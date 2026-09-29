把整套童年買回家！《哈利波特》初版小說立體書封鑰匙圈，經典名場面全在掌心重現

初版小說不是小說是青春！編輯王瀅瀅表示，一看到書封整個童年回憶都回來了。

對許多看著《哈利波特》小說長大的魔法迷來說，這套小說早已不單單僅是一套經典奇幻文學，而是承載著無數青春記憶與夢想的童年避風港。那張由插畫家Mary GrandPré繪製的美版小說封面，更是深植於無數麻瓜心中的魔法啟蒙。如今這份感動不再只是陳列在書架上的磚頭書，美國知名禮品品牌Hallmark透過旗下的Keepsake收藏系列，將七集美版小說封面化為精緻的立體微縮吊飾，讓廣大粉絲得以用全新方式把整套童年隨身收藏。

▲美版《哈利波特》經典小說封面是無數粉絲心中的魔法啟蒙，Hallmark Keepsake系列將七集小說封面化為微縮吊飾，讓童年回憶躍然掌心。

重現 Mary GrandPré 經典插畫！一度炒到溢價的絕版神物

這項充滿情懷的收藏企劃始於2018年，品牌以一年推出一至兩集節奏，依序將霍格華茲一到七年級的冒險歷程實體化。首集《神秘的魔法石》吊飾於2018年亮相時便引爆旋風，隨後陸續在2019年推出《消失的密室》、2020年《阿茲卡班的逃犯》、2021年《火盃的考驗》、2022年《鳳凰會的密令》、2023年《混血王子的背叛》，並於2024年迎來完結篇《死神的聖物》。

由於早期推出的集數吊飾數量有限，一度在二手市場被喊出高昂溢價，讓許多後續才入坑的粉絲望洋興嘆。所幸官方後來啟動典藏庫再版計畫，釋出庫存供大家湊齊全套，消息一出隨即再度引發一波預購搶購潮。



▲該系列鑰匙圈自2018年起依序推出各集吊飾，曾因限量在二手市場引發溢價，官方啟動再版計畫後再度掀起搶購熱潮。

經典封面立體化重現！名場面躍然掌心、細節滿滿超還原

這套商品的魅力在於其對原著封面的極致還原與動態立體詮釋，每一款都精準捕捉了故事的核心高潮。從第一集哈利在魁地奇賽場追逐金探子、第二集搭乘鳳凰佛客使飛向安全處、第三集與妙麗騎乘鷹馬巴嘴、第四集面對藍色火焰噴發的火盃、第五集在魔法部神秘部門舉起魔杖、第六集與鄧不利多凝視翡翠魔藥，到第七集騎乘烏克蘭鐵腹龍逃離古靈閣，每一幕都躍然紙上。

▲ 吊飾精準還原小說封面的動態場面，將哈利與夥伴們的冒險瞬間完美立體化。

社群上也掀起不少有趣的開箱討論，有網友分享當初為了避免遺憾直接包套，買回家後卻捨不得拆開，在抽屜裡冷藏了整整兩年才拿出來擺飾；相信這種心情，廣大的哈利波特迷絕對能感同身受。想把這份掌心上的魔法世界帶回家，官方單件售價約落在22.99至23.99美元之間（約折合新台幣750至780元）。除了可以透過Hallmark官方網站尋找在庫商品外，目前在各大國際玩具收藏平台、專業經銷商網站，或是部分代購賣場均有機會購入。對於這群看著《哈利波特》長大的粉絲來說，將這些收藏重新拿出擺放，不僅是重溫故事的精彩瞬間，更是把當年那份單純美好的童年感動再度點亮。

▲精緻微縮3D立體書造型，忠實還原美版初版封面的經典色彩與細膩插畫質感。

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