除了海鮮、肉品與各式熱食無限量供應，也提供生啤酒暢飲服務，讓民眾在品嚐螃蟹與各式佳餚的同時，享受輕鬆愜意的聚餐時光。餐後甜點同樣充滿秋季氛圍，西點廚藝團隊特別以栗子為靈感，打造栗子蒙布朗等季節限定甜點，透過細緻栗香與柔滑口感，為豐盛的海鮮饗宴畫下甜蜜句點。SERENA全日餐廳秋蟹季平日成人每位1,280元、假日每位1,480元，午餐與晚餐同價，價格另加10%服務費，讓民眾能依照自己的時間安排秋日海鮮聚餐。

▲木勺一舀就是滿滿晶瑩剔透的鮭魚卵，豪氣鋪在醋飯上，在嘴裡啵啵爆開的鮮甜口感簡直太犯規。 圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理 ▲主廚現場現擠栗子泥的過程超級療癒，細緻柔滑的蒙布朗散發濃濃栗香，絕對是餐後必吃的夢幻甜點。 圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

桃泉中餐廳秋蟹料理登場！海皇脆米紅蟳泡飯、紅蟳煨紅薯粉條展現粵式海味

如果偏好精緻的粵式料理，高雄日航酒店桃泉中餐廳也同步推出秋蟹季限定菜色，以紅蟳等鮮美食材結合粵式烹調手法，打造適合家庭聚餐、朋友聚會與商務宴請的秋日海鮮饗宴。其中「海皇脆米紅蟳泡飯」以熬煮三小時的海皇龍蝦湯為基底，搭配酥炸香米入鍋，讓濃郁鮮美的海鮮湯頭與脆米交織出豐富口感。香米吸附湯汁後，呈現酥脆與柔潤交融的層次，搭配紅蟳的鮮甜，展現粵式泡飯的迷人風味。

另一道「紅蟳煨紅薯粉條」則以海皇龍蝦湯慢煨Q彈紅薯粉條，並加入紅蟳、干貝與草蝦，將多種海鮮的鮮味融入料理之中。粉條吸附濃郁湯汁後，每一口都能品嚐到鮮美海味與滑順口感。除了兩道主打料理，桃泉中餐廳也推出「瑤柱蟹粉撈飯」與「沙嗲年糕焗紅蟳」等秋季佳餚，讓喜愛蟹肉、蟹粉與濃郁醬香的饕客，有更多不同的選擇。秋蟹季單點料理售價為1,380元至1,680元，另加10%服務費。

▲熱氣騰騰的砂鍋粥熬得金黃濃郁，裡面不僅有肥美紅蟳還有鮮甜白蝦，喝上一碗全身都暖起來了。 圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理





高雄日航酒店秋蟹季活動資訊

活動期間： 即日起至2026年11月30日

活動地點： 高雄日航酒店

酒店地址： 高雄市前鎮區林森四路268號

SERENA全日餐廳

活動內容：秋蟹主題百匯、海鮮與肉品吃到飽、生啤酒無限量供應。

主打料理：螃蟹鮮蝦砂鍋粥、干燒牛蹄蟹、蟹身粉絲煲、鮭魚親子丼、爐烤牛肉、碳烤鰻魚、栗子蒙布朗。

平日價格：成人每位1,280元。

假日價格：成人每位1,480元。

用餐時段：午餐與晚餐同價。

線上訂位：hotelnikko-kaohsiung.com

訂位專線：07-337-7031

桃泉中餐廳

活動內容：秋蟹季限定粵式單點料理。

主打料理：海皇脆米紅蟳泡飯、紅蟳煨紅薯粉條、瑤柱蟹粉撈飯、沙嗲年糕焗紅蟳。

單點價格：1,380元至1,680元。

線上訂位：https://hotelnikko-kaohsiung.com/taoquan-web

訂位專線：07-337-7031

※以上價格均需另加10%服務費，SERENA全日餐廳實際供應內容依現場公告為準。

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