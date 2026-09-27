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7-11買一送一出清搶！史努比、布丁狗、西村優志、蠟筆小新超過50款周邊，任選第二件0元

買一送一7-11療癒布丁狗
2026-09-27 08:20文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 張人尹圖片提供:7-11
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：趁出清買一送一趕快把蠟筆小新、西村優志開心兔、史努比周邊帶回家！

7-11這回祭出超狂的卡通角色周邊出清買一送一優惠，包含紅遍全台的西村優志系列、經典不敗的三麗鷗家族、大人小孩都愛的蠟筆小新與史努比，連迪士尼玩具總動員也加入行列，眾多生活實用好物祭出買一送一超甜優惠，只要預購兩件就能輕鬆入手，快抓緊時間去門市搶購。

▲粉嫩兔兔與開心熊貓造型手感極佳，西村優志絨毛大頭收納包在7-11享任選買一送一甜甜價。
▲粉嫩兔兔與開心熊貓造型手感極佳，西村優志絨毛大頭收納包在7-11享任選買一送一甜甜價。
▲睡衣造型小新萌度爆表，7-11限定販售的蠟筆小新布偶觸控小夜燈，搭配任選買一送一超值入手。
▲睡衣造型小新萌度爆表，7-11限定販售的蠟筆小新布偶觸控小夜燈，搭配任選買一送一超值入手。

西村優志與三麗鷗出清價

爆笑又療癒的西村優志周邊這次給足誠意，多款實用的日常小物紛紛祭出半價優惠，像是上班族不可或缺的「絨毛吊飾伸縮證件套」、防曬擋雨的「晴雨兩用折傘」以及「保溫保冷便當袋」，折算下來單件只要150元即可帶走，而三麗鷗明星推出的「束口托特包」單件直接下殺到99元，入手完全不傷荷包。

▲超人氣西村優志周邊於7-11快閃出清，玩偶壓力球與絨毛大頭收納包享任選買一送一優惠。
▲超人氣西村優志周邊於7-11快閃出清，玩偶壓力球與絨毛大頭收納包享任選買一送一優惠。

蠟筆小新與史努比出清狂省

居家生活與露營配件這次也迎來超甜甜價，紅遍全網的「蠟筆小新五開式摺疊收納箱桌」折後免300元即可帶回家，下雨天必備的「小白大臉造型直傘」只要200元，史努比控則不能錯過營造氣氛的「史努比造型公仔燈」與辦公神器「史努比電腦螢幕架」，平均單件不到500元就能大幅提升生活質感，千萬別錯過這波出清。

▲打造質感滿分的辦公室桌面，史努比造型眼鏡架於7-11祭出任選買一送一折扣。
▲打造質感滿分的辦公室桌面，史努比造型眼鏡架於7-11祭出任選買一送一折扣。

迪士尼與米菲兔出清甜甜價

深受粉絲喜愛的玩具總動員推出「玩具總動員可堆疊絨毛置物盒」，包含胡迪和巴斯光年等經典角色，平均一個只要174元，讓居家收納瞬間變得童趣十足，繪本界巨星米菲兔的「萬用盤2入組」平均單件更是只要75元銅板價，多款熱門周邊趁著這次出清檔期一次買齊，趕緊到附近的7-11門市預購起來。

▲迪士尼玩具總動員可堆疊絨毛置物盒於7-11開賣，胡迪與巴斯光年款均享任選買一送一優惠。
▲迪士尼玩具總動員可堆疊絨毛置物盒於7-11開賣，胡迪與巴斯光年款均享任選買一送一優惠。
▲三麗鷗人氣明星布丁狗造型公仔文具組登陸7-11，任選買一送一讓趴睡療癒萌樣輕鬆帶回家。
▲三麗鷗人氣明星布丁狗造型公仔文具組登陸7-11，任選買一送一讓趴睡療癒萌樣輕鬆帶回家。


7-11 人氣IP買一送一出清 優惠資訊

活動時間：2026年9月23日至10月27日
活動內容：購買指定商品任選買1送1，必須預購任2件指定商品方可享優惠，價低者折，折扣後金額以系統計算為主。
商品：

  • 西村優志別針胸章50入套組：原價1499元
  • 西村優志別針胸章（款式隨機）：原價29元
  • 西村優志立體絨毛筆（款式隨機）：原價169元
  • 西村優志25CM大絨毛玩偶（熊貓款、小鼠款）：原價399元
  • 西村優志絨毛玩偶壓力球（熊貓款、兔兔款）：原價199元
  • 西村優志絨毛吊飾伸縮證件套（熊尻、小鼠、兔兔）：原價299元
  • 西村優志絨毛玩偶飲料提袋：原價299元
  • 西村優志絨毛抱枕毯：原價599元
  • 西村優志絨毛大頭收納包：原價249元
  • 西村優志密碼鎖行李箱束帶：原價299元
  • 西村優志晴雨兩用折傘：原價299元
  • 西村優志保溫保冷便當袋：原價299元
  • 西村優志立體絨毛筆5入套組：原價849元
  • 三麗鷗束口托特包（Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、酷洛米）：單件半價特價99元。
  • 布丁狗公仔造型文具三入組：原價599元
  • 布丁狗絨毛小包附購物袋：原價299元
  • 布丁狗造型保冷袋：原價399元
  • 布丁狗紀念絨毛公仔組：原價799元
  • 布丁狗絨毛吊飾隨身鏡：原價249元
  • 布丁狗造型拍拍燈：原價599元
  • 布丁狗鯊魚夾髮飾：原價249元
  • 蠟筆小新雙材質豆豆毯：原價499元
  • 蠟筆小新蛹型睡袋：原價1099元
  • 蠟筆小新氣氛燈充電風扇：原價899元
  • 蠟筆小新小白大臉造型直傘：原價399元
  • 蠟筆小新布偶觸控小夜燈：原價699元
  • 蠟筆小新小白立體造型布偶：原價399元
  • 蠟筆小新五開式摺疊收納箱桌：原價599元
  • 蠟筆小新桌上靜音時鐘：原價349元
  • 史努比造型眼鏡架：原價399元
  • 史努比籤紙扭蛋機存錢筒：原價699元
  • 史努比造型公仔燈：原價699元
  • 史努比經典填充娃娃：原價899元
  • 史努比密碼鎖行李安全束帶：原價249元
  • 史努比速開遮陽帳：原價899元
  • 史努比大頭計算機：原價399元
  • 史努比桌上附鏡收納鐵櫃：原價399元
  • 史努比戶外露營拖車：原價1299元
  • 史努比摺疊收納露營椅：原價999元
  • 史努比USB電源供應器：原價799元
  • 史努比電腦螢幕架：原價899元
  • DINOTAENG QUOKKA款20吋學院款絨毛：原價899元
  • DINOTAENG QUOKKA款16吋站姿款絨毛：原價429元
  • DINOTAENG造型側背小包：原價499元
  • DINOTAENG大頭造型手提袋：原價399元
  • DINOTAENG後背包：原價699元
  • 米飛兔立體造型存錢筒：原價699元
  • Miffy米菲兔ECO燈芯絨鑰匙圈：原價479元
  • miffy & Boris萬用盤2入組：原價299元
  • 線條小狗造型公仔存錢筒：原價999元
  • 線條小狗造型萬年曆音樂盒：原價899元
  • 線條小狗花朵造型小夜燈留言板：原價499元
  • 玩具總動員可堆疊絨毛置物盒（莉莉板款、胡迪款、巴斯光年款、火腿豬款、三眼怪款）：原價349元
  • 保時捷1比64模型車：買一送一平均單件274元。

可愛小物都要收藏！

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