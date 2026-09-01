粉嫩花海配水岸倒影！新北山佳與大都會公園荷花盛開預計美到10月，清晨晨光限定景點與賞花交通攻略一次看

新北山佳河濱公園與新北大都會公園荷花迎來盛開期！高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，山佳荷花池面積廣達8,350平方公尺，花期預計持續至10月，清晨搭配水面前景倒影更添詩意，是親子同遊與攝影賞花的最佳時段。

新北市山佳河濱公園與新北大都會公園荷花園區荷花正值盛開期，粉嫩花朵搭配翠綠荷葉交織成一片夢幻花海，絕對是近期不可錯過的最強水岸打卡亮點。告別沉悶的室內行程，清晨時分柔和的晨光灑在水面上，粉紅花瓣與翠綠荷葉映照出清澈倒影，微風吹過還帶著淡淡優雅清香，走在步道上隨手一拍都是質感大片。新北市政府誠摯邀請大家把握花期，帶著親朋好友一起走進河濱公園，享受這場自然浪漫的視覺饗宴。

▲滿池粉嫩荷花在陽光下盛開，搭配翠綠挺拔的荷葉層層交疊，交織出超夢幻的水岸打卡景致。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理



廣達8,350平方公尺粉紅花海！山佳河濱公園清晨美景搶先看

想找一處能遠離喧囂又好拍的秘境，來到大漢溪沿岸的山佳河濱公園就對了。這裡擁有廣達8,350平方公尺的大片荷花池，是當地極具代表性的水域景色。每年到了夏天與初秋，滿池的粉嫩花朵在迎風搖曳中競相開放，與周圍滿滿的河濱綠意完美融為合一。新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌分享，目前的荷花正處於最佳觀賞期，預計會一路美到10月。特別推荐在清晨時段前來，當溫柔的光線穿透薄霧，荷花迎著晨光優雅綻放，倒影在平靜水面上閃閃發亮，不論是帶小朋友來散步放電、陪伴家人踏青，還是攝影愛好者想捕捉光影，都能在這裡找到最舒服的生活步調。

結合單車道與親水設施！新北大都會公園打卡好康攻略

除了山佳河濱公園之外，位於三重區的新北大都會公園荷花園區也是超人氣的賞花熱點。整個園區精心規劃了荷花景觀、廣闊綠地與親水休憩空間，花季期間整片荷葉與花朵綿延不絕，呈現出極具質感的悠閒水岸風情。來到這裡賞花之餘，周邊還劃設了完善的自行車道與各式休憩設施，大家可以騎著單車迎風前行，或是坐在草地上享受野餐時光。由於清晨與上午時段的氣候最為涼爽舒適，非常適合在假日早晨安排一趟輕旅行，感受滿滿的自然療癒力。

▲朵朵粉紅荷花迎著微風搖曳生姿，隨手一拍都是質感爆棚的自然系絕美大片。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理

放慢腳步享受水岸浪漫！完整交通路線與賞花安全須知

荷花不僅具備極高的觀賞價值，更象徵著純潔與盎然的生命力。這兩處景點各有獨特風貌，非常適合大家在花期結束前親自走訪，讓自己在忙碌的生活中放慢腳步。高灘處也特別提醒前來的民眾，為了讓這片珍貴的美景能持續綻放，賞花時請務必留在既有步道與休憩區域內，切勿進入池區、採摘花卉或破壞植栽。拍照時也要注意自身安全，不要為了追求獨特角度而跨越管制區。

前往山佳荷花池的民眾，若選擇開車可導航至「柑園河濱公園停車場」，停車後沿著自行車道往樹林方向步行約200公尺即可到達。搭乘台鐵可以在山佳站下車，沿佳園路一段步行經柑園陸橋進入河濱公園後直行。騎單車的族群則可沿大漢溪左岸自行車道前進，過柑園橋後前往柑園停車場方向，並於柑園棒球場左轉即可順利抵達。至於新北大都會公園荷花園區，開車可直接導航至「疏洪荷花園區」或周邊停車場，搭乘捷運或公車的民眾也可於鄰近站點下車後步行進入，或是直接騎乘自行車沿河濱車道前往，沿途都有清楚的方向指標引導。

▲嬌豔花瓣與可愛蓮蓬在池中相映成趣，清晨前來賞花拍照最能感受愜意浪漫的生活步調。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理







新北市河濱公園荷花季活動資訊

活動亮點與特色

當前花況：正值盛開期，粉嫩花朵搭配翠綠荷葉與水面上清澈倒影，呈現優雅水岸風光。

最佳賞花時段：清晨與上午時段（光線柔和、氣候舒適，適合攝影、散步與親子活動）。

預計花期：即日起持續至 10月。

主辦單位：新北市政府高灘地工程管理處。

兩大賞花景點介紹

大漢溪左岸山佳荷花池

地點特色：面積約 8,350平方公尺，為大漢溪沿岸重要水域景觀之一。

適合族群：親子同遊、散步休憩、攝影賞花。

新北大都會公園荷花園區（三重區）

地點特色：結合荷花景觀、廣闊綠地與親水休憩空間。

周邊設施：設有自行車道及休憩設施，可安排騎乘單車、散步及親子戶外活動。

交通資訊指南

一、大漢溪左岸山佳荷花池

自行開車：導航至「柑園河濱公園停車場」，進入河濱公園後，沿自行車道往樹林方向直行約 200公尺 即可抵達。

台鐵：搭乘至 山佳站，沿佳園路一段往河濱方向前進，經柑園陸橋進入河濱公園後，沿自行車道往樹林方向直行即可抵達。

自行車：沿大漢溪左岸自行車道往樹林方向騎乘，過柑園橋後往柑園停車場方向前進，於 柑園棒球場左轉，再依現場指標往樹林方向行駛即可抵達。

二、新北大都會公園荷花園區

自行開車：導航至「疏洪荷花園區」或鄰近停車場，依園區指標前往。

大眾運輸：搭乘捷運或公車至鄰近站點，步行前往園區，依現場指標即可抵達。

自行車：沿河濱自行車道前往園區，依現場指標即可抵達。

賞花守則與注意事項

生態維護：請勿進入池區、採摘花卉或破壞植栽，共同維護園區環境與荷花生態。

安全提醒：請沿既有步道及休憩空間賞花；拍照時切勿為追求特殊角度進入管制或危險區域。

體驗完清晨晨光下的水岸散步放空，想知道近期還有哪些全台限時活動

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