圓山大飯店秋蟹宴580元起！金龍、圓苑雙餐廳開吃，爆膏沙母、避風塘沙公、麻油紅蟳一次滿足

秋意漸濃，圓山大飯店自10月1日至11月30日推出「秋色正紅・蟹逅圓山」秋蟹限定佳餚，由國宴主廚以當令沙母、沙公與紅蟳入饌，單品580元起。資深編輯李維唐表示，本次金龍與圓苑餐廳分別以港式陳皮豆豉與台式麻油爆炒技法演繹，是秋季品嚐頂級海味不容錯過的國宴級饗宴。

秋天就是要大啖肥美秋蟹！圓山大飯店自2026年10月1日至11月30日推出「秋色正紅・蟹逅圓山」秋季限定蟹宴，金龍餐廳與圓苑餐廳雙雙端出當令海味，由國宴級主廚團隊嚴選蟹膏豐美的沙母、肉質厚實的大沙公與鮮甜紅蟳，結合經典粵菜及台式料理手法，打造多款令人垂涎的秋季佳餚。從陳皮豉椒炒沙母、避風塘大沙公到暖胃的砂煲麻油紅蟳，還有龍虎斑、烏參等山海珍饈，限定單品每道580元起，讓海鮮控在圓山大飯店的紅柱金瓦與台北城市景致相伴下，盡情享受一年一度的秋蟹盛宴。

▲圓山大飯店推出「秋色正紅・蟹逅圓山」主題秋蟹饗宴，嚴選當令肥美沙母、厚實沙公與爆膏紅蟳，搭配多款中華與粵菜國宴級佳餚擺滿整桌，光看就讓人垂涎欲滴。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理



金龍餐廳道地港味開吃！陳皮豉椒炒沙母、XO醬爆魚肚展現濃郁海味

圓山大飯店金龍餐廳由許耀光主廚以經典粵菜技法演繹秋季旬味，其中「陳皮豉椒炒沙母」嚴選秋季蟹膏豐美的大沙母，搭配老陳皮與豆豉燜煮入味，讓陳皮獨有的甘甜香氣與豆豉鹹香相互交融。飽滿蟹肉充分吸收醬汁精華，入口不僅能品嚐沙母本身的鮮甜，更能感受濃郁蟹膏與港式醬香交織的豐富層次，讓喜愛啃蟹的饕客大呼過癮。

另一道「XO醬爆魚肚」同樣展現港式料理的迷人魅力，主廚以純手工自製XO醬搭配魚肚大火翻炒，讓辛香鮮美的醬汁緊緊包覆食材，入口爽脆、香氣十足，充分呈現粵菜講究的鑊氣與海味。

除了兩道招牌料理，金龍餐廳還推出「藍蝦盧黃沙母煲」、「櫻香蒸龍虎斑」及「薑蔥生蠔煲」等限定美饌，從濃郁鮮香的沙母煲、清蒸龍虎斑的細緻口感，到薑蔥生蠔煲的鮮美滋味，讓喜愛港式海鮮料理的饕客一次品嚐多款秋季旬味。

▲金龍餐廳「陳皮豉椒炒沙母」選用極致肥美的秋蟹入饌，老陳皮甘甜與豆豉鹹香深深滲入厚實蟹肉中，咬下去滿口都是濃郁甘醇的港式鑊氣。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

▲金龍餐廳「薑蔥生蠔煲」一端上桌就香氣四溢，顆顆飽滿肥美的生蠔吸飽薑蔥香氣，入口滑嫩多汁且鮮味爆棚，海鮮控千萬不能錯過。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

圓苑餐廳霸氣避風塘大沙公登場！砂煲麻油紅蟳暖胃又暖心

喜歡濃郁蒜香與台式料理的饕客，則不能錯過圓苑餐廳由戴立承主廚打造的秋蟹限定菜單。其中「避風塘大沙公」選用10月初肥美的大沙公，斬件後輕拍麵粉，再經高溫油炸，接著加入乾辣椒、豆豉與大量蒜末大火拌炒，讓金黃蒜香緊緊包覆每一塊蟹肉。

大沙公肉質厚實飽滿，搭配避風塘料理特有的酥香蒜蓉與微辣滋味，入口先是濃郁香氣，接著感受蟹肉本身的鮮甜，層次豐富的口感令人忍不住吮指回味，尤其適合喜歡重口味海鮮料理的饕客。

天氣逐漸轉涼，另一道「砂煲麻油紅蟳」更是秋季餐桌上的暖心選擇。主廚嚴選特級大紅蟳，搭配黑麻油與老薑慢火煲煮，讓濃郁麻油香氣與紅蟳鮮甜充分交融。熱騰騰的砂煲一上桌，麻油與老薑香氣撲鼻而來，搭配紅蟳鮮美滋味，為秋日聚餐增添溫潤暖意。

若是不想費心剝蟹，圓苑餐廳也準備了「魚子醬蟹肉炒飯」與經典台式「蹄筋烏參煲」，讓饕客除了品嚐當令蟹鮮，也能享受不同風味的山海珍饈。從香酥蒜香、濃郁麻油到鮮甜蟹肉，展現中華料理多變的烹調手法與豐富滋味。

▲圓苑餐廳「砂煲麻油紅蟳」嚴選特級大紅蟳與黑麻油、老薑慢火煲煮，熱騰騰的麻油香氣撲鼻而來，溫潤湯頭搭配鮮甜蟹肉，天涼時吃上一碗超暖胃。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

▲「桂花沙公」將肥美碩大的大沙公完美呈現，大螯肉質結實飽滿，搭配清爽鮮香的醬汁與蛋花拌炒，每一口都吃得到最純粹的秋蟹鮮甜。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

圓山大飯店秋蟹宴10月1日開吃！雙餐廳限定料理580元起

圓山大飯店此次以「秋色正紅・蟹逅圓山」為主題，將當令肥美蟹鮮結合山珍海味，由金龍餐廳與圓苑餐廳分別呈現粵菜與中華料理的不同風貌。無論是喜歡濃郁港式醬香的陳皮豉椒炒沙母，還是偏愛酥香蒜味的避風塘大沙公，或是想在微涼秋日來上一鍋砂煲麻油紅蟳，都能在圓山大飯店找到適合自己的秋季美味。本次秋季限定蟹宴自2026年10月1日至11月30日開放預訂，單品每道580元起，邀請喜愛海鮮的饕客把握秋蟹肥美時節，相約親友走進圓山大飯店，在紅柱金瓦與台北城市景致相伴下，享受一場充滿秋日旬味的山海饗宴。

▲如果不喜歡剝蟹殼，經典台式「蹄筋烏參煲」也是超讚選擇，軟Q入味的蹄筋與滑嫩烏參交織出滿滿膠原蛋白，口感鮮甜溫潤超對味。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

▲主廚手工自製XO醬大火翻炒魚肚，將辛香鮮美的濃郁醬汁完美鎖在魚肚裡，入口爽脆又帶著強烈鑊氣，絕對是下飯必點的極品美味。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

秋色正紅・蟹逅圓山

活動期間：2026年10月1日至11月30日（開放預訂）

參與餐廳：金龍餐廳、圓苑餐廳

餐點價格：秋蟹限定單品佳餚每道 580 元起

金龍餐廳（主打經典粵菜工藝與道地港味）

陳皮豉椒炒沙母：嚴選秋季肥美、蟹膏豐美的大沙母，搭配老陳皮與豆豉燜煮入味。

XO醬爆魚肚：使用主廚純手工自製 XO 醬大火翻炒魚肚，口感爽脆、鑊氣十足。

其他限定美饌：藍蝦盧黃沙母煲、櫻香蒸龍虎斑、薑蔥生蠔煲。

圓苑餐廳（主打多款百變風味與台式經典）

避風塘大沙公：選用 10 月初肥美大沙公，斬件拍粉高溫油炸後，與乾辣椒、豆豉及蒜末大火拌炒。

砂煲麻油紅蟳：嚴選特級大紅蟳，搭配黑麻油與老薑慢火煲煮。

下飯逸品與台式佳餚：魚子醬蟹肉炒飯、蹄筋烏參煲。

品嚐完圓山大飯店的國宴級秋蟹料理，還想看看台北其他五星飯店推出了哪些驚艷舌尖的秋季限定新菜單嗎？

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