酷洛米變美人魚太萌！韓國樂天水族館「三麗鷗海底派對」登場，AR解任務免費換限定吊飾

把人魚漢頓真的變成美人魚是我沒想到的！編輯王瀅瀅表示，三麗鷗粉絲必須衝這次的聯名吧！

無論是大人還是小孩，風靡全球的三麗鷗角色總能憑藉獨特的療癒魅力圈粉無數。繼去年秋季熱烈好評後，今年樂天世界水族館再度與三麗鷗家族展開第二次強強聯手，即日起推出為期87天的秋季限定慶典「Sanrio characters in 樂天世界水族館：美人魚派對」。本次活動特別讓角色們換上夢幻的美人魚造型，將整個水族館打造成充滿歡樂氛圍的海底無道會，邀大家一同潛入這座限定版的海底樂園。

▲韓國樂天世界水族館推出全新秋季慶典，三麗鷗熱門角色換上美人魚造型夢幻登場。(圖：LOTTE WOLRD)

夢幻美人魚陣容登場！造景與限定拍照會多重驚喜

本次慶典集結了五位超人氣巨星，包含頭戴粉紅骷髏黑頭巾的酷洛米、溫柔可愛的美樂蒂、大耳朵的白狗喜拿、戴著圓滾滾貝雷帽的布丁狗，以及夢想成為英雄的半魚人漢頓。從入口處迎賓的2公尺高超大型美樂蒂巨型氣球開始，一路延伸至館內各個角落。

▲館內入口處特別設置高達2公尺的超大型美樂蒂氣球，一進場就能感受滿滿療癒氛圍。

在地下2樓特別打造了「布丁狗的邀請函」主題區，旁邊設有收據相機可以現場列印專屬照片邀請函；綠蠵龜區前則呈現如夢似幻的「月光貝殼城堡」舞會造景。此外，每週六在地下2樓主水槽前更會舉辦三場美樂蒂專屬拍照會，讓粉絲能近距離留下珍貴合影。

▲地下2樓特別打造「布丁狗的邀請函」主題區，遊客還能透過收據相機印製專屬的照片邀請函留念。

趣味AR任務挑戰！聯名限定周邊與相片框一次收集

除了豐富的打卡造景，現場還推出了付費制的任務型AR體驗。只要掃描邀請函上的QR Code即可開啟互動關卡，順利通過問答與小遊戲收集派對Dress Code道具後，就能到地下1樓水族館商店兌換隨機三麗鷗ID卡吊飾。喜愛拍照留念的朋友，絕對不能錯過地下1樓「WOW PHOTO四格拍」的三麗鷗專用相框，以及地下2樓「WOW PHOTO機台」發售的6款角色照片卡。從拍立得到限定照片卡，點點滴滴都能完整記錄美好時光。

▲WOW PHOTO機台提供專屬的三麗鷗拍立得相框與角色照片卡，記錄美好的旅遊瞬間。

快閃店周邊滿滿盲盒樂趣！主題限定餐飲視覺味覺雙滿足

位於地下2樓綠蠵龜水槽前的快閃店，開賣了包含美人魚絨毛玩偶吊飾、盲盒鍵帽吊飾、金屬徽章、主題T恤與貼紙等5款獨家商品，地下1樓水族館商店更準備了70多款周邊讓周邊控一次買個夠。

▲快閃店推出美人魚絨毛玩偶吊飾與盲盒鍵帽吊飾等多款獨家商品，吸引大批粉絲搶購。

▲樂天世界水族館快閃店推出限定的美人魚造型絨毛玩偶吊飾與隨機鍵帽吊飾，精緻可愛的造型吸引許多三麗鷗粉絲搶購收藏。(圖：sanrio_kr／IG)

玩累了還能品嚐水族館餐飲區發售的限定美食，像是三麗鷗主題霜淇淋、綜合莓果巧克力榛果派，以及印有美樂蒂與人魚漢頓圖樣的古早味椪糖，為這場海底派對畫下完美句點。近期有計劃去韓國的朋友，不妨把它排進行程裡吧。

▲水族館餐飲區發售限定的美樂蒂與人魚漢頓圖樣椪糖，為這趟打卡之旅帶來視覺與味覺雙重享受。

Sanrio characters in 樂天世界水族館：美人魚派對（Sanrio characters in LOTTE WORLD AQUARIUM : Mermaid Party） 活動資訊

活動期間：2026年9月4日（五）至 2026年11月29日（日）

活動地點：樂天世界水族館（首爾特別市松坡區奧林匹克路300 樂天世界購物中心B1-B2）

營業時間：週一至週四 10:00-20:00，週五至週日及公休日 10:00-22:00（最後入場時間為閉館前1小時）

美樂蒂拍照會時間：慶典期間每週六 11:30、14:00、16:00（共3場，位於地下2樓主水槽前）





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