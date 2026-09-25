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Marimekko信義區快閃店！Marimekko快閃新光A11館，滿額送台灣限定托特包

Marimekko台北快閃店信義區台北信義新天地A11館
2026-09-25 17:40文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

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Marimekko信義區快閃店！編輯鄭亦庭表示：滿額直接送台灣限定托特包，快衝信義區新光A11館。

Marimekko信義區快閃店！芬蘭時尚生活風格品牌Marimekko即日起至9月30日，於新光三越台北信義新天地A11館1樓打造「Art of Flowers 花漾藝趣」期間限定店，本次以印花設計師Erja Hirvi創作的Kukasta kukkaan印花為主角打造，將充滿活力的抽象花朵融入空間，帶來一系列服飾、居家小物，滿額直接送台灣限定款托特包。

▲芬蘭品牌Marimekko信義區快閃店！Art of Flowers 花漾藝趣快閃店帶來一系列服飾、居家小物。(攝影：鄭亦庭)
▲芬蘭品牌Marimekko信義區快閃店！Art of Flowers 花漾藝趣快閃店帶來一系列服飾、居家小物。(攝影：鄭亦庭)
▲芬蘭品牌Marimekko信義區快閃店！Art of Flowers 花漾藝趣快閃店帶來一系列服飾、包包、居家小物。(攝影：鄭亦庭)
▲芬蘭品牌Marimekko信義區快閃店！Art of Flowers 花漾藝趣快閃店帶來一系列服飾、包包、居家小物。(攝影：鄭亦庭)

Marimekko信義區快閃店

Marimekko信義區快閃店「Art of Flowers 花漾藝趣」聚焦Kukasta kukkaan印花，透過繽紛花卉與搶眼的色彩組合，將印花從平面延伸至快閃店購物空間，Marimekko信義區快閃店以花市為靈感打造，現場可以看到花攤小販打卡點，也特別融入來自Marimekko位於芬蘭赫爾辛基布料印花工廠的視覺內容，將印花誕生的完整創作氛圍帶到台北。
▲Marimekko信義區快閃店！快閃店以花市為靈感設計，呈現Marimekko繽紛多彩且充滿想像力的花卉藝術世界。(攝影：鄭亦庭)
▲Marimekko信義區快閃店！快閃店以花市為靈感設計，呈現Marimekko繽紛多彩且充滿想像力的花卉藝術世界。(攝影：鄭亦庭)

Kukasta kukkaan印花系列商品

芬蘭印花設計師Erja Hirvi在2024年夏日度假時沉浸於花卉世界，捕捉自然界花朵千變萬化的姿態，創作出充滿活力的Kukasta kukkaan印花，芬蘭語為「從花到花」之意，寓意蜜蜂在夏日繁花叢中飛舞，Marimekko信義區快閃店「Art of Flowers 花漾藝趣」以此印花為核心，帶來服飾、包包、配件，以及杯盤、抱枕等一系列生活家居用品。
▲Marimekko信義區快閃店展示Kukasta kukkaan印花系列服飾、配件、生活家居用品等。(攝影：鄭亦庭)
▲Marimekko信義區快閃店展示Kukasta kukkaan印花系列服飾、配件、生活家居用品等。(攝影：鄭亦庭)

Marimekko信義區快閃店滿額送托特包

現在至Marimekko官方LINE預約入場，預約成功即可在報到時獲得「印花明信片組」，9月25日當天不限金額消費，並在FB或IG拍照分享與打卡，就送限定花束，此外，即日起至9月30日快閃期間，於Marimekko花漾藝趣快閃店單筆消費滿10,000元，就送快閃店台灣限定托特包，快來Marimekko信義區快閃店。
▲Marimekko信義區快閃店活動期間單筆消費滿10,000元，即可免費獲得台灣限定托特包。(攝影：鄭亦庭)
▲Marimekko信義區快閃店活動期間單筆消費滿10,000元，即可免費獲得台灣限定托特包。(攝影：鄭亦庭)
▲Marimekko信義區快閃店！以Kukasta kukkaan印花為主角打造，滿額直接送台灣限定款托特包。(攝影：鄭亦庭)
▲Marimekko信義區快閃店！以Kukasta kukkaan印花為主角打造，滿額直接送台灣限定款托特包。(攝影：鄭亦庭)

ART OF FLOWERS 花漾藝趣 活動資訊

活動日期：9/24 – 9/30
活動地點：新光三越台北信義新天地A11館一樓(台北市信義區松壽路11號1F，南大門 Tesla旁)

Marimekko花漾藝趣快閃店 滿額贈活動

活動期間於Marimekko花漾藝趣快閃店單筆消費滿10,000元，就送快閃店限定托特包乙只。(數量有限，贈完即止，不累贈)

ART OF FLOWERS花漾藝趣快閃店 單日限定快閃花市活動

9/25憑Marimekko花漾藝趣快閃店不限金額消費，並於FB/IG拍照分享與打卡，即贈限定花束乙束（數量有限，贈完即止）

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