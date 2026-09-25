10間中秋速食優惠要吃！麥當勞雞塊免費送、摩斯月亮薯條買一送一，炸雞、蛋撻也有0元多一件

編輯 鄭雅之 表示：中秋連假就是要吃各種優惠！10間速食優惠買一送一先搶～

中秋連假速食優惠全攻略登場。連鎖速食龍頭與熱門品牌聯手祭出超狂省錢方案，從免費送雞塊、披薩買大送大，到甜點冰品買一送一通通有。只要善用手機應用程式優惠券或於點餐時輸入專屬代碼，就能用超劃算的甜甜價格享受澎湃美食，讓大家連假期間吃飽飽又不傷荷包。



▲麥當勞中秋節優惠，滿350元就送6塊原味麥克鷄塊。

▲達美樂與乾杯燒肉聯名，輸入代碼【980325】享買大送大再送大可樂，滿足不同人數的派對聚餐需求。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理





麥當勞滿額送雞塊、摩斯漢堡飲料買一送一

麥當勞與摩斯漢堡優惠一次看。麥當勞於9月23日至10月13日推出歡樂送優惠，滿350元就送6塊原味麥克鷄塊，APP會員至10月10日買指定套餐再送4塊雞塊。摩斯漢堡至9月30日推出4個雞塊2份79元、蒟蒻冰茶買一送一，以及169元與269元等多款超值套餐。此外，9/25中秋節當天也將人氣月亮薯條推出買一送一優惠，下午嘴饞買來吃剛剛好。



▲摩斯漢堡中秋優惠，至9月30日推出4個雞塊2份79元、蒟蒻冰茶買一送一。





漢堡王點心百元有找、頂呱呱烤雞餐享折扣

漢堡王與頂呱呱熱門餐點推薦。漢堡王至9月30日推出九九堡衛戰，15塊雞塊只要99元，雞薯條2份89元，雙堡組合更享有甜甜價。頂呱呱則於9月22日至9月28日主打烤腿饗宴，無敵烤腿餐特價199元，烤腿雙人餐329元，烤腿分享組特價599元，全台多數門市皆適用。



▲漢堡王中秋優惠，至9月30日推出九九堡衛戰，15塊雞塊只要99元，雞薯條2份89元。(攝影：鄭雅之)





拿坡里披薩烤雞組合、三商炸雞買一送一

拿坡里與三商炸雞折扣超有誠意。拿坡里至10月15日推出小披薩加12隻香草烤雞翅特價199元。三商炸雞至9月30日買6塊炸雞桶特價199元再送2隻雞翅，泡菜豬排刈包套餐只要99元，經典牛丼刈包與戰斧雞腿更祭出買一送一震撼價，想吃美味炸雞絕不能錯過。



▲三商炸雞中秋優惠，至9月30日買6塊炸雞桶特價199元再送2隻雞翅。





達美樂燒肉披薩買大送大、德克士炸雞拼盤超划算

達美樂與德克士話題新品登場。達美樂與乾杯燒肉聯名，輸入代碼【980325】享買大送大再送大可樂，輸入【994349】享3個大披薩799元起。德克士至10月22日前推出咔滋炸雞辣翅桶優惠價299元，包含紫金QQ球與杏鮑菇的爽吃歡樂拼盤特價199元，非常適合聚會。



▲德克士中秋優惠，10月22日前推出咔滋炸雞辣翅桶優惠價299元。圖／德克士提供；窩客島編輯李維唐整理





酷聖石冰淇淋第二件半價、肯德基蛋撻買一送一

酷聖石與肯德基甜點好康別錯過。酷聖石於9月24日至9月28日購買中杯以上冰淇淋享同尺寸第二件半價。肯德基主打中秋蛋撻熟客卡，入手即享買一送一或買三送四優惠券，搭配多款專屬優惠碼，不管是自己享用或是秋節親友聚會送禮，都是超人氣又劃算的美味選擇。



▲肯德基中秋優惠，推原味蛋撻買一送一。

麥當勞 中秋優惠

9月23日至10月13日，麥當勞APP天天送「歡樂送2.0專屬優惠券」，單筆食物消費滿350元送「6塊原味麥克鷄塊」一份（外送費及其他優惠券不計入門檻）。

即日起至10月10日，會員於APP購買指定經典超值全餐送「4塊麥克鷄塊」（每券限兌換一次）。





摩斯漢堡 中秋優惠

即日起至9月30日，使用自助點餐機或MOS ORDER APP輸入優惠代碼享以下優惠：

摩斯雞塊（4個）：2份特價79元

摩斯蒟蒻冰茶：買一送一

新咕咕雞堡+紅茶：優惠79元

黃塔塔鱈魚堡+紅茶：優惠79元

康普蒟蒻冰茶：優惠49元

巴西莓蒟蒻冰茶/巴西莓蘇打：任選2杯99元

摩斯炸蝦堡+摩斯雞塊（6塊）+方塊薯餅（3個）+冰紅茶（L）：優惠價169元

超級大麥薑燒珍珠堡+摩斯雞塊（6塊）+方塊薯餅（3個）+冰紅茶（L）：優惠價169元

超級大麥海洋珍珠堡+超級大麥薑燒珍珠堡+雞塊月亮薯組+方塊薯餅（3個）+冰紅茶（L）（2杯）：優惠價269元





漢堡王 中秋優惠

即日起至9月30日推出九九堡衛戰活動，點餐輸入優惠碼享優惠：

【P0609】15塊雞塊：優惠價99元

【P0579】雞薯條：2份特價89元

【P0692】雙層小華堡＋美式花生雙層脆堡

【P0693】雙層火烤牛肉堡＋雙層田園華鱈魚堡

【P0694】雙層牛無麵包堡：2個特價359元

【P0695】雙層安格斯堡：2個特價369元





頂呱呱 中秋優惠

9月22日至9月28日，烤腿雙人餐優惠價329元，烤腿分享組特價599元，無敵烤腿餐特價199元（不適用青埔、桃機、松機門市）。





拿坡里 中秋優惠

即日起至10月15日，「小披薩＋香草烤雞翅12隻」特價199元（內用外帶皆適用，可加價100元升級為大披薩）。





三商炸雞 中秋優惠

即日起至9月30日，買6塊炸雞桶送2隻香檸起司雞翅，特價199元（內用外帶皆可）。

是拉差泡菜豬排刈包＋1隻雞翅＋飲料：特價99元。

經典牛丼刈包、戰斧雞腿：買一送一。





達美樂 中秋優惠

乾杯燒肉聯名，輸入優惠代碼【980325】享買大送大再送大可樂。

輸入優惠代碼【994349】享3個大披薩799元起（可加價升級燒肉披薩）。





COLD STONE 中秋優惠

9月24日至9月28日，購買中杯以上冰淇淋、濃巧阿法淇朵，享同尺寸冰淇淋第二件半價（不含脆餅/桶裝，價低者為優惠品項）。





肯德基 中秋優惠

中秋蛋撻熟客卡，入手即享買一送一或買三送四券。





德克士脆皮炸雞 中秋優惠

即日起至10月22日，推出秋日好食雞活動：

咔滋炸雞辣翅桶（咔滋脆皮炸雞4塊、咔滋香辣雞翅2對） 優惠299元。

爽吃歡樂拼盤（紫金QQ球2份、咔滋洋蔥圈1份、BBQ烤翅2對、酥炸杏鮑菇1份） 優惠199元。





中秋限定優惠、活動要跟上！

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