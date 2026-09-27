7-11買一送一出清搶！史努比、布丁狗、西村優志、蠟筆小新超過50款周邊，任選第二件0元

編輯 鄭雅之 表示：趁出清買一送一趕快把蠟筆小新、西村優志開心兔、史努比周邊帶回家！
7-11這回祭出超狂的卡通角色周邊出清買一送一優惠，包含紅遍全台的西村優志系列、經典不敗的三麗鷗家族、大人小孩都愛的蠟筆小新與史努比，連迪士尼玩具總動員也加入行列，眾多生活實用好物祭出買一送一超甜優惠，只要預購兩件就能輕鬆入手，快抓緊時間去門市搶購。
西村優志與三麗鷗出清價
爆笑又療癒的西村優志周邊這次給足誠意，多款實用的日常小物紛紛祭出半價優惠，像是上班族不可或缺的「絨毛吊飾伸縮證件套」、防曬擋雨的「晴雨兩用折傘」以及「保溫保冷便當袋」，折算下來單件只要150元即可帶走，而三麗鷗明星推出的「束口托特包」單件直接下殺到99元，入手完全不傷荷包。
蠟筆小新與史努比出清狂省
居家生活與露營配件這次也迎來超甜甜價，紅遍全網的「蠟筆小新五開式摺疊收納箱桌」折後免300元即可帶回家，下雨天必備的「小白大臉造型直傘」只要200元，史努比控則不能錯過營造氣氛的「史努比造型公仔燈」與辦公神器「史努比電腦螢幕架」，平均單件不到500元就能大幅提升生活質感，千萬別錯過這波出清。
迪士尼與米菲兔出清甜甜價
深受粉絲喜愛的玩具總動員推出「玩具總動員可堆疊絨毛置物盒」，包含胡迪和巴斯光年等經典角色，平均一個只要174元，讓居家收納瞬間變得童趣十足，繪本界巨星米菲兔的「萬用盤2入組」平均單件更是只要75元銅板價，多款熱門周邊趁著這次出清檔期一次買齊，趕緊到附近的7-11門市預購起來。
7-11 人氣IP買一送一出清 優惠資訊
活動時間：2026年9月23日至10月27日
活動內容：購買指定商品任選買1送1，必須預購任2件指定商品方可享優惠，價低者折，折扣後金額以系統計算為主。
商品：
- 西村優志別針胸章50入套組：原價1499元
- 西村優志別針胸章（款式隨機）：原價29元
- 西村優志立體絨毛筆（款式隨機）：原價169元
- 西村優志25CM大絨毛玩偶（熊貓款、小鼠款）：原價399元
- 西村優志絨毛玩偶壓力球（熊貓款、兔兔款）：原價199元
- 西村優志絨毛吊飾伸縮證件套（熊尻、小鼠、兔兔）：原價299元
- 西村優志絨毛玩偶飲料提袋：原價299元
- 西村優志絨毛抱枕毯：原價599元
- 西村優志絨毛大頭收納包：原價249元
- 西村優志密碼鎖行李箱束帶：原價299元
- 西村優志晴雨兩用折傘：原價299元
- 西村優志保溫保冷便當袋：原價299元
- 西村優志立體絨毛筆5入套組：原價849元
- 三麗鷗束口托特包（Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、酷洛米）：單件半價特價99元。
- 布丁狗公仔造型文具三入組：原價599元
- 布丁狗絨毛小包附購物袋：原價299元
- 布丁狗造型保冷袋：原價399元
- 布丁狗紀念絨毛公仔組：原價799元
- 布丁狗絨毛吊飾隨身鏡：原價249元
- 布丁狗造型拍拍燈：原價599元
- 布丁狗鯊魚夾髮飾：原價249元
- 蠟筆小新雙材質豆豆毯：原價499元
- 蠟筆小新蛹型睡袋：原價1099元
- 蠟筆小新氣氛燈充電風扇：原價899元
- 蠟筆小新小白大臉造型直傘：原價399元
- 蠟筆小新布偶觸控小夜燈：原價699元
- 蠟筆小新小白立體造型布偶：原價399元
- 蠟筆小新五開式摺疊收納箱桌：原價599元
- 蠟筆小新桌上靜音時鐘：原價349元
- 史努比造型眼鏡架：原價399元
- 史努比籤紙扭蛋機存錢筒：原價699元
- 史努比造型公仔燈：原價699元
- 史努比經典填充娃娃：原價899元
- 史努比密碼鎖行李安全束帶：原價249元
- 史努比速開遮陽帳：原價899元
- 史努比大頭計算機：原價399元
- 史努比桌上附鏡收納鐵櫃：原價399元
- 史努比戶外露營拖車：原價1299元
- 史努比摺疊收納露營椅：原價999元
- 史努比USB電源供應器：原價799元
- 史努比電腦螢幕架：原價899元
- DINOTAENG QUOKKA款20吋學院款絨毛：原價899元
- DINOTAENG QUOKKA款16吋站姿款絨毛：原價429元
- DINOTAENG造型側背小包：原價499元
- DINOTAENG大頭造型手提袋：原價399元
- DINOTAENG後背包：原價699元
- 米飛兔立體造型存錢筒：原價699元
- Miffy米菲兔ECO燈芯絨鑰匙圈：原價479元
- miffy & Boris萬用盤2入組：原價299元
- 線條小狗造型公仔存錢筒：原價999元
- 線條小狗造型萬年曆音樂盒：原價899元
- 線條小狗花朵造型小夜燈留言板：原價499元
- 玩具總動員可堆疊絨毛置物盒（莉莉板款、胡迪款、巴斯光年款、火腿豬款、三眼怪款）：原價349元
- 保時捷1比64模型車：買一送一平均單件274元。
可愛小物都要收藏！
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