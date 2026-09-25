PALLADIUM全境轉運站快閃心中山！10米雨霧沉浸體驗、免費領300元購物金，婁峻碩化身一日站長

心中山線形公園打造10米實景雨霧與360度五感沉浸體驗，資深編輯李維唐表示：「PALLADIUM這次將GORE-TEX防水科技實體化，結合限定氣泡飲與門市好禮，為台北街頭注入兼具潮流與實用性的快閃冒險亮點。」

走在台北街頭，隨時可能遇到突然襲來的午後陣雨，法國經典軍靴品牌PALLADIUM這次直接把城市冒險基地搬進心中山線形公園！9月18日至9月28日限時打造「PALLADIUM全境轉運站」快閃體驗區，現場不只有10米實景雨霧裝置與360度五感沉浸體驗，只要加入官方LINE帳號就能領取300元「全境啟程金」電子購物金，完成互動闖關挑戰還能免費獲得限定特調氣泡飲，甚至能憑活動轉乘券前往新光南西三館門市隨機兌換限量驚喜禮物。開幕首日更邀請潮流歌手婁峻碩SHOU化身一日站長，帶領大家搶先開箱這座結合科技、機能潮流與互動好康的城市冒險基地。

▲佇立在心中山線形公園南段的玻璃展館超級吸睛，簡約大氣的霧面玻璃牆搭配亮眼標誌，裡頭還隱藏著極具視覺震撼的10米實景雨霧裝置，雨幕與迷霧交織出的夢幻氛圍，路過絕對會忍不住停下腳步多拍好幾張美照。圖／PALLADIUM提供；窩客島整理



10米實景雨霧結合360度環景投影，宛如走進電影場景的沉浸式感官體驗

想在台北市區體驗宛如置身戶外山林的雨霧場景，不必真的跑到深山！這座充滿未來科技感的「PALLADIUM全境轉運站」，就佇立於中山捷運站1號出口旁的心中山線形公園南段，最吸引人的莫過於10米實景雨霧裝置，透過雨幕與霧氣效果交織出宛如電影場景的沉浸式空間，讓參與者親身感受不受天候限制的城市探索魅力。

走進360度五感沉浸體驗區，環景投影結合聲光效果與場景轉換，帶領大家從繁忙的城市街頭穿梭至戶外場域，感受不同地貌交替呈現的視覺震撼。現場更規劃科技聯名新品展示區，讓鞋迷近距離認識PALLADIUM與GORE-TEX®首度攜手推出的防水鞋款，搭配將自然環境與都市街景融入展示的全天候探索櫥窗，讓整座快閃空間不只是拍照打卡景點，更成為認識機能潮流的城市冒險基地。

▲一走進去就被極具科幻感的360度環景投影深深震撼，四周不斷變幻的聲光效果讓人瞬間忘記自己還在台北市中心，展台中央陳列著一雙雙帥氣又強悍的防水鞋款，走在最佳觀賞區感受光影流轉，就像親臨一場潮流與科技交織的冒險盛宴。圖／PALLADIUM提供；窩客島整理

婁峻碩親自示範機能潮流穿搭，解析防水輕量鞋款的舒適密碼

潮流歌手婁峻碩SHOU這次化身PALLADIUM全境轉運站一日站長，以一身軍綠色系機能服飾帥氣亮相，腳上穿著全新的OFFLITE EVO GTX沙漠色鞋款，展現近年受到潮流圈關注的Gorpcore城市機能穿搭風格。近期忙於新戲宣傳的他分享，平日經常往返錄音室、拍戲現場與各大宣傳活動，面對台北多變的天氣，最怕鞋子進水，連帶讓襪子也跟著濕掉，不僅影響整天心情，回家後還得費心把鞋子弄乾，因此挑選鞋款時特別重視防水與輕量化表現。

這次PALLADIUM首度攜手GORE-TEX®推出OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列，結合防水機能與輕量舒適的穿著感受，讓日常通勤、長時間走動與週末戶外探索都能自在應對。婁峻碩也以「好看、實用、舒適」三個關鍵字總結這次的穿著體驗，認為鞋款除了具備實用機能，外型與配色同樣重要，才能自然融入不同的日常穿搭。

值得注意的是，高筒版本OFFLITE EVO MID GTX更在鞋身內側加入防水拉鍊，搭配雙系統鞋帶設計，讓穿脫更加便利，也提供更全面的防水防護。婁峻碩分享，升格人父後期待未來能帶著兒子一起探索戶外，並計畫先從飛行時間不超過4小時的日本展開首次全家旅行，讓孩子接觸不同風景與自然環境。除了家庭生活迎來新階段，婁峻碩主演的新戲《黑白清道夫》也於9月18日正式上線，近期更推出新歌《灰色地帶》，並預告明年初將發行風格不同以往的新專輯，迎接出道作品滿十週年，也將規劃全新系列演唱會及紀念活動。

▲左邊是完成闖關任務就能免費暢飲的特調氣泡飲，搭配質感爆棚的迷你造型收納盒與周邊贈品，右邊則是多款超狂的科技聯名防水靴展示，從極致輕盈的腳感到高規格的防護細節一次開箱，這趟快閃體驗有得拍又有好禮拿實在太划算。圖／PALLADIUM提供；窩客島整理



解鎖現場互動闖關任務，免費領300元購物金再換門市限定驚喜好禮

來到現場的玩家，絕對不能錯過充滿樂趣的「全境探索挑戰」！只要用手機加入PALLADIUM官方LINE帳號，就能轉動輪盤抽選專屬目的地，並獲得300元「全境啟程金」電子購物金，同時領取對應的「全境探索轉乘票」，正式展開城市冒險旅程。拿著轉乘票依照指示前往互動區，挑戰考驗反應力與手速的探索任務，成功通關後就能免費獲得一罐限量「迷你轉運站特調氣泡飲」，為城市探索增添清爽滋味。不過，限定飲品數量有限，送完為止，想體驗的民眾可要把握機會。

完成現場互動挑戰後，還能拿著活動轉乘券前往附近的PALLADIUM新光南西三館門市，並出示LINE活動畫面，隨機兌換一款限量品牌好禮，包括全境探索聯名貼紙、迷你造型收納盒、摺疊小圓扇及品牌購物金等，從線上抽選、實境闖關到門市兌禮，一次解鎖多重驚喜。

▲這台考驗手速與反應力的實機互動裝置一定要玩，只要依照提示按下搶眼的紅色按鈕完成闖關挑戰，就能現場免費解鎖限量特調氣泡飲，既有得玩又有得喝，過程刺激又充滿樂趣。圖／PALLADIUM提供；窩客島整理

限時11天的快閃城市冒險，OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水鞋款同步亮相

這場結合機能潮流與實境體驗的快閃活動僅為期11天，每日開放時間為13點至21點，地點就位在中山捷運站1號出口旁的心中山線形公園南段。現場同步展示PALLADIUM與GORE-TEX®首度攜手推出的OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列，其中低筒OFFLITE EVO GTX售價4,980元，高筒OFFLITE EVO MID GTX售價5,580元，讓喜歡城市機能穿搭的鞋迷能近距離認識新品特色。不論是想親身體驗10米雨霧的電影感場景、感受360度環景投影的沉浸式魅力，還是想免費領取購物金與限量好禮，都能趁著活動期間前往心中山，展開一場不受晴雨限制的城市探索旅程。





PALLADIUM全境轉運站

活動日期：2026年9月18日（五）－ 9月28日（一）

活動時間：13:00 － 21:00

活動地點：心中山線形公園南段（中山捷運站1號出口）

現場 5 大探索亮點

10米實景雨霧：結合雨幕與霧氣效果，打造宛如電影場景的沉浸空間。

360°五感沉浸體驗：利用環景投影與聲光效果，帶領參與者從城市街頭切換至戶外場域。

科技聯名新品展示：現場近距離展示 PALLADIUM × GORE-TEX® 科技聯名系列鞋款（包含 OFFLITE EVO GTX、OFFLITE EVO MID GTX）。

全天候探索櫥窗：透過玻璃櫥窗結合周遭自然環境與街景，呈現晴雨無懼的穿搭質感。

全境探索挑戰：考驗反應與手速的實境互動闖關任務。

好康優惠與禮物兌換攻略

領取電子購物金：前往活動現場加入 PALLADIUM LINE 官方帳號，即可領取 NT$300『全境啟程金』 電子購物金與專屬目的地票券。

免費兌換限定特調：完成現場「全境探索挑戰」互動任務，即可免費獲贈 限量迷你轉運站特調氣泡飲 乙罐（數量有限，送完為止）。

門市解鎖驚喜好禮：憑活動轉乘券前往 PALLADIUM 新光南西三館門市並出示 LINE 活動畫面，即可隨機兌換限量好禮（包含全境探索聯名貼紙、迷你造型收納盒、摺疊小圓扇、品牌購物金等，數量有限，送完為止）。

一日站長與著用單品

一日站長：潮流歌手婁峻碩 SHOU 率先進站開箱。

婁峻碩著用單品

防風防水外套（軍綠色）：NT$6,990

印花短袖T恤（軍綠色）：NT$1,790

防潑水機能長褲（軍綠色）：NT$3,290

OFFLITE EVO GTX（沙漠色）：NT$4,980

體驗完10米實景雨霧的沉浸感，還想探索中山捷運站周邊有哪些限時登場的藝術裝置與美拍打卡地標嗎？

推薦閱讀：嗶卡進站有皮卡丘叫聲！寶可夢快閃AREX韓國機場鐵路，韓服皮卡丘、限定車票快收藏

推薦閱讀：最大規模咖啡市集！300攤「2026珈琲與花物語」在圓山，日本咖啡、甜點快閃要吃

推薦閱讀：雙北蛋黃酥控很忙！5間蛋黃酥名店快閃雙北，彰化蛋黃酥名店、陳耀訓、法朋都有