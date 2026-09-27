7-11買一送一出清搶！史努比、布丁狗、西村優志、蠟筆小新超過50款周邊，任選第二件0元

編輯 鄭雅之 表示：趁出清買一送一趕快把蠟筆小新、西村優志開心兔、史努比周邊帶回家！

7-11這回祭出超狂的卡通角色周邊出清買一送一優惠，包含紅遍全台的西村優志系列、經典不敗的三麗鷗家族、大人小孩都愛的蠟筆小新與史努比，連迪士尼玩具總動員也加入行列，眾多生活實用好物祭出買一送一超甜優惠，只要預購兩件就能輕鬆入手，快抓緊時間去門市搶購。

▲粉嫩兔兔與開心熊貓造型手感極佳，西村優志絨毛大頭收納包在7-11享任選買一送一甜甜價。 ▲睡衣造型小新萌度爆表，7-11限定販售的蠟筆小新布偶觸控小夜燈，搭配任選買一送一超值入手。





西村優志與三麗鷗出清價

爆笑又療癒的西村優志周邊這次給足誠意，多款實用的日常小物紛紛祭出半價優惠，像是上班族不可或缺的「絨毛吊飾伸縮證件套」、防曬擋雨的「晴雨兩用折傘」以及「保溫保冷便當袋」，折算下來單件只要150元即可帶走，而三麗鷗明星推出的「束口托特包」單件直接下殺到99元，入手完全不傷荷包。

▲超人氣西村優志周邊於7-11快閃出清，玩偶壓力球與絨毛大頭收納包享任選買一送一優惠。





蠟筆小新與史努比出清狂省

居家生活與露營配件這次也迎來超甜甜價，紅遍全網的「蠟筆小新五開式摺疊收納箱桌」折後免300元即可帶回家，下雨天必備的「小白大臉造型直傘」只要200元，史努比控則不能錯過營造氣氛的「史努比造型公仔燈」與辦公神器「史努比電腦螢幕架」，平均單件不到500元就能大幅提升生活質感，千萬別錯過這波出清。

▲打造質感滿分的辦公室桌面，史努比造型眼鏡架於7-11祭出任選買一送一折扣。





迪士尼與米菲兔出清甜甜價

深受粉絲喜愛的玩具總動員推出「玩具總動員可堆疊絨毛置物盒」，包含胡迪和巴斯光年等經典角色，平均一個只要174元，讓居家收納瞬間變得童趣十足，繪本界巨星米菲兔的「萬用盤2入組」平均單件更是只要75元銅板價，多款熱門周邊趁著這次出清檔期一次買齊，趕緊到附近的7-11門市預購起來。

▲迪士尼玩具總動員可堆疊絨毛置物盒於7-11開賣，胡迪與巴斯光年款均享任選買一送一優惠。 ▲三麗鷗人氣明星布丁狗造型公仔文具組登陸7-11，任選買一送一讓趴睡療癒萌樣輕鬆帶回家。

7-11 人氣IP買一送一出清 優惠資訊

活動時間：2026年9月23日至10月27日

活動內容：購買指定商品任選買1送1，必須預購任2件指定商品方可享優惠，價低者折，折扣後金額以系統計算為主。

商品：

西村優志別針胸章50入套組：原價1499元

西村優志別針胸章（款式隨機）：原價29元

西村優志立體絨毛筆（款式隨機）：原價169元

西村優志25CM大絨毛玩偶（熊貓款、小鼠款）：原價399元

西村優志絨毛玩偶壓力球（熊貓款、兔兔款）：原價199元

西村優志絨毛吊飾伸縮證件套（熊尻、小鼠、兔兔）：原價299元

西村優志絨毛玩偶飲料提袋：原價299元

西村優志絨毛抱枕毯：原價599元

西村優志絨毛大頭收納包：原價249元

西村優志密碼鎖行李箱束帶：原價299元

西村優志晴雨兩用折傘：原價299元

西村優志保溫保冷便當袋：原價299元

西村優志立體絨毛筆5入套組：原價849元

三麗鷗束口托特包（Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、酷洛米）：單件半價特價99元。

布丁狗公仔造型文具三入組：原價599元

布丁狗絨毛小包附購物袋：原價299元

布丁狗造型保冷袋：原價399元

布丁狗紀念絨毛公仔組：原價799元

布丁狗絨毛吊飾隨身鏡：原價249元

布丁狗造型拍拍燈：原價599元

布丁狗鯊魚夾髮飾：原價249元

蠟筆小新雙材質豆豆毯：原價499元

蠟筆小新蛹型睡袋：原價1099元

蠟筆小新氣氛燈充電風扇：原價899元

蠟筆小新小白大臉造型直傘：原價399元

蠟筆小新布偶觸控小夜燈：原價699元

蠟筆小新小白立體造型布偶：原價399元

蠟筆小新五開式摺疊收納箱桌：原價599元

蠟筆小新桌上靜音時鐘：原價349元

史努比造型眼鏡架：原價399元

史努比籤紙扭蛋機存錢筒：原價699元

史努比造型公仔燈：原價699元

史努比經典填充娃娃：原價899元

史努比密碼鎖行李安全束帶：原價249元

史努比速開遮陽帳：原價899元

史努比大頭計算機：原價399元

史努比桌上附鏡收納鐵櫃：原價399元

史努比戶外露營拖車：原價1299元

史努比摺疊收納露營椅：原價999元

史努比USB電源供應器：原價799元

史努比電腦螢幕架：原價899元

DINOTAENG QUOKKA款20吋學院款絨毛：原價899元

DINOTAENG QUOKKA款16吋站姿款絨毛：原價429元

DINOTAENG造型側背小包：原價499元

DINOTAENG大頭造型手提袋：原價399元

DINOTAENG後背包：原價699元

米飛兔立體造型存錢筒：原價699元

Miffy米菲兔ECO燈芯絨鑰匙圈：原價479元

miffy & Boris萬用盤2入組：原價299元

線條小狗造型公仔存錢筒：原價999元

線條小狗造型萬年曆音樂盒：原價899元

線條小狗花朵造型小夜燈留言板：原價499元

玩具總動員可堆疊絨毛置物盒（莉莉板款、胡迪款、巴斯光年款、火腿豬款、三眼怪款）：原價349元

保時捷1比64模型車：買一送一平均單件274元。

可愛小物都要收藏！

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