貓奴踩點地圖！韓國超人氣萌貓英吉快閃高屏誠品，衛武營3米巨貓氣偶、100攤市集要逛

編輯 鄭雅之 表示：南部誠品生活週年慶集結韓國爆紅英吉巨貓與風格市集，質感手作更添購物樂趣，極具秋日踩點價值。

週末還在思考要衝哪裡約會打卡嗎，今年秋天的誠品生活高屏與台南門市推出超豐富的週年慶企劃，不僅重磅邀請韓國超人氣貓咪「ingki英吉」登陸南部，更於高雄駁二與衛武營打造巨型裝置與風格市集，搭配台南門市的情緒繪本展與極地手作體驗，為大家送上滿滿的秋日生活驚喜。



▲誠品生活高屏週年慶強勢登場，韓國人氣萌貓英吉快閃駁二打造打卡新地標。

▲高雄大遠百、義享與屏東誠品週年慶會員滿額贈英吉限定造型磁鐵，等你來集滿。





台南雙層書店沉浸式閱讀體驗

需要放鬆心靈的親子家庭與閱讀愛好者，台南誠品生活3樓與4樓的空間特別設置「誠品繪本公寓」，精選近百本關於情緒成長與探索的優質好書，包含知名動畫改編的「迪士尼繪本系列：腦筋急轉彎」與經典幽默故事「我變成一隻噴火龍了！」，非常推薦假日帶著小朋友一同前來感受閱讀魅力。



▲台南誠品生活繪本公寓推出情緒入住中主題書展，精選近百本好書打造親子共讀天地。





萌貓展區與風格市集限時快閃

視覺與心靈都能獲得極致療癒，首站誠品生活駁二搶先呈獻12幅首次公開的「ingki英吉」油畫創作，緊接著衛武營門市還會出現高達3米的超萌巨型貓咪氣偶，現場同時進駐「光頭BBQ」與「頑固油飯」等熱門美食，讓民眾有得拍照又能飽餐一頓，順手把打卡好禮帶回家。



▲韓國人氣萌貓英吉快閃駁二打造打卡新地標。





質感手作與週年慶購物全攻略

想要打造專屬的生活儀式感，台南誠品生活特別規劃北歐極地風格的冰島棉繩編織包體驗，同時精選米蘭時尚女裝「LINDARICO」等流行服飾與時尚隨身包推出週年慶折扣，再配合聯名卡滿額回饋與住宿券抽獎活動，無疑是南部民眾秋季體驗質感生活與血拼購物的不二首選。



▲誠品生活駁二戶外市集齊聚蜉蝣刺青所與異想之森等特色品牌，呈現豐富生活文創提案。

▲誠品生活駁二特別設置12幅首度曝光的英吉油畫貓道，為讀者帶來極致療癒體驗。





誠品生活高屏週年慶與英吉 活動資訊

誠品生活駁二：9月24起掃描QRcode打卡，有機會獲得限定英吉絨毛掛娃或貓咪貼紙，滿額再送駁二造型磁鐵及購物提袋。

高雄大遠百店、義享店、屏東店：週年慶期間會員單筆滿500元贈各店限定造型磁鐵，滿6600元再贈咕嚕咕嚕冷水杯。

衛武營快閃市集：10月9日起限時3天登場，與3米高巨貓氣偶合照打卡送限定涼扇，憑指定發票可以299元加購英吉玩趣手機掛繩組。





誠品生活台南 周年慶活動

繪本公寓情緒入住中：即日起至隔年1月3日，誠品會員當日單筆買兩本參展書送繪本公寓情緒貼紙乙張。

手作體驗與早鳥禮：10月3日與10月4日會員憑誠品點數可參加手作體驗，早鳥報名再送閃閃大人鏡面吊飾。

品牌折扣與刷卡滿額：LINDARICO女裝享週年慶64折，即日起至10月5日持凱基誠品聯名卡最高享滿5000元送800元，10月6起當日單筆滿888元可抽萬元購物金與秧悦美地住宿券。





人氣打卡點推薦玩！

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看更多南部誠品生活Ｘ英吉聯名

▲誠品生活駁二週末市集消費滿額即贈英吉袋著走購物提袋，實用又可愛。

▲參加誠品生活駁二週末戶外市集打卡免費抽限定英吉貓咪貼紙，輕鬆成為貼紙富翁。

▲憑衛武營誠品書店及expo專區發票即可加購英吉玩趣手機掛繩組，隨身帶走萌貓配件。

▲誠品生活駁二打卡即有機會獲得限量英吉絨毛掛娃，萌趣造型引爆收藏熱潮。

▲高雄駁二誠品生活戶外佈置可愛英吉主題旗幟，吸引全台貓奴前來拍照踩點。

▲誠品生活衛武營市集集結知名古早味頑固油飯，帶來最具質感的在地美味饗宴。