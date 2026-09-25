香腸丸子先PASS！國健署傳授中秋烤肉「3招顧健康」，菜單這樣換熱量油脂少一大半

中秋烤肉想吃得開心又健康，掌握以下三點，就能大飽口福又不怕身體負擔太大。

中秋連假第一天，飄香的烤肉與香甜的月餅歡聚時不可或缺的應景靈魂，但隨之而來的熱量爆表與健康負擔，往往讓人在大飽口福後充滿罪惡感。為了讓大家能開心過節又能少點體重與身體的沉重負擔，國民健康署特別提出了「巧吃點、均衡點、清新點」三大飲食與烤肉生活指南，只要在細節上稍微調整，就能輕鬆掌握美味與健康的黃金平衡。

▲ 中秋連假親友歡聚烤肉應景，掌握國健署健康原則就能無負擔享用美味。

月餅切小塊分著吃，配無糖茶最解膩

面對油脂與糖分偏高的傳統月餅，直接嗑完一整顆常常讓熱量瞬間失控。以一顆重量約180公克的松子蓮蓉月餅為例，熱量就高達720大卡，幾乎等同於吞下2.5碗白飯，若是再配上含糖飲料簡直是熱量災難。想要聰明享用甜點，挑選時可以先詳閱營養標示比較熱量與含糖量，食用時不妨切成小塊與親友共同分食。此外，將手搖飲換成無糖茶或白開水，不僅能解膩，更能大幅減少多餘的糖分攝取。

▲傳統月餅油脂與熱量極高，切小塊與家人分食能有效控制攝取量，並搭配無糖茶或白開水大幅減少糖分吸收。圖／香港美心提供

蔬菜取代加工肉，醬薄薄刷一層就好

澎湃的烤肉饗宴其實也能吃得更無負擔，關鍵就在於食材與烹調方式的轉變。建議多選擇魚肉、雞肉等低脂肉類，並大幅減少香腸、培根或丸子等高鈉加工食品，並多撥出空間給香菇、青椒、甜椒與玉米筍等新鮮蔬菜。烤肉時避免油脂直接滴落火源或長時間高溫烘烤，並記得頻繁翻動食材，若不幸烤焦則务必去除焦黑部分。醬汁方面薄刷即可，或者善用蔥、蒜、胡椒等天然香料提味，就能兼顧誘人風味與身體健康。

▲烤肉時多選低脂肉類與新鮮蔬菜，減少香腸丸子等高鈉加工食品。

挑通風戶外烤肉，分開烤肉區與休息區

除了吃進肚子裡的食材，烤肉時產生的油煙與細懸浮微粒（PM2.5）也是不可忽視的健康隱患，容易對眼睛與呼吸道造成刺激。烤肉場所應優先選擇通風良好的戶外環境，切忌在室內或封閉陽台進行。規劃場地時可巧妙將烤肉區與休憩區分開，負責掌廚的人也應適時休息走動，並隨時注意風向避免長時間待在下風處。敏感族群更要加強防護，減少炭火煙霧的暴露，才能優雅清新地享受賞月時光。

▲烤肉場所應優先選擇通風良好的戶外，避免室內或封閉陽台油煙蓄積。



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