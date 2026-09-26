高雄動漫迷衝！免費入場7大動漫IP高雄快閃店，JOJO、孤獨搖滾、史努比快閃高雄買爆

高雄動漫迷全要衝！7大高雄動漫IP快閃店清單，編輯鄭亦庭表示：JOJO、孤獨搖滾打卡點、新周邊都要。
高雄動漫迷超忙！近期高雄各地推出人氣動漫IP快閃店，在高雄夢時代便有《JOJO的奇妙冒險》、《孤獨搖滾！》經典完熟芒果箱場景，以及一次帶來19大熱門動漫IP的Ani-One玩轉動漫遊，讓高雄動漫迷一次逛個夠，也有史努比快閃、劇場版魔法少女小圓快閃店，以及真珠美人魚與火影忍者主題餐廳，7大人氣動漫IP高雄快閃店一次整理，動漫迷快衝去拍打卡點、買周邊。
JOJO高雄夢時代快閃店JOJO快閃店在高雄夢時代！在台北、台中掀起熱潮的《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店即日起至11月2日進駐高雄夢時代，打造超過200公分主角群人形立牌、星塵遠征軍櫥窗區等5大打卡點，讓粉絲們跟角色們擺出JOJO POSE留念，除了台北、台中10大熱銷周邊商品，包括金鍊掛飾保溫杯、化妝包、盲抽復古框磁鐵必收外，高雄場更推出8款限定全新周邊，印有承太郎、DIO的帽T、金屬杯墊、木杯墊，JOJO粉絕對要收藏。
《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店活動日期：即日起至2026年11月2日
活動地點：夢時代 統一時代百貨高雄店 1F(高雄市前鎮區中華五路789號)
活動時間：週一至四 11:00~22:00/週五 11:00~22:30/週六、日10:30~22:00
劇場版魔法少女小圓高雄快閃店高雄也有劇場版魔法少女小圓快閃店！睽違13年日本經典動畫續作《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》於 9 月4日重返大銀幕，這次特別在全台北中南威秀影城，台北京站、台中iFG遠雄廣場、高雄大遠百推出期間限定商售區，現場集結鹿目圓、曉美焰等角色的角色背景區、主視覺區、主角海報區三大拍照打卡點，更推出包含究極圓×惡魔焰立牌、點心魔女抱枕、保溫瓶等超過60款夢幻周邊商品，讓粉絲來看小圓電影順路買魔法少女小圓周邊。
《劇場版「魔法少女小圓」瓦爾普吉斯的迴天》期間限定商售區活動期間：即日起-9/30
地點：高雄大遠百威秀影城(高雄市苓雅區三多四路21號13樓)
營業時間：週一至週四12:00-20:00、週五至週日11:30-20:30
孤獨搖滾高雄快閃店日本人氣動畫《孤獨搖滾！》即日起至10/26快閃高雄夢時代8樓，不只展現「團結Band」的主視覺拍照牆，更神還原粉絲心中的神級聖物「完熟芒果箱」，讓你能親自走入紙箱化身後藤一里，孤獨搖滾快閃店也開賣首度在高雄登場的電競滑鼠墊、迷因顏藝馬克杯、全新收藏卡等周邊，單筆消費滿500元送精選明信片，滿1000元送角色彩鑽圖卡滿額贈，現場還有限定角色集章活動，南部粉絲別錯過這場孤獨搖滾高雄快閃店。
《孤獨搖滾！》POP-UP STORE 活動資訊活動日期：2026.9.17 (四) – 2026.10.26 (一)
活動地點：夢時代購物中心8樓 顧客服務中心旁
營業時間：週一至週四 11:00~22:00/週五與假日前一天 11:00~22:30/週六及連續假日10:30~22:30/週日及假日10:30~22:00
＊以夢時代購物中心營業時間為準
Ani-One玩轉動漫遊高雄場南台灣動漫迷衝！Ani-One玩轉動漫遊高雄場即日起至10/19登陸高雄夢時代8F時代會館，現場集結《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》、《怪獸8號》及《我推的孩子》等超過19部熱門人氣動漫IP，推出咒術迴戰角色立牌、純愛戒指、我英綠谷與爆豪磁鐵絨毛玩偶吊飾等周邊，想要收實用生活小物、質感擺飾、推角周邊都能一次逛個夠，動漫迷快衝夢時代Ani-One玩轉動漫遊。
Ani-One 玩轉動漫遊 高雄場 活動資訊活動日期：即日起～2026年10月19日
活動地點：夢時代購物中心 8F 時代會館
營業時間：平日11:00～22:00/例假日10:30～22:00
史努比快閃巡迴高雄場高雄史努比粉買爆！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即日起在新光三越高雄左營店展出，集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫絨毛娃娃等藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在快閃巡迴開賣，史努比鐵粉必須衝一波。
走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 高雄站快閃日期：即日起– 2026/09/28(一)
快閃地點：新光三越 高雄左營店 10樓 (高雄市左營區高鐵路123號10樓)
開放時間：11:00 – 22:00
真珠美人魚高雄主題餐廳真珠美人魚咖啡廳來了！真珠美人魚咖啡廳即日起在FANFANS CAFÉ高雄店登場，打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，讓粉絲們打卡照狂拍，也推出真珠美人魚主題餐點、隨餐贈品周邊，現場更有多款真珠美人魚限定周邊，滿額送真珠美魚小卡，只要預約來店，還能拿到歌詞小卡，帶粉絲們一起重溫童年回憶。
《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳資訊活動地點：FANFANS CAFÉ 高雄店(高雄市前金區大同二路23號1樓)
聯名期間：即日起～ 2026/10/14（三）
營業時間：11:00 - 20:30
最後供餐：主餐與甜點19:30／飲品 20:00
用餐限制：每場次限時 80 分鐘
火影忍者主題咖啡廳高雄店火影忍者主題咖啡廳來了！動漫迷必衝《火影忍者-72系列-x MyAnime Cafe》即日起至10/22於台北三創、高雄夢時代同步登場，本次以「72系列」全新插圖為核心，推出鳴人、佐助、卡卡西等角色主題餐點與特典，單筆消費滿800元還能獲得特製海報，此外，為了慶祝10/10鳴人生日，只要在10/9至10/11期間內用或外帶鳴人餐點，就送限量生日紀念卡，現場更有多款火影忍者周邊、全新抽卡機，全店採線上預約制，火影迷快來吃主題餐收周邊特典。
火影忍者-72系列-x MyAnime Cafe 高雄店 活動資訊活動地址：統一時代百貨高雄店(高雄市前鎮區中華五路789號B1)
活動日期：即日起至10/22
＊營業時間以百貨公佈為準
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