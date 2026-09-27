台北遠東香格里拉萬里尋蟹季開吃！6大秋蟹入菜、香宮蟹粉餃138元起，遠東Café螃蟹吃到飽1680元起

秋風起蟹膏肥，台北遠東香格里拉推出「萬里尋蟹季」，嚴選花蟹與沙公等六大旬令蟹種直送餐桌。「資深編輯 李維唐 表示，名廚團隊精準掌控火候與蟹種特性，完美展現產地直送的極鮮風味。」

秋風吹起正是品嚐螃蟹的好時機！台北遠東香格里拉自9月19日至11月30日推出「萬里尋蟹季」，攜手館外餐廳望月樓，由雙北三大名廚嚴選北海岸產地直送的花蟹、三點蟹、石蟳，以及肥美的沙公、紅蟳與旭蟹等六大旬令蟹種，推出一系列令人垂涎三尺的秋蟹盛宴。從精緻手拆蟹粉點心、江浙風味醬爆沙公，到南洋風味熱炒螃蟹吃到飽通通有，秋蟹點心每道138元加10%起，單點美饌1,280元加10%起，遠東Café午、晚餐每位1,680元加10%起，讓喜愛螃蟹的饕客一次滿足不同的味蕾享受。

▲雙北名廚團隊強強聯手，捧著香氣四溢的旬令螃蟹佳餚登場，光看就讓人垂涎三尺，蟹奴們秋天絕對要吃一波。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

這次「萬里尋蟹季」更集結望月樓主廚邱龍俊、香宮主廚廖晉輝，以及上海醉月樓主廚賴忠舜，透過粵式細工、江浙慢煨與創意料理，將北海岸鮮蟹的細緻甘甜完整呈現。主廚團隊也於9月17日出席新北市政府「2026新北海派起跑記者會」，共同推廣以友善籠具捕撈、兼顧海洋永續的萬里蟹，讓秋季品蟹不只是舌尖上的享受，也能品味台灣在地漁產的獨特魅力。

▲鑊氣十足的黑椒山藥炒花蟹上桌啦，鮮甜的花蟹裹滿香辣大氣的黑胡椒醬汁，搭配脆口的新北山藥，一口咬下過癮又開胃。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

望月樓高空粵饌演繹在地風土 黑椒山藥炒花蟹鮮香開吃

位於新北百揚大樓48樓的望月樓，今年再度將北海岸鮮蟹搬上雲端，由主廚邱龍俊選用野生萬里蟹，以及肥碩飽滿的沙公、紅蟳入饌，搭配新北在地農產，精心打造六道秋蟹料理。主廚特別推薦鑊氣十足的「黑椒山藥炒花蟹」，濃郁辛香的醬汁完整包覆蟹身與爽脆的新北山藥，入口時微辣的胡椒香氣隨即蔓延，接著帶出飽滿蟹肉的自然鮮甜，讓人忍不住一口接著一口。

另一道「鳳脂美人腿蒸三點蟹」則以清蒸展現活蟹的清鮮原味，晶亮的雞油上湯淋在螃蟹與清甜茭白筍上，散發溫潤醇香。喜愛米食的饕客可以選擇「沙公金華火腿炒香米」，將蟹肉與金華火腿的鹹香融入粒粒分明的泰國米中，細細咀嚼還能感受干貝與開陽交織出的豐富海味層次。精緻的「蟹粉菊花龍虎斑」更是考驗主廚刀工，將龍虎斑細細改刀成綻放的菊花形狀，再搭配手拆石蟳蟹肉特製的金黃蟹粉芡，魚肉酥嫩與蟹粉濃醇相互襯托，呈現細緻鮮美的口感。

此外，「八里香柚焗沙公」以奶油白醬融合微酸果韻，襯托蟹肉鮮香；「川香紅蟳甘藷粉絲煲」則將川式香辣與甘藷甜香結合，讓粉絲充分吸收鮮美蟹汁，香辣鮮甜一次滿足。六道料理從清蒸、熱炒到創意焗烤，完整展現北海岸鮮蟹與新北在地食材的豐富風味，單點每道1,480元加10%起。

▲鳳脂美人腿蒸三點蟹清爽登場，晶亮雞油上湯澆淋在清蒸活蟹與爽脆茭白筍上，完美襯托出產地直送最純粹的天然海味甘甜。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理 ▲蟹肉控看到會尖叫，沙公金華火腿炒香米端出超大隻肥美沙公，粒粒分明的泰國米吸滿火腿鹹香與干貝海味，越嚼越香。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

上海醉月樓本幫慢煨呈現濃郁醬香 800公克活沙公搭配年糕超過癮

高踞39樓的上海醉月樓，則由主廚賴忠舜展現江浙菜系濃油赤醬的獨特魅力。考量秋季野生花蟹的供貨與體型變化，餐廳堅持不使用死蟹與冷凍蟹，除了鮮美花蟹，更挑選重達800公克的足重活沙公入饌，讓饕客感受厚實蟹肉與濃郁蟹香。

招牌菜「醬爆年糕沙公」將足重活沙公切塊入鍋大火爆炒，透過高溫逼出甲殼焦香，再以濃油赤醬細火慢煨，讓軟糯年糕吸滿濃郁醬汁與蟹油精華，每一口都充滿醇厚鮮香。偏好清爽口感可以選擇「蛋香蝦汁蒸花蟹」，將鮮熬蝦汁融入滑嫩細緻的蒸蛋中，雙重海味相互襯托，帶出花蟹特有的細緻甘甜。「酸湯花蟹粉絲煲」則以自然發酵的酸湯為底，微酸開胃的湯汁搭配鮮甜花蟹，粉絲充分吸收蟹汁精華，隨著砂鍋持續加熱，海蟹的甘醇滋味也更加鮮明。

喜愛蟹黃的饕客不能錯過招牌「蟹粉撈細麵」，將大量現拆蟹黃高溫拌炒至油亮生香，再均勻裹上手工細麵，每一口都能感受濃醇蟹脂的鮮美。此外，還有蛋香與鑊氣交織的「桂花炒花蟹」，以及蒜香濃郁的「香辣蒜香沙公」，完整呈現江浙料理的豐富層次。全菜單皆可依喜好客製換選沙公或紅蟳，單點每道1,280元加10%起。

▲經典必吃的醬爆年糕沙公熱騰騰出爐，重達800公克的霸氣活沙公裹滿濃油赤醬，軟糯Q彈的年糕吸透香濃蟹油，黏嘴滋味讓人停不下來。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理 ▲天冷最適合來一鍋酸湯花蟹粉絲煲，發酵酸湯溫潤開胃，底層Q彈粉絲吸飽了微酸的鮮美蟹汁，越滾越甘醇。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

香宮當代粵式細工打造精緻點心 魚子蟹粉餃138元起必吃

主打當代粵式美學的香宮，由主廚廖晉輝將心力投注於精細的手拆蟹肉與火候控制，透過不同蟹種的肉質與膏脂特色，打造兼具視覺與味覺享受的秋季限定料理。時令點心「魚子蟹粉餃」以薄透晶瑩的澄粉皮包覆現拆蟹膏與鮮蝦，頂端綴以微鹹爆汁的魚子，輕輕咬開就能感受蟹膏脂香與鮮蝦甜味在口中交織，讓人一吃就愛上。

熱烹主菜「蟹粉燴粉皮」則以寬粉皮在濃醇蟹湯中慢火煨煮，讓每一寸粉皮都充分吸收金黃膏脂的香氣，還能依照喜好選搭肉質細嫩的三點蟹，或脂膏濃郁的紅蟳，呈現不同層次的鮮美口感。壓軸的「香宮風味辣椒蟹配酥包」特別選用整隻野生花蟹拆肉後大火快炒收汁，甜辣濃郁的醬汁包覆鮮嫩蟹肉，再拿剛出鍋的金黃現炸小酥包沾著醬汁享用，酥香與鮮甜交織，讓人越吃越過癮。

其他秋蟹美饌同樣充滿驚喜，開胃冷盤「柚香花蟹肉晶凍」以晶透皮凍封存手拆花蟹的脆甜與文旦果香，再淋上自煉蟹油提味，冰涼滑口又清爽。「萬里蟹肉金枕酥」借鏡經典叉燒酥工藝，將外皮烘烤至酥香化口；「萬里蟹皇芙蓉蒸」則鋪滿手拆蟹肉與膏黃，再綴以現刨黑松露，讓濃郁蟹香增添細緻層次。香宮秋蟹點心每道138元加10%起，主菜每道1,680元加10%起。

▲精緻度拉滿的魚子蟹粉餃，薄透澄粉皮包覆著滿滿現拆蟹膏與鮮蝦，頂端綴上微鹹爆汁的魚子，入口時燙口的濃郁脂香瞬間在舌尖化開。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理 ▲美得像藝術品一樣的柚香花蟹肉晶凍，以晶透皮凍完美封存手拆花蟹的脆甜與文旦果香，淋上自煉蟹油提味，冰涼滑口盡顯優雅質感。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

遠東Café南洋熱炒與現蒸原味澎湃吃到飽 四款冰鎮螃蟹一次滿足

喜愛大快朵頤的饕客絕對不能錯過遠東Café自助餐廳，這次將冰鎮海鮮、現蒸萬里蟹與南洋風味熱炒一次備齊，打造一站式豪邁吃蟹體驗。其中，日料海鮮吧每日提供花蟹、三點蟹、旭蟹及石蟳等四款冰鎮海味，以低溫鎖住鮮蟹的天然甘甜，讓饕客品嚐不同蟹種的肉質特色。蒸點區則提供原隻現蒸萬里蟹三寶，沾上少許薑絲米醋，就能感受蟹肉最純粹的鮮甜滋味。

熱食區更直接換上東南亞大排檔的熱鬧架勢，輪番推出裹著滑蛋酸辣醬的「新加坡辣椒蟹」、蒜酥香氣濃郁的「避風塘炒蟹」、黑胡椒辛香鮮明的「黑椒炒蟹」，以及奶香濃郁的「咖哩奶油王炒蟹」。透過大火快炒將醬香與蟹肉鮮味充分結合，讓喜愛重口味的饕客也能吃得滿足。

從清爽冰鎮、原味清蒸到香氣十足的南洋熱炒，不同料理手法讓秋蟹展現多元魅力。遠東Café午、晚餐每位1,680元加10%起，熱炒菜色依現場公告輪替供應，想要一次品嚐多種螃蟹料理的饕客，可把握11月30日前的秋蟹盛宴。

▲海鮮控看到絕對會失控，遠東Café日料海鮮吧澎湃擺滿花蟹、三點蟹、旭蟹及石蟳等直送海味，產地直送的極鮮甘甜讓大家無限量爽爽嗑。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理







台北遠東香格里拉「萬里尋蟹季」

活動名稱：萬里尋蟹季

活動日期：2026年9月19日至11月30日

訂位專線：台北遠東香格里拉（02）7711-2080；望月樓（02）7705-9703

主打蟹種：嚴選北海岸直送花蟹、三點蟹、石蟳，以及沙公、紅蟳與旭蟹等六大旬令蟹種。

望月樓（新北百揚大樓48F）

特色：高空粵式時令秋蟹佳餚，結合新北在地農產。

推薦菜色：「黑椒山藥炒花蟹」、「鳳脂美人腿蒸三點蟹」、「沙公金華火腿炒香米」、「蟹粉菊花龍虎斑」、「八里香柚焗沙公」、「川香紅蟳甘藷粉絲煲」。

消費價格：單點每道 1,480+10% 元起。

上海醉月樓（台北遠東香格里拉39F）

特色：道地本幫老火候與濃油赤醬慢煨，主打重達 800 公克的足重活沙公。

推薦菜色：「醬爆年糕沙公」、「蛋香蝦汁蒸花蟹」、「酸湯花蟹粉絲煲」、「蟹粉撈細麵」、「桂花炒花蟹」、「香辣蒜香沙公」（全菜單可客製換選沙公或紅蟳）。

消費價格：單點每道 1,280+10% 元起。

香宮（台北遠東香格里拉6F）

特色：精緻當代粵式細工、自煉蟹油與手拆蟹肉料理。

推薦菜色：「魚子蟹粉餃」、「萬里蟹肉金枕酥」、「蟹粉燴粉皮」、「香宮風味辣椒蟹配酥包」、「柚香花蟹肉晶凍」、「萬里蟹皇芙蓉蒸」。

消費價格：點心每道 138+10% 元起；單點主菜每道 1,680+10% 元起。

遠東Café（台北遠東香格里拉6F）

特色：一站式澎湃吃蟹體驗，包含日料冰鎮海鮮、原隻現蒸萬里蟹與東南亞大排檔熱炒。

推薦菜色：冰鎮花蟹／三點蟹／旭蟹／石蟳、現蒸萬里蟹三寶、新加坡辣椒蟹、避風塘炒蟹、黑椒炒蟹、咖哩奶油王炒蟹（菜色依現場輪替供應）。

消費價格：午、晚餐每位 1,680+10% 元起。

品嚐完台北遠東香格里拉的極鮮萬里蟹饗宴後，還想知道哪些驚豔饕客的秋季海鮮限定新菜單嗎？

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