德克士老會員免費吃2塊炸雞！麵屋一燈9元加購叉燒，秋季美食優惠最高現省150元

微涼秋風襲來正是大快朵頤的最好時機！資深編輯李維唐表示：「這次麵屋一燈與德克士兩大品牌推出的秋季檔期，不僅在風味上展現極致職人工藝，更以實質的折扣回饋消費者，是入秋不容錯過的美食盛事。」

麵屋一燈與德克士秋季美食優惠接力登場，拉麵控、炸雞控準備開吃。麵屋一燈將於10月1日推出328元「貝萃雙鮮醬油拉麵」，以蛤蜊、海瓜子打造鮮味滿滿的限定湯頭，搭配阿爾法餐飲集團9週年慶，招牌綜合叉燒只要9元就能加購。德克士則祭出會員月第二波優惠，符合資格的老會員免費領取2塊炸雞，還有199元起秋日套餐與消費滿200元登錄發票抽好禮，讓美食控一次收下秋季好康。

▲秋天最想來一碗熱呼呼的拉麵，滿滿的蛤蜊鮮香交織熟成醬油風味，再加上一顆咬下會流心的半熟鹽味蛋與滿滿厚實肉片，一口麵一口湯讓人直呼太幸福。圖／麵屋一燈提供；窩客島整理



麵屋一燈雙貝拉麵328元開吃，蛤蜊海瓜子鮮味交織

秋天就是想來碗熱騰騰的拉麵。麵屋一燈將於10月1日至12月31日推出第四季限定「貝萃雙鮮醬油拉麵」，以蛤蜊與海瓜子2種貝類為主角，結合醇厚雞豚湯底與熟成醬油，讓貝類的清鮮與醬香相互襯托，呈現溫潤又有層次的秋日滋味。每碗售價328元，配料一次集結鴨胸、雞胸、豬五花及半熟鹽味蛋，從不同肉品的香氣到雙貝湯頭的鮮美，讓拉麵控一碗就能品嚐多重風味。

麵屋一燈9週年叉燒只要9元，新店裕隆城10月7日開幕

想讓拉麵肉量再升級，這波9週年優惠別錯過。麵屋一燈推出「旨味加貝享」限定活動，原價59元的招牌綜合叉燒，透過官方社群領券即可享9元加購優惠，現省50元。優惠券領取至10月20日，使用期限至10月31日。除了限定新品與週年慶，麵屋一燈也宣布10月7日正式進駐新店裕隆城，開出全台第12家門市，同時首度插旗新北市，讓新北拉麵迷又多了一個美食選擇。

▲喝一口融合蛤蜊與海瓜子雙貝鮮味的甘醇湯頭，配上軟嫩鴨胸與香氣四溢的叉燒肉，九週年活動期間領券還能用9元銅板價把招牌綜合叉燒加進碗裡，簡直太划算。圖／麵屋一燈提供；窩客島整理

德克士老會員免費吃2塊炸雞，5大會員優惠最高現省150元

炸雞控也有好消息。德克士會員月第二波「再寵你」自9月21日起登場，凡於2026年8月19日含當日以前已具有效會員資格者，即可至會員券匣領取「免費2塊雞」券，一次享用原味與椒麻咔滋脆皮炸雞各1塊，新註冊會員也有免費1塊炸雞等入會好禮。這次會員月還推出5項限定優惠，包含299元半半炸雞套餐、0元免費2塊雞、600元買桶送手槍腿、99元熱門點心餐，以及119元檸香雞腿堡個人餐，最高現省150元。

德克士199元秋日套餐限時開吃，滿200元登錄發票再抽炸雞

迎接秋季聚餐，德克士同步推出「秋日好食雞」限定組合。299元「咔滋炸雞辣翅桶」集結4塊咔滋脆皮炸雞與2對咔滋香辣雞翅，現省56元。另一款199元「爽吃歡樂拼盤」則有紫金QQ球、咔滋洋蔥圈、BBQ烤翅及酥炸杏鮑菇，現省40元，讓炸物控一次滿足。活動期間於符合資格的門市單筆消費滿200元，並於9月30日前完成有效發票登錄，還能參加命運輪盤「通通有獎」活動，有機會獲得咔滋脆皮手槍腿、炸雞與洋蔥圈等5款好禮。

▲金黃酥脆的炸雞桶一端上桌就香氣四溢，一口咬下喀吱作響又爆汁，搭配香辣雞翅與解膩冷飲，無論是週末歡聚或是犒賞自己都超級過癮。圖／德克士提供；窩客島整理





麵屋一燈秋季限定新品

商品名稱：貝萃雙鮮醬油拉麵

販售期間：2026年10月1日至12月31日

商品售價：328元

餐點特色：蛤蜊、海瓜子雙貝湯頭，搭配鴨胸、雞胸、豬五花及半熟鹽味蛋。

九週年限定優惠：旨味加貝享

領券期間：即日起至10月20日

券面使用期限：至10月31日止

優惠內容：於官方社群領取優惠券，即可以 $9 加購原價 59 元的「招牌綜合叉燒」乙份。

德克士會員月免費炸雞

活動開始：2026年9月21日

適用資格：2026年8月19日含當日以前已具有效會員資格者。

優惠內容：免費領取原味、椒麻咔滋脆皮炸雞各1塊。

領取方式：德克士會員券匣

新會員優惠：免費1塊炸雞等入會好禮。

注意事項：實際優惠券使用期限及兌換規則依會員券匣公告為準。

德克士秋日好食雞限定套餐

活動期間：2026年9月22日至10月12日

咔滋炸雞辣翅桶：299元，原價355元，現省56元。

爽吃歡樂拼盤：199元，原價239元，現省40元。

供應時間：上午10時30分後，依各門市正常販售時段為準。

德克士發票登錄抽好禮

參加條件：活動期間於符合資格門市單筆消費滿200元。

登錄期限：2026年9月30日前

活動獎項：咔滋脆皮手槍腿、咔滋脆皮炸雞、咔滋薯霸L、咔滋香辣雞翅、咔滋洋蔥圈。

獎項派發：預計2026年10月7日起陸續派發至會員帳戶。

注意事項：詳細登錄流程、獎項使用期限及兌換方式依官方活動辦法為準。

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