beard papa’s10月法式栗子泡芙登場！萬聖節甜橙巧克力接棒回歸，週年慶禮盒享84折

入秋後的甜點餐桌迎來濃郁風味！beard papa’s於10月推出全台門市販售的法式栗子泡芙，隨後更由萬聖節限定甜橙巧克力泡芙接棒，搭配週年慶84折起優惠。資深編輯李維唐表示：鬍子爺爺將法國進口栗子餡融入經典香草卡士達與鮮奶油，入口溫潤且層次豐富，絕對是今年秋天不可錯過的療癒美味。

甜點控快筆記，beard papa’s於10月推出秋日限定法式栗子泡芙，還有萬聖節限定甜橙巧克力泡芙與軟萌棉花糖耶克登場，配合百貨週年慶更有禮盒84折起的超殺好康，一定要吃起來。秋天就是品嘗濃郁甜點的季節，鬍子爺爺這次把溫潤法式栗子餡與經典卡士達完美結合，隨後更有萬聖節限定口味接棒，搭配週年慶限定優惠，甜點控準備好大飽口福。

▲beard papa’s 10月秋日甜點派對開席，法式栗子、萬聖節甜橙巧克力與各式酥脆派皮一次齊聚，甜點控準備掏出錢包衝一波。 圖／beard papa’s提供；窩客島整理 ▲萬聖節限定的邪惡美味，醇厚苦甜巧克力卡士達遇上明亮柳橙果餡，每一口還吃得到日本進口酒漬柳橙丁，柑橘香氣層次感拉滿。 圖／beard papa’s提供；窩客島整理

法國栗子餡交織奶香，溫潤栗香爆餡登場

秋意漸濃的時刻，最適合來上一顆熱騰騰的現做泡芙。10月全台門市開賣的法式栗子泡芙，每顆95元起，主角特別選用法國進口栗子，質地柔滑且口感綿密。師傅將栗子餡完美融入beard papa’s經典香草卡士達與打發鮮奶油中，一口咬下，滿溢出濃郁栗香與微溫堅果氣息，在奶香襯托下顯得細緻優雅，尾韻帶有淡淡奶香而不甜膩，搭配一杯熱茶或咖啡，輕鬆享受愜意的法式甜點時光。

▲咬下一口直接爆餡，法國進口栗子餡結合香草卡士達與鮮奶油，口感綿密又帶著優雅堅果香氣，秋天來上一顆真的超滿足。 圖／beard papa’s提供；窩客島整理



藍莓生乳酸甜接力，萬聖節限定甜橙巧克力驚喜亮相

想找輕盈風味的讀者也有好選擇，藍莓生乳泡芙10月於限定門市延續販售，每顆85元起，酸甜藍莓與細緻鮮奶油在口中交融，隨後散發黑醋栗獨特果香，非常適合在大餐後轉換味蕾。此外，10/23至10/31限定門市加碼推出萬聖節限定甜橙巧克力泡芙，每顆85元起，雙連概念店更於10/1至10/31全月販售，醇厚苦甜的巧克力卡士達搭配明亮柳橙果餡，加上日本進口酒漬柳橙丁，口感豐富又有層次。

▲大餐後最適合這款微酸風味，酸甜藍莓與鮮奶油在口中交融，隨後散發黑醋栗果香，吃起來輕盈又爽口。 圖／beard papa’s提供；窩客島整理

雪白棉花糖耶克超軟萌，喀滋千層派與迷你可頌強勢回歸

除了經典外皮，10月新品棉花糖耶克每顆85元起，將白色棉花糖融化後包裹於日式派皮上層，蓬鬆Q彈的微甜棉花糖與酥脆派皮撞擊出驚喜口感，是打卡必備萌物。深受粉絲喜愛的千層派每顆85元起，於限定門市限時回歸，派皮刷上液糖反覆烘烤，薄脆派皮碎開時發出清脆喀滋聲，伴隨焦香與奶油香。概念店更獨家推出迷你可頌三入組，每組140元起，小巧酥香好入口，不論搭配栗子或藍莓內餡都非常適合。

▲層層疊起的雪白棉花糖泡芙好拍又美味，微甜棉花糖包裹著清爽酸甜的藍莓生乳內餡，大人小孩都會愛不釋手。 圖／beard papa’s提供；窩客島整理 ▲刷上液糖反覆烘烤的薄脆派皮，碎開時發出清脆喀滋聲，搭配濃郁優雅的法式栗子餡，外酥內柔對比口感讓人停不下來。 圖／beard papa’s提供；窩客島整理

週年慶限定禮盒下殺84折，秋日甜點禮盒甜蜜開賣

逛街血拚之餘，別忘了帶走限定甜點優惠。beard papa’s於10/8至10/26推出秋日甜點禮盒，包含法式栗子禮盒與藍莓生乳禮盒兩款。配合各大百貨週年慶，指定門市陸續推出PAPA芙袋禮盒與日式香草禮盒等組合，最低可享84折優惠。粉絲們不妨把握時間到門市品嘗，與親友分享秋日專屬的甜蜜幸福感。

▲趁著百貨週年慶衝一波超划算，金黃酥脆的現做泡芙搭配質感滿滿的限定周邊提袋，最低享84折優惠，甜點控提著走超級吸睛。 圖／beard papa’s提供；窩客島整理









beard papa’s10月限定口味與商品資訊

法式栗子泡芙：$95元起/顆，10/1（四）– 10/31（六）於全台門市販售。選用法國進口栗子餡搭配經典香草卡士達與打發鮮奶油，數量有限，售完為止。

藍莓生乳泡芙：$85元起/顆，10/1（四）– 10/31（六）於限定門市延續販售。酸甜藍莓結合鮮奶油與黑醋栗果香，數量有限，售完為止。

甜橙巧克力泡芙（萬聖節限定）：$85元起/顆，雙連概念店於10/1（四）– 10/31（六）全月販售；限定門市於10/23（五）– 10/31（六）販售。以巧克力卡士達搭配柳橙果餡與日本進口酒漬柳橙丁。

棉花糖耶克：$85元起/顆，10/1（四）– 10/31（六）於限定門市販售。日式派皮裹上融化白色棉花糖，口感蓬鬆微甜。

千層派：$85元起/顆，10/1（四）– 10/31（六）於限定門市強勢回歸。派皮刷上液糖反覆烘烤，層次薄脆酥香。

迷你可頌三入组：$140元起/組，10月於雙連概念店限定販售。小巧酥香，可自由搭配本月限定內餡。

限定優惠與禮盒活動

秋日甜點禮盒：10/8（四）– 10/26（一）限時推出，分為「法式栗子禮盒」與「藍莓生乳禮盒」兩款。

百貨周年慶限定優惠：搭配各大百貨週年慶檔期，指定門市陸續推出限量「PAPA芙袋禮盒」與「日式香草禮盒」，最低可享84折優惠。

剛品嚐完beard papa’s濃郁的法式栗子泡芙，還想知道這個秋天有哪些知名甜點品牌推出了超狂聯名新品嗎？

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