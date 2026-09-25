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中秋烤肉配飲料很需要！麻古茶坊4公升分享壺提著走，微醺茶果調酒送買一送一券

中秋限定麻古茶坊調酒分享壺
2026-09-25 18:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:麻古
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：四公升飲料壺直接提著走也太讚！麻古茶坊真的很會～

中秋節連假正是親友烤肉聚餐的熱門時節，挑選解膩又嗨翻全場的飲料成為聚會關鍵。手搖飲龍頭品牌麻古茶坊看準狂歡商機，強勢打造節慶飲品新標竿，不僅讓社群爆紅的「麻酷分享壺」重磅回歸，更跨界發表「茶果氣泡調酒」系列，以酸甜果香與綿密氣泡徹底打破手搖飲邊界，開創歡聚微醺體驗。

▲麻古茶坊「麻酷分享壺」附贈專屬紙杯，方便多人分享，是戶外野餐與家族聚會的解膩神器。
▲麻古茶坊「麻酷分享壺」附贈專屬紙杯，方便多人分享，是戶外野餐與家族聚會的解膩神器。
▲麻古茶坊「麻酷分享壺」貼心設計出水口按壓開關，輕鬆操作即可盛裝美味手搖飲。
▲麻古茶坊「麻酷分享壺」貼心設計出水口按壓開關，輕鬆操作即可盛裝美味手搖飲。

新品微醺氣泡酒超解膩

除了超大容量分享壺，品牌更發揮調茶專業，推出「茶果氣泡調酒」搶攻微醺市場。這次推出「翡翠柳橙」與「荔枝蜜桃紅」兩款新口味，特別將高比例的天然果汁結合細緻氣泡，冷藏冰鎮後飲用風味極佳。烤肉時搭配重口味食材一口喝下，果香爽口解膩，瞬間提升派對歡樂氛圍，令人回味無窮。

▲麻古茶坊首度跨界推出「茶果氣泡調酒」體驗組與限量提盒，打造時尚微醺體驗。
▲麻古茶坊首度跨界推出「茶果氣泡調酒」體驗組與限量提盒，打造時尚微醺體驗。

限時禮盒優惠加碼送飲料買一送一券

針對送禮與多樣化消費情境，品牌貼心準備了精緻的「氣泡調酒禮盒」。禮盒內一次收納兩款人氣調酒與限量專屬玻璃杯，兼具時尚質感與實用性。此外，消費者只要購買禮盒即可享有「翡翠柳橙」買一送一優惠，買越更多送越多，無論是送給親朋好友或是獨自在家享受微醺時光，都是CP值極高的絕佳選擇。

▲中秋限定「茶果氣泡調酒禮盒」，一次收納「翡翠柳橙」與「荔枝蜜桃紅」兩款風味及限量品牌玻璃杯，購買再享買1送1優惠。
▲中秋限定「茶果氣泡調酒禮盒」，一次收納「翡翠柳橙」與「荔枝蜜桃紅」兩款風味及限量品牌玻璃杯，購買再享買1送1優惠。

巨無霸分享壺霸氣回歸

對於許多手搖飲愛好者來說，派對最怕飲料不夠喝。去年一開賣就掀起全台搶購潮的「麻酷分享壺」，憑藉４公升的超大容量完美解決多人分食的痛點。這種霸氣又實用的分享形式，不僅成為戶外野餐與家族聚會的吸睛焦點，更能輕鬆滿足大群朋友的喝飲料需求，絕對是今年節慶打卡必備的神級裝備。

▲中秋連假聚餐烤肉必備麻古茶坊4公升超大容量「麻酷分享壺」，大合照打卡超吸睛。
▲中秋連假聚餐烤肉必備麻古茶坊4公升超大容量「麻酷分享壺」。
▲提著走的派對神器，麻古茶坊4公升「麻酷分享壺」兼具亮眼外觀與超大容量，方便隨身帶去烤肉現場。
▲提著走的派對神器，麻古茶坊4公升「麻酷分享壺」兼具亮眼外觀與超大容量，方便隨身帶去烤肉現場。



麻古茶坊 茶果氣泡調酒禮盒 販售資訊

  • 單罐：每罐 65 元，兩種口味任選
  • 氣泡調酒體驗組：每組 120 元，含兩罐
  • 氣泡調酒分享組：每組 360 元，含六罐，限量贈送精裝紙提盒
  • 氣泡調酒禮盒：每盒 650 元，內含兩種口味各三罐與品牌玻璃杯一只


麻古茶坊 茶果氣泡調酒禮盒 優惠

限定優惠：購買氣泡調酒禮盒，即可享有翡翠柳橙飲品買一送一優惠，買一盒享一組，買兩盒享兩組，以此類推。
注意事項：販售門市不包含新竹園區 F12P1 與 F12P7 商場；飲酒過量有害健康，禁止酒駕，未滿 18 歲禁止飲酒，購買時需查驗身分證件。

麻古茶坊分享壺 售價

▲麻古四公升分享壺最便宜200元開喝。
▲麻古茶坊四公升分享壺最便宜200元開喝。

飲料控要喝的新品！

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