高雄動漫迷衝！免費入場7大動漫IP高雄快閃店，JOJO、孤獨搖滾、史努比快閃高雄買爆

高雄動漫迷全要衝！7大高雄動漫IP快閃店清單，編輯鄭亦庭表示：JOJO、孤獨搖滾打卡點、新周邊都要。

高雄動漫迷超忙！近期高雄各地推出人氣動漫IP快閃店，在高雄夢時代便有《JOJO的奇妙冒險》、《孤獨搖滾！》經典完熟芒果箱場景，以及一次帶來19大熱門動漫IP的Ani-One玩轉動漫遊，讓高雄動漫迷一次逛個夠，也有史努比快閃、劇場版魔法少女小圓快閃店，以及真珠美人魚與火影忍者主題餐廳，7大人氣動漫IP高雄快閃店一次整理，動漫迷快衝去拍打卡點、買周邊。



▲高雄動漫迷衝！7大動漫IP高雄快閃店清單，JOJO、孤獨搖滾、史努比快閃高雄買爆。



▲高雄動漫迷衝！7大動漫IP高雄快閃店清單，JOJO、孤獨搖滾、史努比快閃高雄買爆。





JOJO高雄夢時代快閃店

《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店

▲動漫迷必衝高雄快閃店！JOJO的奇妙冒險高雄夢時代快閃店，5大JOJO打卡點、8大全新周邊登場。





劇場版魔法少女小圓高雄快閃店

《劇場版「魔法少女小圓」瓦爾普吉斯的迴天》期間限定商售區

▲劇場版魔法少女小圓高雄快閃店！超過60款魔法少女小圓周邊，來看小圓電影順路買爆。





孤獨搖滾高雄快閃店

《孤獨搖滾！》POP-UP STORE 活動資訊

▲孤獨搖滾高雄快閃店！完熟芒果箱打卡點、全新角色收藏卡周邊，粉絲必衝。





Ani-One玩轉動漫遊高雄場

Ani-One 玩轉動漫遊 高雄場 活動資訊

▲動漫迷衝高雄夢時代！Ani-One玩轉動漫遊高雄場集結咒術迴戰、我的英雄學院等19大人氣動漫周邊。(攝影：鄭亦庭)





史努比快閃巡迴高雄場

走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 高雄站

▲史努比快閃巡迴高雄場！藝術家聯名「雨中的歐拉夫絨毛娃娃」，可調式耳朵超可愛。(攝影：鄭亦庭)





真珠美人魚高雄主題餐廳

《真珠美人魚》FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳資訊

▲真珠美人魚主題咖啡廳打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，以及粉絲最愛抽卡機等。





火影忍者主題咖啡廳高雄店

火影忍者-72系列-x MyAnime Cafe 高雄店 活動資訊

▲火影忍者主題咖啡廳高雄店！點鳴人、佐助角色主題餐點送特典，火影迷快衝。

近期話題台北快閃店排隊必買

JOJO快閃店在高雄夢時代！在台北、台中掀起熱潮的《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店即日起至11月2日進駐高雄夢時代，打造超過200公分主角群人形立牌、星塵遠征軍櫥窗區等5大打卡點，讓粉絲們跟角色們擺出JOJO POSE留念，除了台北、台中10大熱銷周邊商品，包括金鍊掛飾保溫杯、化妝包、盲抽復古框磁鐵必收外，高雄場更推出8款限定全新周邊，印有承太郎、DIO的帽T、金屬杯墊、木杯墊，JOJO粉絕對要收藏。活動日期：即日起至2026年11月2日活動地點：夢時代 統一時代百貨高雄店 1F(高雄市前鎮區中華五路789號)活動時間：週一至四 11:00~22:00/週五 11:00~22:30/週六、日10:30~22:00高雄也有劇場版魔法少女小圓快閃店！睽違13年日本經典動畫續作《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》於 9 月4日重返大銀幕，這次特別在全台北中南威秀影城，台北京站、台中iFG遠雄廣場、高雄大遠百推出期間限定商售區，現場集結鹿目圓、曉美焰等角色的角色背景區、主視覺區、主角海報區三大拍照打卡點，更推出包含究極圓×惡魔焰立牌、點心魔女抱枕、保溫瓶等超過60款夢幻周邊商品，讓粉絲來看小圓電影順路買魔法少女小圓周邊。活動期間：即日起-9/30地點：高雄大遠百威秀影城(高雄市苓雅區三多四路21號13樓)營業時間：週一至週四12:00-20:00、週五至週日11:30-20:30日本人氣動畫《孤獨搖滾！》即日起至10/26快閃高雄夢時代8樓，不只展現「團結Band」的主視覺拍照牆，更神還原粉絲心中的神級聖物「完熟芒果箱」，讓你能親自走入紙箱化身後藤一里，孤獨搖滾快閃店也開賣首度在高雄登場的電競滑鼠墊、迷因顏藝馬克杯、全新收藏卡等周邊，單筆消費滿500元送精選明信片，滿1000元送角色彩鑽圖卡滿額贈，現場還有限定角色集章活動，南部粉絲別錯過這場孤獨搖滾高雄快閃店。活動日期：2026.9.17 (四) – 2026.10.26 (一)活動地點：夢時代購物中心8樓 顧客服務中心旁營業時間：週一至週四 11:00~22:00/週五與假日前一天 11:00~22:30/週六及連續假日10:30~22:30/週日及假日10:30~22:00＊以夢時代購物中心營業時間為準南台灣動漫迷衝！Ani-One玩轉動漫遊高雄場即日起至10/19登陸高雄夢時代8F時代會館，現場集結《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》、《怪獸8號》及《我推的孩子》等超過19部熱門人氣動漫IP，推出咒術迴戰角色立牌、純愛戒指、我英綠谷與爆豪磁鐵絨毛玩偶吊飾等周邊，想要收實用生活小物、質感擺飾、推角周邊都能一次逛個夠，動漫迷快衝夢時代Ani-One玩轉動漫遊。活動日期：即日起～2026年10月19日活動地點：夢時代購物中心 8F 時代會館營業時間：平日11:00～22:00/例假日10:30～22:00高雄史努比粉買爆！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即日起在新光三越高雄左營店展出，集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫絨毛娃娃等藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在快閃巡迴開賣，史努比鐵粉必須衝一波。快閃日期：即日起– 2026/09/28(一)快閃地點：新光三越 高雄左營店 10樓 (高雄市左營區高鐵路123號10樓)開放時間：11:00 – 22:00真珠美人魚咖啡廳來了！真珠美人魚咖啡廳即日起在FANFANS CAFÉ高雄店登場，打造真珠美人魚夢幻佈景、等身角色立牌，讓粉絲們打卡照狂拍，也推出真珠美人魚主題餐點、隨餐贈品周邊，現場更有多款真珠美人魚限定周邊，滿額送真珠美魚小卡，只要預約來店，還能拿到歌詞小卡，帶粉絲們一起重溫童年回憶。活動地點：FANFANS CAFÉ 高雄店(高雄市前金區大同二路23號1樓)聯名期間：即日起～ 2026/10/14（三）營業時間：11:00 - 20:30最後供餐：主餐與甜點19:30／飲品 20:00用餐限制：每場次限時 80 分鐘火影忍者主題咖啡廳來了！動漫迷必衝《火影忍者-72系列-x MyAnime Cafe》即日起至10/22於台北三創、高雄夢時代同步登場，本次以「72系列」全新插圖為核心，推出鳴人、佐助、卡卡西等角色主題餐點與特典，單筆消費滿800元還能獲得特製海報，此外，為了慶祝10/10鳴人生日，只要在10/9至10/11期間內用或外帶鳴人餐點，就送限量生日紀念卡，現場更有多款火影忍者周邊、全新抽卡機，全店採線上預約制，火影迷快來吃主題餐收周邊特典。活動地址：統一時代百貨高雄店(高雄市前鎮區中華五路789號B1)活動日期：即日起至10/22＊營業時間以百貨公佈為準

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