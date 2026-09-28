麵包控早餐吃拉亞！酸種麵包漢堡最便宜69元，花生醬、KITKAT巧克力勁辣炸雞都有

編輯 鄭雅之 表示：拉亞真的很會誒！把最近超紅的酸種麵包做成漢堡，麵包控覺得太幸福～
近年台北吹起一股酸種麵包風潮，許多質感烘焙坊與獨立咖啡廳紛紛推出自製酸種餐點，成為麵包控的心頭好。知名品牌拉亞漢堡緊跟這股美味趨勢，把精品級酸種麵包直接帶進大家熟悉的街角巷弄。全台門市熱烈推出7款常態販售的酸種漢堡，最低只要69元起，嚴選魯邦種經18小時低溫發酵，讓大家隨時隨地享受歐式烘焙的獨特魅力。
魯邦種慢速發酵酸種麵包變漢堡
極致美味的靈魂全來自天然培養的魯邦種，經過長時間低溫冷藏發酵，讓麵糰隨時間自然醞釀出微酸小麥香氣。研發團隊針對台灣人味蕾反覆測試，特別將麵包酸度修飾得極為柔和順口。經過烘烤後的十字割紋堡體外酥內軟，不論搭配厚實肉排或是濃郁抹醬，都能完美撐起豐富餡料，讓日常早餐躍升為極致享受。
七款酸種麵包漢堡任選超滿足
這次研發團隊一口氣推出多元豐富的新選項，新手入門推薦超高CP值的「火腿起司蛋酸種漢堡」，肉食系饕客則能選擇「厚切里肌酸種漢堡」或「傑克厚牛酸種漢堡」。喜愛重口味可以嘗試「XL花生勁辣炸雞酸種漢堡」以及甜辣撞味的「KITKAT巧克力XL勁辣炸雞酸種漢堡」。海陸清爽控也有「北海道鮭魚酸種漢堡」與「舒肥雞胸酸種漢堡」可選。
線上點餐再送優惠券
為了滿足都市人快節奏的生活步調，拉亞漢堡同步全面優化數位點餐系統。只需透過手機掃描桌邊碼或使用應用程式提前預訂，即可跳過現場排隊人潮迅速取餐。即日起只要綁定帳號加入會員，除了消費能自動累積點數外，更能直接領取新品專屬折扣券，就連兩大主流外送平台也同步開賣，讓美味隨時輕鬆直送到手。
拉亞酸種麵包系列 販售資訊
上市日期：2026年9月22日（二）起常態販售。
販售通路：全台拉亞漢堡門市、Laya NOW App、Uber Eats、foodpanda。
拉亞酸種麵包漢堡 菜單、售價
- 火腿起司蛋酸種漢堡：69元
- 厚切里肌酸種漢堡：94元
- 傑克厚牛酸種漢堡：110元
- XL花生勁辣炸雞酸種漢堡：114元
- KITKAT巧克力XL勁辣炸雞酸種漢堡：114元
- 北海道鮭魚酸種漢堡：114元
- 舒肥雞胸酸種漢堡：125元
拉亞酸種麵包 優惠
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話題新品都要嚐鮮吃！
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