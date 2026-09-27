一沐日免費喝、買一送一！虎航聯名「2款蜜桃飲料」4大優惠，再推4L分享壺300元扛著走

編輯 鄭雅之 表示：現場跳舞就能免費喝一沐日誒！恥度大開也要跳一下～

每到放假總想喝杯手搖放鬆，不過你是不是也常猶豫不知道該選哪一家。一沐日這次帶來全新話題，首度跨界攜手台灣虎航自9月26日至11月30日推出「虎趣桃」系列，把出遊的雀躍心情通通裝進飲料杯裡。除了兩款蜜桃新品與開趴必備的「4公升巨無霸分享桶」，現場只要挑戰舞蹈還能免費喝手搖抽機票。

▲一沐日攜手台灣虎航打造全新出遊系手搖飲，上市期間憑台灣虎航聯名登機證至門市享買一送一優惠。(攝影：鄭雅之)

▲一沐日全台門市登場台灣虎航聯名佈置，邀請手搖控一起快出來玩享用期間限定蜜桃飲品。(攝影：鄭雅之)





2款蜜桃手搖新品開賣

這回一沐日特別運用台語去玩的諧音靈感，替手搖控打造兩款超欠喝的果香系飲品。喜歡咀嚼口感的人首推「虎米Q桃粉粿蜜桃香茶」，選用糯米香茶基底搭配蜜桃香氣與招牌Q彈粉粿。另一款「虎蜜荔枝牡丹蜜桃飲」則以牡丹蜜堆疊荔枝甜香，兩款單杯皆為90元，滿滿果香直接擄獲大家的味蕾。

▲一沐日聯名台灣虎航推出虎米Q桃粉粿蜜桃香茶與虎蜜荔枝牡丹蜜桃飲兩款果香手搖，單杯售價皆為90元。(攝影：鄭雅之)





4公升巨無霸分享桶配烤肉剛好

除了旅遊感滿滿的單杯聯名，一沐日更推出開趴神物「4公升巨無霸分享桶」。從清爽解膩的「原味茶桶」300元、懷舊古早味的「冬瓜茶桶」360元，到層次豐富的「風味茶桶」與「奶茶桶」420元，以及濃厚系的「鮮奶茶桶」500元應有盡有。大容量分享包裝讓辦公室團購或家庭聚會都能歡樂共飲。

▲一沐日加碼推出四公升巨無霸分享桶，集結原味茶、冬瓜茶、風味茶與奶茶等熱門品項，滿足派對聚會需求。(攝影：鄭雅之)

跳虎爪舞免費試喝

為帶起全台玩樂熱潮，上市前兩天全台門市更推出快閃限定福利。大家只要到現場秀一段指定的快出來玩虎爪舞，就能不花一毛錢免費兌換聯名飲品乙杯。全台每日限量5000杯且每店限量50杯。平時喜歡拍照打卡的朋友，只要將飲料與虎爪姿勢照片上傳社群完成標記，還能直接參加機票抽獎。

▲一沐日攜手台灣虎航打造全新出遊系手搖飲，上市期間憑台灣虎航聯名登機證至門市享買一送一優惠。(攝影：鄭雅之)





買一送一優惠好康也要喝

這波夢幻聯動的驚喜好禮一路延續到機票優惠。大家只要憑台灣虎航聯名登機證至全台門市消費，買任兩杯飲品就能享有其中一杯由航空公司買單的買一送一好康，活動一路持續至年底。金虎卡會員在聯名期間還能天天兌換限定飲品，手搖控與旅遊達人千萬要把握這波難得的超狂優惠活動。

▲一沐日與台灣虎航跨界推出虎趣桃系列限定飲品，凡拍攝指定畫面參加社群活動就有機會抽中免費機票。(攝影：鄭雅之)

▲一沐日聯名台灣虎航推出期間限定杯身設計，滿滿旅遊元素吸引手搖控打卡收藏。(攝影：鄭雅之)

一沐日 X 台灣虎航「虎趣桃」聯名活動

販售期間：2026年9月26日至11月30日

聯名飲品：虎米Q桃－粉粿蜜桃香茶（90元）、虎蜜荔枝－牡丹蜜桃飲（90元）





一沐日 X 台灣虎航聯名 優惠活動

門市快閃跳舞免費喝

活動時間：上市首兩日（2026年9月26日至9月27日）

活動內容：至全台門市跳指定快出來玩虎爪舞，即可免費兌換聯名飲品乙杯。

限量數量：全台每日限量5000杯，每店每日限量50杯。





活動時間：上市首兩日（2026年9月26日至9月27日） 活動內容：至全台門市跳指定快出來玩虎爪舞，即可免費兌換聯名飲品乙杯。 限量數量：全台每日限量5000杯，每店每日限量50杯。 社群拍照抽機票

活動內容：於門市拍攝限時動態，上傳飲料杯與虎爪姿勢照片至Instagram並標記指定帳號，即可參加台灣虎航機票抽獎。





活動內容：於門市拍攝限時動態，上傳飲料杯與虎爪姿勢照片至Instagram並標記指定帳號，即可參加台灣虎航機票抽獎。 登機證買一送一

活動時間：即日起至2026年12月31日

活動內容：憑台灣虎航聯名登機證至全台門市購買任兩杯飲品，享買一送一優惠（每張登機證限兌換一次）。





活動時間：即日起至2026年12月31日 活動內容：憑台灣虎航聯名登機證至全台門市購買任兩杯飲品，享買一送一優惠（每張登機證限兌換一次）。 金虎卡會員尊榮禮

活動時間：2026年9月26日至11月30日

活動內容：台灣虎航金虎卡會員憑卡至門市，每日可免費兌換虎趣桃聯名飲品乙杯（每日限量兌換）。





一沐日4公升分享桶 售價

原味茶桶300元：手採高山青、油切蕎麥茶、島韻紅茶

冬瓜茶桶360元：冬瓜檸檬、冬瓜紅茶、冬瓜烏龍茶

風味茶桶420元：荔枝烏龍、檸檬高山青、酸梅湯烏龍綠

奶茶桶420元：島韻紅奶茶、黃金蕎麥奶茶、烏龍奶茶

鮮奶茶桶500元：島韻紅鮮奶茶、蕎麥鮮奶茶、烏龍鮮奶茶





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