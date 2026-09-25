CITY CAFE買2送2、限時買7送7！7-ELEVEN國際咖啡日優惠搶先看

響應10月1日國際咖啡日，7-ELEVEN啟動永續生活提案，祭出CITY CAFE買2送2並將咖啡渣再製為潮流周邊。資深編輯李維唐表示：「便利商店將日常消費與循環經濟結合，讓永續不再只是口號，而是質感生活的實踐。」

7-ELEVEN於國際咖啡日強勢推出CITY CAFE探索潮流集點GO活動與限定買2送2優惠，這波極具質感的永續潮物周邊與蜜桃風味咖啡絕對要手刀搶購。為響應10月1日國際咖啡日，小7特別將回收咖啡渣與天然麻布豆袋重新賦予生命，打造出媲美精品品牌的時尚托特包、極簡杯與摺疊箱，11月起更將於門市陸續導入1,000件由咖啡渣回收製成的環保布料制服，同步加碼CITY CAFE特大杯美式與特大杯厚乳拿鐵買2送2，讓全台咖啡迷在品嚐美味的同時，輕鬆將質感永續美學融入日常生活。

▲小7這波國際咖啡日永續周邊太欠收，從麻布豆袋托特包、面紙套到咖啡渣再製的摺疊箱與高矮凳應有盡有，擺在家裡每個角落都超有生活質感。圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理



質感麻布與咖啡渣變身時尚周邊，開箱小7集點必收永續潮物

每日早晨遞上溫暖的CITY CAFE，這次把對土地的友善化為觸手可及的精緻生活用品。7-ELEVEN於9月30日至11月10日推出國際咖啡日永續生活提案，攜手公益團體蘆葦女力，將來自尼加拉瓜、瓜地馬拉等原產地的咖啡豆麻布袋，轉化為手感溫潤且紋理質樸的咖啡豆袋生活托特包與兩用桌墊面紙套，內裡搭配溫柔舒適的善良棉，一針一線皆傳遞溫暖力量。利用回收咖啡渣再製的咖啡極簡杯呈現沉穩細緻的深色磨砂觸感，搭配莫蘭迪色調的咖啡摺疊箱與咖啡摺疊高凳、矮凳，無論擺放在居家角落或辦公室，都能展現優雅品味。會員只要集滿6點即可加價399元起換購，輕鬆收藏這套兼具設計感與實用性的潮流小物。

▲近看這系列商品的質感真的沒話說，帶有植物纖維紋理的豆袋托特包搭配極簡風格黑杯與摺疊凳，隨手一拍就是滿滿的文青居家氛圍。圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理

果香濃郁口感圓潤，CITY PRIMA蜜桃協奏曲優雅登場

喜愛細緻風味的咖啡控絕對不能錯過這杯奢華饗宴。CITY PRIMA精品咖啡升級雙風味體驗，除全台超過7,200家門市可品嚐100%水洗花香耶加的花香與水果酸甜外，約2,600家限定門市全新導入蜜桃協奏曲，精選巴布亞紐幾內亞、烏干達與印尼三大知名產地豆，經黃金72小時發酵後製，入口瞬間湧現高雅蜜桃與蘋果甜香，口感圓潤滑順，尾韻散發伯爵奶茶與焦糖餅乾般的奢華甜感。即日起更推出小容量入門款，加10元即可升級超值組合餐，以清涼圓潤的黑金儀式感開啟美好一天。不可思議咖啡更推出哥倫比亞明鏡莊園藝伎，手沖每杯280元，展現熱紅酒與莓果般的豐富層次。

▲提著質樸觸感的咖啡豆袋手挽包，搭配一手掌握的深色磨砂質感極簡杯與手寫感原子筆，出門買杯咖啡就能順手展現你的綠色生活品味。圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理



超狂買2送2與買7送7，線上線下連手打造秋季味覺饗宴

為了讓大家無痛集點與滿足秋季濃郁系飲食需求，7-ELEVEN祭出超殺折扣優惠。9月28日至10月2日門市現場推出CITY CAFE特大杯美式、特大杯厚乳拿鐵，以及CITY PRIMA大杯精品美式與馥芮白同品項買2送2。OPENPOINT行動隨時取則於10月1日至10月5日加碼大杯精品美式、精品拿鐵買7送7，每日限量50,000組或30,000組搶購。此外，應景的咖啡起司牛奶季同步登場，引進單瓶65元的上島珈琲店牛奶咖啡、單瓶69元的縵雅無糖黑咖啡、韓國Binggrae咖啡牛奶與日本六重濃厚起司風味薯條等人氣商品，讓微涼秋日充滿濃郁香醇的幸福感。

▲單手提著這款手感溫潤的麻布托特包，搭配沉穩深色的咖啡極簡杯，大容量設計裝下日常隨身小物剛剛好，實用又好看。圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理

▲左手拿著圖騰繽紛的CITY CAFE杯，右手握著質感沉穩的CITY PRIMA精品杯，不管是想喝拿鐵還是極致果香咖啡，這檔限時優惠直接滿足你的咖啡癮。圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理





CITY CAFE 探索潮流集點 GO 活動

活動期間：2026年9月30日（三）至 11月10日（二），兌換至 2026年11月12日（四）止。

集點機制：限 uniopen 會員，結帳報手機號碼。購買 CITY CAFE 大杯以上每杯贈 1 點、特大杯系列每杯贈 2 點。

集點換購商品：集滿 6 點可加價購或指定點數免費換：

CITY CAFE x 蘆葦女力咖啡豆袋生活托特包：6 點 + 399 元。

CITY CAFE x 蘆葦女力咖啡豆袋兩用桌墊面紙套：6 點 + 399 元。

CITY CAFE 咖啡摺疊箱：6 點 + 399 元。

CITY CAFE 咖啡極簡杯（480ml）：6 點 + 399 元。

CITY CAFE 咖啡摺疊高凳：6 點 + 499 元。

CITY CAFE 咖啡摺疊矮凳：6 點 + 459 元。

CITY CAFE 咖啡原子筆 2 入組：6 點 + 129 元。

國際咖啡日加碼（9/28～10/2）

CITY CAFE：特大杯美式、特大杯厚乳拿鐵享同品項買 2 送 2。

CITY PRIMA：大杯精品美式、大杯精品馥芮白享同品項買 2 送 2。

CITY PRIMA 滿額贈（9/30～10/13）：購買 CITY PRIMA 精品咖啡消費滿 250 元，贈送「蜜桃協奏曲濾掛式咖啡」1 包（數量有限，贈完為止）。

!+ CAFE RESERVE 不可思議咖啡（即日起～10/13）：

購買大杯冠軍美式/拿鐵，即贈冠軍典藏濾掛式咖啡 1 包。

新品「哥倫比亞明鏡莊園藝伎」上市，精品手沖享 7 折、精品咖啡豆享 9 折優惠。

9/28～10/2 加碼：冠軍美式買 2 送 2、冠軍拿鐵買 2 送 1、全系列手沖 7 折、精品豆 9 折。

咖啡起司牛奶季（9/30～10/27）

上島珈琲店 CAN250：任 2 件 89 元，再送上島吊飾 1 個（共 4 款）。

縵雅無糖黑咖啡 Can260：單入特價 59 元、任 2 件 99 元。

韓國 Binggrae 咖啡牛奶 / BOURBON ALFORT MINI 起司巧克力餅乾 / MILKA OREO 三明治餅乾牛奶巧克力 / 日本六重濃厚起司風味薯條 / 日本夾心蛋糕 2 入：指定商品享買 2 件 79 折，持 uniopen 聯名卡享 3 件 75 折。

星巴克家常濾掛式咖啡：享買 1 送 1。

OPENPOINT 行動隨時取優惠（10/1～10/5）

CITY PRIMA 大杯精品美式（冰/熱）：買 7 送 7（限量 5 萬組）。

CITY PRIMA 大杯精品拿鐵（冰/熱）：買 7 送 7（限量 3 萬組）。

CITY PRIMA 大杯精品馥芮白（冰/熱）：買 7 送 7（限量 3 萬組）。

CITY PRIMA 中杯冰精品燕麥拿鐵：買 7 送 7（限量 2 萬組）。

CITY CAFE 特大濃萃美式：任選買 10 送 10（每日限量 2 萬組）。

CITY CAFE 特大濃萃拿鐵：任選買 10 送 6（每日限量 2 萬組）。

指定風味飲 10 杯組 520 元：包含皇家醇濃伯爵拿鐵、好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖風味瑪奇朵、靜岡濃抹茶、鹿兒島濃焙茶等（限量 5 萬組）。

果咖主打星 10 杯組 550 元：包含西西里風檸檬氣泡咖啡、檸檬咖啡（限量 5 萬組）。

搶完門市買2送2還意猶未盡？快看還有那些優惠訊息

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