粉嫩花海配水岸倒影！新北山佳與大都會公園荷花盛開預計美到10月，清晨晨光限定景點與賞花交通攻略一次看

新北山佳河濱公園與新北大都會公園荷花迎來盛開期！高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，山佳荷花池面積廣達8,350平方公尺，花期預計持續至10月，清晨搭配水面前景倒影更添詩意，是親子同遊與攝影賞花的最佳時段。
新北市山佳河濱公園與新北大都會公園荷花園區荷花正值盛開期，粉嫩花朵搭配翠綠荷葉交織成一片夢幻花海，絕對是近期不可錯過的最強水岸打卡亮點。告別沉悶的室內行程，清晨時分柔和的晨光灑在水面上，粉紅花瓣與翠綠荷葉映照出清澈倒影，微風吹過還帶著淡淡優雅清香，走在步道上隨手一拍都是質感大片。新北市政府誠摯邀請大家把握花期，帶著親朋好友一起走進河濱公園，享受這場自然浪漫的視覺饗宴。
廣達8,350平方公尺粉紅花海！山佳河濱公園清晨美景搶先看
想找一處能遠離喧囂又好拍的秘境，來到大漢溪沿岸的山佳河濱公園就對了。這裡擁有廣達8,350平方公尺的大片荷花池，是當地極具代表性的水域景色。每年到了夏天與初秋，滿池的粉嫩花朵在迎風搖曳中競相開放，與周圍滿滿的河濱綠意完美融為合一。新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌分享，目前的荷花正處於最佳觀賞期，預計會一路美到10月。特別推荐在清晨時段前來，當溫柔的光線穿透薄霧，荷花迎著晨光優雅綻放，倒影在平靜水面上閃閃發亮，不論是帶小朋友來散步放電、陪伴家人踏青，還是攝影愛好者想捕捉光影，都能在這裡找到最舒服的生活步調。
結合單車道與親水設施！新北大都會公園打卡好康攻略
除了山佳河濱公園之外，位於三重區的新北大都會公園荷花園區也是超人氣的賞花熱點。整個園區精心規劃了荷花景觀、廣闊綠地與親水休憩空間，花季期間整片荷葉與花朵綿延不絕，呈現出極具質感的悠閒水岸風情。來到這裡賞花之餘，周邊還劃設了完善的自行車道與各式休憩設施，大家可以騎著單車迎風前行，或是坐在草地上享受野餐時光。由於清晨與上午時段的氣候最為涼爽舒適，非常適合在假日早晨安排一趟輕旅行，感受滿滿的自然療癒力。
放慢腳步享受水岸浪漫！完整交通路線與賞花安全須知
荷花不僅具備極高的觀賞價值，更象徵著純潔與盎然的生命力。這兩處景點各有獨特風貌，非常適合大家在花期結束前親自走訪，讓自己在忙碌的生活中放慢腳步。高灘處也特別提醒前來的民眾，為了讓這片珍貴的美景能持續綻放，賞花時請務必留在既有步道與休憩區域內，切勿進入池區、採摘花卉或破壞植栽。拍照時也要注意自身安全，不要為了追求獨特角度而跨越管制區。
前往山佳荷花池的民眾，若選擇開車可導航至「柑園河濱公園停車場」，停車後沿著自行車道往樹林方向步行約200公尺即可到達。搭乘台鐵可以在山佳站下車，沿佳園路一段步行經柑園陸橋進入河濱公園後直行。騎單車的族群則可沿大漢溪左岸自行車道前進，過柑園橋後前往柑園停車場方向，並於柑園棒球場左轉即可順利抵達。至於新北大都會公園荷花園區，開車可直接導航至「疏洪荷花園區」或周邊停車場，搭乘捷運或公車的民眾也可於鄰近站點下車後步行進入，或是直接騎乘自行車沿河濱車道前往，沿途都有清楚的方向指標引導。
新北市河濱公園荷花季活動資訊
活動亮點與特色
- 當前花況：正值盛開期，粉嫩花朵搭配翠綠荷葉與水面上清澈倒影，呈現優雅水岸風光。
- 最佳賞花時段：清晨與上午時段（光線柔和、氣候舒適，適合攝影、散步與親子活動）。
- 預計花期：即日起持續至 10月。
- 主辦單位：新北市政府高灘地工程管理處。
兩大賞花景點介紹
大漢溪左岸山佳荷花池
- 地點特色：面積約 8,350平方公尺，為大漢溪沿岸重要水域景觀之一。
- 適合族群：親子同遊、散步休憩、攝影賞花。
新北大都會公園荷花園區（三重區）
- 地點特色：結合荷花景觀、廣闊綠地與親水休憩空間。
- 周邊設施：設有自行車道及休憩設施，可安排騎乘單車、散步及親子戶外活動。
交通資訊指南
一、大漢溪左岸山佳荷花池
- 自行開車：導航至「柑園河濱公園停車場」，進入河濱公園後，沿自行車道往樹林方向直行約 200公尺 即可抵達。
- 台鐵：搭乘至 山佳站，沿佳園路一段往河濱方向前進，經柑園陸橋進入河濱公園後，沿自行車道往樹林方向直行即可抵達。
- 自行車：沿大漢溪左岸自行車道往樹林方向騎乘，過柑園橋後往柑園停車場方向前進，於 柑園棒球場左轉，再依現場指標往樹林方向行駛即可抵達。
二、新北大都會公園荷花園區
- 自行開車：導航至「疏洪荷花園區」或鄰近停車場，依園區指標前往。
- 大眾運輸：搭乘捷運或公車至鄰近站點，步行前往園區，依現場指標即可抵達。
- 自行車：沿河濱自行車道前往園區，依現場指標即可抵達。
賞花守則與注意事項
- 生態維護：請勿進入池區、採摘花卉或破壞植栽，共同維護園區環境與荷花生態。
- 安全提醒：請沿既有步道及休憩空間賞花；拍照時切勿為追求特殊角度進入管制或危險區域。
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