麵包控早餐吃拉亞！酸種麵包漢堡最便宜69元，花生醬、KITKAT巧克力勁辣炸雞都有

編輯 鄭雅之 表示：拉亞真的很會誒！把最近超紅的酸種麵包做成漢堡，麵包控覺得太幸福～

近年台北吹起一股酸種麵包風潮，許多質感烘焙坊與獨立咖啡廳紛紛推出自製酸種餐點，成為麵包控的心頭好。知名品牌拉亞漢堡緊跟這股美味趨勢，把精品級酸種麵包直接帶進大家熟悉的街角巷弄。全台門市熱烈推出7款常態販售的酸種漢堡，最低只要69元起，嚴選魯邦種經18小時低溫發酵，讓大家隨時隨地享受歐式烘焙的獨特魅力。



▲重口味饕客最愛的「XL花生勁辣炸雞酸種漢堡」與「KITKAT巧克力XL勁辣炸雞酸種漢堡」，將濃郁堅果香與巧克力甜味完美融合酥脆辣雞，開創獨特的早午餐甜鹹滋味。(攝影：鄭雅之)

▲精緻海陸選擇「北海道鮭魚酸種漢堡」，外酥內軟的酸種麵包完美襯托鮭魚鮮味，讓早午餐控在街角巷弄就能輕鬆享用頂級歐式烘焙風味。(攝影：鄭雅之)





魯邦種慢速發酵酸種麵包變漢堡

極致美味的靈魂全來自天然培養的魯邦種，經過長時間低溫冷藏發酵，讓麵糰隨時間自然醞釀出微酸小麥香氣。研發團隊針對台灣人味蕾反覆測試，特別將麵包酸度修飾得極為柔和順口。經過烘烤後的十字割紋堡體外酥內軟，不論搭配厚實肉排或是濃郁抹醬，都能完美撐起豐富餡料，讓日常早餐躍升為極致享受。



▲拉亞漢堡嚴選天然魯邦種發酵種，經過長達18小時低溫冷藏熟成，烘烤出帶有十字割紋且表皮酥脆的酸種麵包，為全台門市帶來全新的精緻口感。(攝影：鄭雅之)





七款酸種麵包漢堡任選超滿足

這次研發團隊一口氣推出多元豐富的新選項，新手入門推薦超高CP值的「火腿起司蛋酸種漢堡」，肉食系饕客則能選擇「厚切里肌酸種漢堡」或「傑克厚牛酸種漢堡」。喜愛重口味可以嘗試「XL花生勁辣炸雞酸種漢堡」以及甜辣撞味的「KITKAT巧克力XL勁辣炸雞酸種漢堡」。海陸清爽控也有「北海道鮭魚酸種漢堡」與「舒肥雞胸酸種漢堡」可選。



▲新手入門首推銅板價69元的「火腿起司蛋酸種漢堡」，以經典的火腿與起司煎蛋組合，搭配外酥內Q的酸種堡體，讓日常早餐吃出滿滿質感。(攝影：鄭雅之)





線上點餐再送優惠券

為了滿足都市人快節奏的生活步調，拉亞漢堡同步全面優化數位點餐系統。只需透過手機掃描桌邊碼或使用應用程式提前預訂，即可跳過現場排隊人潮迅速取餐。即日起只要綁定帳號加入會員，除了消費能自動累積點數外，更能直接領取新品專屬折扣券，就連兩大主流外送平台也同步開賣，讓美味隨時輕鬆直送到手。



▲拉亞漢堡熱銷主打「舒肥雞胸酸種漢堡」與「傑克厚牛酸種漢堡」，低溫烹調雞胸軟嫩多汁且牛肉排香氣濃郁，搭配長時間低溫發酵的魯邦種麵包，呈現極致柔和的小麥風味。(攝影：鄭雅之)

拉亞酸種麵包系列 販售資訊

上市日期：2026年9月22日（二）起常態販售。

販售通路：全台拉亞漢堡門市、Laya NOW App、Uber Eats、foodpanda。





拉亞酸種麵包漢堡 菜單、售價

火腿起司蛋酸種漢堡：69元

厚切里肌酸種漢堡：94元

傑克厚牛酸種漢堡：110元

XL花生勁辣炸雞酸種漢堡：114元

KITKAT巧克力XL勁辣炸雞酸種漢堡：114元

北海道鮭魚酸種漢堡：114元

舒肥雞胸酸種漢堡：125元





拉亞酸種麵包 優惠

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話題新品都要嚐鮮吃！

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