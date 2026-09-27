酷洛米變美人魚太萌！韓國樂天水族館「三麗鷗海底派對」登場，AR解任務免費換限定吊飾

把人魚漢頓真的變成美人魚是我沒想到的！編輯王瀅瀅表示，三麗鷗粉絲必須衝這次的聯名吧！
無論是大人還是小孩，風靡全球的三麗鷗角色總能憑藉獨特的療癒魅力圈粉無數。繼去年秋季熱烈好評後，今年樂天世界水族館再度與三麗鷗家族展開第二次強強聯手，即日起推出為期87天的秋季限定慶典「Sanrio characters in 樂天世界水族館：美人魚派對」。本次活動特別讓角色們換上夢幻的美人魚造型，將整個水族館打造成充滿歡樂氛圍的海底無道會，邀大家一同潛入這座限定版的海底樂園。
夢幻美人魚陣容登場！造景與限定拍照會多重驚喜
本次慶典集結了五位超人氣巨星，包含頭戴粉紅骷髏黑頭巾的酷洛米、溫柔可愛的美樂蒂、大耳朵的白狗喜拿、戴著圓滾滾貝雷帽的布丁狗，以及夢想成為英雄的半魚人漢頓。從入口處迎賓的2公尺高超大型美樂蒂巨型氣球開始，一路延伸至館內各個角落。在地下2樓特別打造了「布丁狗的邀請函」主題區，旁邊設有收據相機可以現場列印專屬照片邀請函；綠蠵龜區前則呈現如夢似幻的「月光貝殼城堡」舞會造景。此外，每週六在地下2樓主水槽前更會舉辦三場美樂蒂專屬拍照會，讓粉絲能近距離留下珍貴合影。
趣味AR任務挑戰！聯名限定周邊與相片框一次收集
除了豐富的打卡造景，現場還推出了付費制的任務型AR體驗。只要掃描邀請函上的QR Code即可開啟互動關卡，順利通過問答與小遊戲收集派對Dress Code道具後，就能到地下1樓水族館商店兌換隨機三麗鷗ID卡吊飾。喜愛拍照留念的朋友，絕對不能錯過地下1樓「WOW PHOTO四格拍」的三麗鷗專用相框，以及地下2樓「WOW PHOTO機台」發售的6款角色照片卡。從拍立得到限定照片卡，點點滴滴都能完整記錄美好時光。
快閃店周邊滿滿盲盒樂趣！主題限定餐飲視覺味覺雙滿足
位於地下2樓綠蠵龜水槽前的快閃店，開賣了包含美人魚絨毛玩偶吊飾、盲盒鍵帽吊飾、金屬徽章、主題T恤與貼紙等5款獨家商品，地下1樓水族館商店更準備了70多款周邊讓周邊控一次買個夠。
玩累了還能品嚐水族館餐飲區發售的限定美食，像是三麗鷗主題霜淇淋、綜合莓果巧克力榛果派，以及印有美樂蒂與人魚漢頓圖樣的古早味椪糖，為這場海底派對畫下完美句點。近期有計劃去韓國的朋友，不妨把它排進行程裡吧。
Sanrio characters in 樂天世界水族館：美人魚派對（Sanrio characters in LOTTE WORLD AQUARIUM : Mermaid Party） 活動資訊
- 活動期間：2026年9月4日（五）至 2026年11月29日（日）
- 活動地點：樂天世界水族館（首爾特別市松坡區奧林匹克路300 樂天世界購物中心B1-B2）
- 營業時間：週一至週四 10:00-20:00，週五至週日及公休日 10:00-22:00（最後入場時間為閉館前1小時）
- 美樂蒂拍照會時間：慶典期間每週六 11:30、14:00、16:00（共3場，位於地下2樓主水槽前）
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