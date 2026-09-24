中秋連假撕寶可夢貼紙！中山站寶可夢牆「網曝這時間來最好」，南瓜皮卡丘回歸要搶

編輯 鄭雅之 表示：上週沒搶到寶可夢貼紙，中秋連假不要再錯過了！

中秋連假台北最夯的打卡聖地就在捷運中山站，歡慶寶可夢30週年的快閃活動驚喜回歸。這次不僅能免費體驗撕貼紙試手氣，台北寶可夢中心與線上商城更同步推出「萬聖節南瓜皮卡丘」補貨、「附扣環吉祥物」公仔與「超夢造型悠遊卡」，讓全台寶可夢大師嗨翻天，準備好手刀衝一波了。



▲捷運中山站隆重登場寶可夢30週年主題展區，巨型伊布牆面引爆全台粉絲朝聖打卡熱潮(攝影：鄭雅之)

▲撕開精靈球貼紙背面隨機出現快龍等經典角色，就像現場體驗抽卡樂趣(攝影：鄭雅之)





中山站精靈球貼紙牆中秋連假也有

熱門打卡地標精靈球貼紙牆再度席捲中山地下大廳，吸引無數粉絲朝聖。整面牆黏滿免費貼紙，撕開隨機出現30週年限定版角色，就像現場抽卡般驚喜。每天清晨補貨的貼紙往往在8點半前就被搶空，建議想拿驚喜好禮的親親們一定要訂好鬧鐘，早起出門才能順利把限定寶可夢帶回家。



▲整面滿滿精靈球貼紙牆開放民眾免費撕，隨機藏有30週年限定版寶可夢驚喜。





萬聖節皮卡丘強勢回歸

除了快閃打卡牆外，周邊商品也爆發極高討論度。先前搶購一空的「萬聖節南瓜皮卡丘」玩偶驚喜補貨，還有胖丁與耿鬼等6款「附扣環吉祥物」，掛在包包上超級吸睛。霸氣的「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢」更是實用與收藏兼具，這波夢幻新品絕對是粉絲不可錯過的日常配件。



▲大受歡迎的萬聖節南瓜皮卡丘玩偶限定回歸補貨，極具收藏價值不容錯過(攝影：鄭雅之)





寶可夢中心整理券與線上購攻略

想要順利把夢幻周邊帶回家的粉絲要注意，台北實體門市於連假期間全面實施管制並發放「入店整理券」，建議出發前先上官網確認發放細節。如果不想現場排隊湊熱鬧，也可以鎖定指定時間進行線上搶購。因為所有商品數量有限售完為止，提前規劃好購買攻略才能確保戰利品順利到手。



▲寶可夢中心推出胖丁與可達鴨等6款附扣環吉祥物公仔，可愛吸睛必買(攝影：鄭雅之)

中山站寶可夢30週年快閃活動

地點：台北捷運中山站B1大廳層（1至4號出口十字交叉口往中山地下街方向）

時間：2026年9月25日至9月28日

亮點：大型精靈球貼紙打卡牆（免費索取且每人限撕一張）、30週年電子看板





台北寶可夢中心新品發售資訊

發售日期：2026年9月25日（線上商城於當日16點開賣）

門市整理券發放日：9月25日、26日、27日、28日（詳情以官方公告為主）

新品陣容：

毛絨玩具（萬聖節南瓜皮卡丘）售價760元

附扣環吉祥物（胖丁、可達鴨、呆呆獸、耿鬼、百變怪、卡比獸共6款）售價370元

寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢 售價250元





寶可夢30週年限定新品都要買到！

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