開門沒衝就買不到！長崎蛋糕始祖「文明堂總本店」快閃台北，只賣5款售價先看

不用飛日本就能吃到「文明堂總本店」！去日本必買伴手禮「長崎蛋糕始祖」來台快閃。編輯 鄭雅之 表示：有小份量一個人獨享剛剛好～

甜點控要早起去搶！日本殿堂級甜點「文明堂總本店」宣布回歸台北，將於9月24日至10月11日在SOGO忠孝館12樓展開18天的快閃活動。本次快閃不僅帶來經典款，更首度引進大尺寸「經典長崎蛋糕1號」，並提供原味、抹茶與巧克力獨立包裝，前100名消費還能獲得限定紀念明信片。

▲文明堂長崎蛋糕嚴選專用雞蛋與國產麵粉烘焙，蛋糕體濕潤綿密且伴隨醇厚蛋香(攝影：鄭雅之)





走過120年傳奇老店文明堂總本店快閃台北

這款紅遍台日的美味故事要從16世紀說起，當時西班牙甜點隨大航海時代傳入長崎，並在1900年由創辦人創立文明堂總本店。走過120年歲月，品牌將傳統南蠻糕點技法與日本職人精神完美融合，堅持不添加人工化學物，打造出享譽全日本且無法被超越的經典地位。

▲日本百年老店文明堂總本店進駐台北SOGO忠孝館快閃18天，免飛日本就能品嚐正宗長崎蛋糕(攝影：鄭雅之)





文明堂總本店靈魂雙目糖

看起來簡單的糕點其實最考驗師傅功力，店家特別使用契作農場的專用雞蛋，搭配國產麵粉與水飴烘焙。出爐的蛋糕呈現亮眼金黃色澤，口感濕潤綿密，最讓人著迷的是底部沉澱的雙目糖粗糖顆粒，入口時能感受砂糖喀吱作響的清脆層次，每一口都是老店的極致功力。

▲蛋糕底部完美保留靈魂雙目糖粗糖顆粒，入口展現砂糖喀吱作響的豐富口感層次(攝影：鄭雅之)





質感中秋伴手禮首選這樣買

因應中秋佳節親友聚會的需求，本次快閃特別首度開賣「經典長崎蛋糕1號」，大容量分享裝更能滿足全家享用。此外受歡迎的「經典長崎蛋糕0.6號」也同步販售，讓大家不必親自飛去日本長崎，就能在台灣輕鬆買到傳承五代且深具質感的頂級伴手禮，送禮絕對超有面子。

▲經典長崎蛋糕0.6號與1號多片裝同步登場，復古質感的包裝設計是熱門中秋伴手禮首選(攝影：鄭雅之)





下午茶必吃多款熱門風味一次看

除了傳承百年的「經典長崎蛋糕」之外，品牌也將職人手藝延伸至更多風味，推出「抹茶長崎蛋糕」與「巧克力長崎蛋糕」。嚴選抹茶帶有清雅微苦的回甘茶香，可可則呈現濃郁和洋交融感，單片獨立包裝設計方便保存與攜帶，讓忙碌的現代人隨時都能享用極致日式下午茶。

▲文明堂獨立包裝系列推出經典原味、抹茶與巧克力三種風味，方便隨手享用(攝影：鄭雅之)





文明堂總本店 SOGO忠孝館快閃

活動期間：2026年9月24日至10月11日，每天11點至21點30分

活動地點：台北市忠孝東路四段45號，SOGO台北忠孝館12樓

獨家好康：快閃期間前100位購買顧客，可獲贈文明堂限定明信片乙份，送完為止





文明堂總本店 販售商品、售價

文明堂經典長崎蛋糕1號（10片裝，580公克）：售價1080元（台灣首度登場）

文明堂經典長崎蛋糕0.6號（10片裝，345公克）：售價680元

文明堂經典長崎蛋糕獨立包裝（5片裝）：售價580元

文明堂抹茶長崎蛋糕獨立包裝（5片裝）：售價580元

文明堂巧克力長崎蛋糕獨立包裝（5片裝）：售價580元





人氣甜點新話題連假就是要吃喝玩樂！

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