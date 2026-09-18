日本3COINS推出寶可夢30周年聯名周邊，全套62款爆款雜貨與限購整理券攻略全公開

寶可夢迷真的要尖叫了，日本人氣雜貨品牌3COINS宣布於10月10日重磅推出寶可夢30周年聯名第一彈，包含餐具、文具與包款共62款限定商品。資深編輯 李維唐 表示，本次聯名以經典遊戲紅與綠為靈感，並劃分為3大主題風格設計，針對發售首日熱烈人潮更實施實體門市事前抽選與嚴格限購，極具收藏價值與搶購熱度。

寶可夢迷真的要尖叫了，為慶祝經典遊戲寶可夢紅與綠（ポケットモンスター 赤・緑）問世30周年，日本極具人氣的質感雜貨品牌3COINS宣布於10月10日星期六重磅推出寶可夢30周年聯名商品第一彈。全系列包含餐桌上上桌的精緻餐具、文具小物與隨身包款等多達62款生活雜貨，從經典懷舊圖樣到摩登現代的設計風格一應俱全。不論是想打造溫馨有質感的居家空間，還是希望在出門時展現時尚配件品味，這波充滿療癒感的日本限定周邊絕對能滿足所有寶可夢迷的日常想像。

▲寶可夢迷敲碗期待的重磅聯名終於來了，3COINS這次為了慶祝寶可夢問世30周年，特別推出全套62款爆款生活雜貨與隨身配件，日本全國門市與官方網站線上購物PAL CLOSET將在10月10日星期六同步開賣。圖／3COINS提供；窩客島整理



三大主題設計風格解析，全套62款限定雜貨展現生活美學

這次聯名企劃特別精心設計了3款不同主題風格的視覺圖樣，將寶可夢的經典魅力完美融入日常生活品味之中。首先是主打古典懷舊風格的「Design 1」，以經典沉穩的線條勾勒出懷舊氛圍，推出售價880日圓的質感馬克杯與售價770日圓的精緻小皿2枚組，放在餐桌上立刻提升用餐情調。同時還有售價330日圓的PVC透明收納包與BOOK型筆記本，適合放置於辦公桌或書房點綴日常生活。

▲這系列沉穩復古的Design 1風格實在太生坑，滿滿懷舊風的皮卡丘與妙蛙花紙袋質感極佳，搭配擺在餐桌上瞬間加分的馬克杯與精緻文具組，辦公桌擺上一整套直接讓上班心情變超好。圖／3COINS提供；窩客島整理

▲Design 2走的是繽紛活潑的粉嫩配色，從造型活潑的皮卡丘與耿鬼造型鑰匙圈、透明收納包到馬卡龍色系保鮮盒一應俱全，擺在一起整齊列隊的畫面超級療癒，身為死忠粉絲當然要全部打包帶回家。圖／3COINS提供；窩客島整理

▲熱愛極簡質感的粉絲絕對不能錯過Design 3，布滿寶可夢圖鑑點陣圖圖樣的帆布托特包與生活周邊，密密麻麻的經典角色排在一起既可愛又有設計感，隨手一提就能輕鬆展現滿滿的日常時尚氛圍。圖／3COINS提供；窩客島整理

日本實體門市與線上通路同步開賣，限定入場機制與限購規則全攻略

接著是充滿繽紛生活風格的「Design 2」，售價550日圓的迷你玻璃杯共有6款精美圖案，倒入清涼飲料時光線折射出極具質感的透明光澤。售價1,100日圓的質感帆布托特包與售價660日圓的便利票卡包，觸感細致平滑，搭配售價330日圓的絨毛感柔軟迷你手巾，讓每一次出門都帶有細膩精致的生活態度。最後則是主打極簡外出風格的「Design 3」，走的是現代簡約的機能美學，包含售價990日圓的透明雨傘、售價1,320日圓的大容量托特包以及售價880日圓的可收納環保購物袋，雨天或日常購物都能隨心展現時尚層次感。

為了讓前往日本旅遊或在日本當地的粉絲都能安心且順利購入心儀的寶可夢周邊，日本全國3COINS門市包含3COINS+plus、3COINS OOOPS!、3COINS station以及官方線上購物網站PAL CLOSET將於10月10日星期六同步發售。因應發售首日預計帶來的熱烈人潮，日本實體門市於10月10日星期六當天將實施事前抽選入場限制，獲得整理券的幸運粉絲才可進入寶可夢專屬販售區域選購。



在購買數量限制方面，實體門市規定每人每筆消費針對單一商品及單一顏色限購1件。若選擇於官方線上購物網站PAL CLOSET購買，每筆消費針對單一商品及單一顏色則限購3件。喜愛寶可夢的粉絲若剛好在日本，請務必提前做好搶購準備，一舉將最喜愛的質感雜貨帶回家。

3COINS × 寶可夢 30 周年聯名活動資訊整理

活動主題：寶可夢（Pokémon）問世 30 周年紀念聯名商品第一彈

發售日期：2026 年 10 月 10 日（星期六）

商品總數：全系列共 62 款生活雜貨與服飾配件

設計風格：共包含 3 款主要主題設計風格

Design 1（古典懷舊風格）：線條沉穩復古，涵蓋餐桌瓷器、文具與 PVC 收納包等品項。

Design 2（繽紛生活風格）：色彩鮮豔繽紛，涵蓋隨身配件、玻璃杯、毛巾與鑰匙圈等日常生活用品。

Design 3（極簡外出風格）：現代簡約美學，包含雨傘、大容量托特包與可收納環保購物袋等機能品項。

販售通路

日本實體門市：日本全國 3COINS、3COINS+plus、3COINS OOOPS!、3COINS station

官方線上購物網站：PAL CLOSET

入場與限購規則

實體門市入場限制：2026 年 10 月 10 日開賣首日，實體門市之寶可夢商品販售區實施「事前抽選整理券」入場限制

實體門市限購數量：每人每筆消費，單一商品及單一顏色限購 1 件

線上網站限購數量：於 PAL CLOSET 官網購買，每筆消費單一商品及單一顏色限購 3 件

Design 1（古典懷舊風格）

保鮮袋組：330 日圓

馬克杯（2 款）：各 880 日圓

小皿 2 枚組（2 款）：各 770 日圓

紙袋 2 枚組：330 日圓

BOOK 型便條紙（4 款）：各 330 日圓

滑蓋鏡（2 款）：各 550 日圓

PVC 收納包（4 款）：各 330 日圓

束口袋組：550 日圓

透明資料夾 3 枚組：330 日圓

透明資料夾 4 枚組：550 日圓

Design 2（繽紛生活風格）

迷你密封袋：550 日圓

密封袋：660 日圓

迷你玻璃杯（6 款）：各 550 日圓

迷你保鮮盒 6 個組：330 日圓

保鮮盒 3 個組：770 日圓

BOOK 型標籤貼紙組：330 日圓

貼紙組：550 日圓

手提塑膠袋 小（2 款）：各 550 日圓

手提塑膠袋 大：550 日圓

鑰匙圈（6 款）：各 330 日圓

帆布托特包：1,100 日圓

收納包：660 日圓

迷你手巾（4 款）：各 330 日圓

洗臉毛巾（2 款）：各 770 日圓

浴巾：1,650 日圓

票卡包：660 日圓

迷你收納包（4 款）：各 550 日圓

Design 3（極簡外出風格）

壁貼：770 日圓

透明雨傘：990 日圓

BIG 密封袋：660 日圓

購物袋：550 日圓

塑膠束口袋組：330 日圓

BIG 手帕：660 日圓

環保購物袋：880 日圓

托特包：1,320 日圓

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