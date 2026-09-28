布丁狗變養雞小助手！萬代「布丁狗電子雞」爆萌登場，內建3款迷你遊戲超殺時間

編輯王瀅瀅表示，讓寵物穿上布丁狗裝這招太會，想買！

電子雞是許多人童年裡最深刻的回憶，如今這份童年記憶有了更療癒的延續。日本萬代（BANDAI）特別與三麗鷗合作，推出慶祝布丁狗30週年的聯名系列「POMPOMPURIN Tamagotchi」，將經典的掌上寵物遊戲結合大家喜愛的布丁狗，讓人在忙碌的成年生活裡，重新找回親自照顧小夥伴的溫暖樂趣。

▲童年回億裡的掌上寵物重磅回歸，日本萬代攜手三麗鷗推出布丁狗30週年限定電子雞。

輕巧攜帶的配件美學，兩種配色展現滿滿細節

這次發售的電子雞屬於迷你巧思的Tamagotchi nano系列，整體機身尺寸僅約4cm，極致小巧的體積放在口袋裡完全不佔空間。機身造型除了專為布丁狗打造之外，還貼心附帶了吊鏈設計，掛在包包上直接變身為極具存在感的迷你配件，隨身帶著走隨時都能拿出來撫慰心靈。

全系列共推出兩款顏色，除了還原經典黃色風采的「經典橘ver.」之外，還有換上超可愛粉紅色調的「魔法粉紅ver.」，亮眼討喜的外觀不論選哪一款，掛在包包上一出門絕對瞬間成為眾人焦點。

▲全系列推出「經典橘」與夢幻「魔法粉紅」兩款色彩，掛在包包上出門隨時成為眾人焦點。

布丁狗變成神隊友，餵食打掃全方位親力親為

在遊戲互動設定上，這次最大亮點就是布丁狗將以小助手的角色全程參與。玩家在培育電子雞的過程中，布丁狗會貼心地幫忙拿點心過來餵食、甚至主動幫忙打掃環境，兩人一起分工合作照顧小寵物。

根據平時養育方式的不同，電子雞最終會成長為各式各樣不同的型態，增添了許多期待感。如果把小寵物照顧得非常好，布丁狗還會不定期驚喜現身送上美好的禮物；一旦收到布丁狗送的禮物，電子雞們就會變身成穿著布丁狗布偶裝的超萌姿態，讓人享受親手培育各種布丁狗造型電子雞的驚喜與成就感！

▲只要把小寵物照顧好就能收到布丁狗的禮物，讓電子雞瞬間變身成穿著超萌布丁狗布偶裝的限定姿態。

經典三款迷你遊戲加持，完美通關還有隱藏驚喜

除了基礎的照顧日常，機身內部還內建了「跳舞」、「撿橡果」以及「料理」等3款趣味十足的迷你遊戲，滿足隨時想動動手指消磨時間的需求。遊戲的操作機制直覺好上手，當玩家順利將遊戲關卡達成Perfect全關卡完美通關時，螢幕上還會特別觸發專屬的限定演出效果。

目前此款電子雞已於2026年4月11日發售，日本官方建議售價為2,860日圓（約新台幣573元）。想要入手的玩家，除了可透過日本萬代官方網站與各大玩具通路預購外，台灣的誠品線上、蝦皮購物及各大日貨代購平台，也都能把這隻小可愛帶回家。

▲機身內建跳舞、撿橡果與料理等3款迷你遊戲，達成Perfect全通關還能解鎖限定演出效果。





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