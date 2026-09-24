烤盤太大小心氣爆！標檢局提醒中秋烤肉「卡式爐使用8眉角」，擺放位置也是大重點

編輯王瀅瀅表示，卡式爐雖然方便，但使用上這些撇步必須記牢！

中秋連假即將到來，重要活動烤肉也不可或缺。除了使用傳統木炭外，也有許多家庭會使用輕巧方便的「攜帶式卡式爐」搭配烤盤；除了可免去辛苦升火，也不必擔心食材輕易烤焦，確實是相對環保健康的好選擇。然而，若使用不當，瓦斯罐氣爆引發燒燙傷的事故亦時有所聞。為此，經濟部標準檢驗局早已將卡式爐列為強制檢驗商品，標檢局臺南分局報驗發證科也特別貼心提醒民眾，市售品牌繁多，選購與使用時務必多加留意，才能真正享有安全又歡樂的烤肉時光。

▲標檢局臺南分局特別提醒民眾，選購與使用卡式爐務必注意相關安全事項。

選購認明檢驗標識，上桌前先做全機安檢

想要買得安心、用得放心，第一步從挑選與檢查開始。消費者在選購卡式爐時，除了評估便利性與價格，一定要認明商品本體上貼有「商品檢驗標識」與完整的中文標示。買回家或拿出來使用前，務必仔細閱讀說明書與警語，並確認相關安全裝置是否生鏽不良。在正式點火之前，別忘了仔細檢查爐具與瓦斯罐的接合部位以及瓦斯通路是否有漏氣情況，只要聞到異常的瓦斯味，就絕對不能強行點火，預防措施做足才能避免潛在危險。

▲選購卡式爐時務必認明商品本體貼有「商品檢驗標識」與完整中文標示。

擺放穩固保持通風，鍋具切記不能超載

進入實際烹煮階段，環境與器具的搭配更是安全關鍵。卡式爐應穩固平放於地面或桌面上，並遠離易燃物及備用的瓦斯罐；同時場所必須保持良好通風，以免造成缺氧或一氧化碳中毒的隱形威脅。特別要注意的是，烹煮時切不可使用超過爐架面積的過大鍋具或烤盤，因為過大的盤面會將熱能向下輻射，導致瓦斯罐過熱、內部壓力過高而引發氣爆。

▲烹煮時切勿使用超過爐架面積的過大烤盤，避免輻射熱蓄積導致瓦斯罐氣爆。

故障切勿擅自拆解，用畢立刻卸下瓦斯罐

烤肉趴熱鬧收場後，後續的維護與收納同樣馬虎不得。若卡式爐在使用過程中出現故障或異常，切記不可自行拆解或隨意更換零件，應立即送往廠商指定的維修站進行檢修，交由專業人員處理才能確保安全。而在享用完美味佳餚後，記得順手將瓦斯罐從爐具上移除存放，這個小小的動作不僅能避免不可預期的事故發生，同時既安全又節省瓦斯，為精彩的中秋烤肉饗宴畫下完美的句點。

▲烤肉完畢後務必將瓦斯罐順手移除存放，防範意外發生同時又能節省瓦斯。





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