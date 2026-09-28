免門票台北內湖展覽！巨型衝浪白貓氣偶免費拍，日本藝術家YOKOTEEN台灣首展

台北內湖展覽推薦！免門票日本藝術家YOKOTEEN台灣首展《ONE MORE WAVE》，編輯鄭亦庭表示：白貓衝浪打卡點要拍。

台北內湖白貓展覽免費入場！日本藝術家YOKOTEEN台灣首次個展《ONE MORE WAVE》登場，以療癒系「白貓衝浪」為核心視覺，帶來一系列充滿夏日氣息的畫作，現場不僅有超吸睛的巨型白貓氣偶衝浪裝置，搭配貼文風打卡牆讓大家近距離合照，展覽即日起至10/4於Maison JE Taipei展出，地點就在捷運西湖站2號出口附近，全展區採預約制，別忘了先到官方IG完成預約免費參觀。



▲台北內湖白貓展覽免費入場！日本知名藝術家YOKOTEEN台灣首次個展即日起至10/4展出。(攝影：鄭亦庭)



▲台北內湖白貓展覽免費入場！日本知名藝術家YOKOTEEN台灣首次個展即日起至10/4展出。(攝影：鄭亦庭)





日本藝術家YOKOTEEN台灣首次個展

▲日本藝術家YOKOTEEN以海洋、浪潮與白貓作為創作主題，傳遞著關於自由、成長以及面對生活起伏的態度。(攝影：鄭亦庭)





巨型白貓衝浪氣偶打卡點免費拍

▲台北內湖展覽免費逛！巨型白貓衝浪氣偶打卡點免費拍。(攝影：鄭亦庭)





台北內湖免費展覽《ONE MORE WAVE》

▲台北內湖白貓衝浪展覽！！展覽販售YOKOTEEN藝術家悠遊卡、附框明信片組。(攝影：鄭亦庭)



▲台北內湖白貓衝浪展覽！入場免費就能獲得隨機一張展覽主題短語書籤卡。(攝影：鄭亦庭)





YOKOTEEN台灣首次個展《ONE MORE WAVE》

日本藝術家YOKOTEEN常以海洋、浪潮與人物作為創作靈魂，在鮮明且純粹的色彩筆觸下，不只描繪衝浪夏日風景，也傳遞著關於自由、成長以及面對生活起伏的態度，隨著大海浪潮不斷靠近又退去，人們在生活中歷經前進、等待與停留，也會一次次重新出發，只要再向前邁進一步，永遠都還來得及迎接全新美好的曙光。踏入日本藝術家YOKOTEEN台灣首展《ONE MORE WAVE》展場，就能看到白貓與層層堆疊的浪花打卡點，現場更有巨型白貓氣偶衝浪模樣，搭配後方的衝浪風貼文打卡牆，可以近距離合照，展區內特別設置趣味凸透鏡打卡點，讓大家輕鬆拍出觀展打卡照，而且只要入場參觀，都可隨機獲贈一張精美的展覽主題短語書籤卡，直接帶回家紀念收藏。台北內湖展覽《ONE MORE WAVE》除了好拍的白貓打卡點造景外，也展出多幅白貓衝浪畫作，推薦大家近距離觀察每一幅浪花，可看到藝術家親筆精細繪製的浪花線條細節，此外，現場也有白貓在海中沈思、黑白滑板等系列作品，展場各角落還能看到白貓拿著衝浪板的可愛身影，樓梯間隔處更藏有白貓、狗狗隱藏版亮點，現場也販售藝術家悠遊卡、Pickleball限量球拍及附框明信片組，讓大家買回家收藏。展覽期間：即日起至10.04展覽地點：Maison JE Taipei(台北市內湖區堤頂大道二段407巷32號)開放時間：12:00 — 18:00，週一公休

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▲台北內湖展覽免費入場！全預約制展覽《ONE MORE WAVE》，巨型白貓衝浪氣偶免費拍。(攝影：鄭亦庭)



▲台北白貓衝浪展免費入場！日本藝術家YOKOTEEN手繪白貓衝浪與黑白滑板系列畫作，細緻呈現浪花與動態細節。(攝影：鄭亦庭)



▲台北內湖白貓展覽免費入場！日本知名藝術家YOKOTEEN台灣首次個展，角落藏了白貓衝浪小亮點。(攝影：鄭亦庭)

